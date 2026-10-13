Cesare Cremonini svela la tracklist di AMATEUR, il suo decimo album di inediti, in uscita venerdì 23 ottobre per EMI/Universal Music. Il disco contiene undici brani e tre collaborazioni: Salmo, Fabri Fibra e Malika Ayane.

Registrato allo Studio 13 di Londra, AMATEUR verrà presentato per la prima volta dal vivo il 20 ottobre all’O2 Shepherd’s Bush Empire. Con Salmo già annunciato, sul palco con Cremonini ci saranno anche Fabri Fibra e Malika Ayane.

AMATEUR: tracklist e featuring del nuovo album di Cesare Cremonini

La tracklist di AMATEUR comprende undici canzoni. La title track vede la partecipazione di Salmo, mentre la versione dell’album di Paparazzi contiene una strofa di Fabri Fibra sulla parte strumentale del brano già pubblicato.

Malika Ayane compare invece in Cose molto piccole. Tra le collaborazioni figura anche SIG in Disturbo mentale.

AMATEUR feat. Salmo

feat. Salmo PAPARAZZI feat. Fabri Fibra

feat. Fabri Fibra CAVALLI DA CORSA

NON LO DICIAMO A NESSUNO

IL GIARDINO DI SASSOFONI

PERCHÉ TI CONOSCO

MEGA LINZ

COSE MOLTO PICCOLE feat. Malika Ayane

feat. Malika Ayane DISTURBO MENTALE feat. SIG

feat. SIG SOLO E SOLAMENTE

ATHENA

Informazioni sull’album AMATEUR

Scheda album ▸ Titolo · AMATEUR

· AMATEUR ▸ Artista · Cesare Cremonini

· Cesare Cremonini ▸ Uscita · 23 ottobre 2026

· 23 ottobre 2026 ▸ Etichetta · EMI/Universal Music

· EMI/Universal Music ▸ Tracce · 11

· 11 ▸ Featuring · Salmo, Fabri Fibra, Malika Ayane, SIG

· Salmo, Fabri Fibra, Malika Ayane, SIG ▸ Registrazione · Studio 13, Londra

· Studio 13, Londra ▸ Formati · CD standard, vinile standard, CD autografato e numerato, vinile autografato e numerato

AMATEUR debutta dal vivo a Londra il 20 ottobre

Prima dell’uscita del disco, Cesare Cremonini porterà le undici canzoni sul palco dell’O2 Shepherd’s Bush Empire di Londra il 20 ottobre.

Alla presentazione live parteciperanno anche Salmo, Fabri Fibra e Malika Ayane, gli artisti coinvolti nelle collaborazioni del disco.

Londra è anche la città in cui è nato AMATEUR, registrato allo Studio 13.

Cremonini e AMATEUR, il disco scritto senza AI

Cesare Cremonini aveva presentato il progetto mettendo subito in chiaro una scelta: “AMATEUR è stato scritto, suonato e registrato senza intelligenza artificiale”.

Il disco è stato costruito intorno alla musica suonata e all’incontro tra musicisti provenienti da esperienze differenti.

Sulla copertina, su un fondo arancione, un corpo seduto suona un sassofono dorato e al posto della testa ha un teschio d’oro.

Dagli stadi ai palasport con AMATOUR

A giugno, alla fine del tour, Cesare Cremonini aveva annunciato un disco rock e la scelta di lasciare per questa fase i grandi spazi come gli stadi: “Chiudo coi lustrini e apro al rock’n’roll”.

Il passaggio successivo sarà AMATOUR, il tour nei palasport che partirà il 24 novembre da Ancona con una data zero già sold out.

Il calendario conta ora 16 concerti tra Ancona, Bologna, Torino e Milano. Bologna ospiterà sette serate all’Unipol Arena, mentre a Torino è stata aggiunta anche la data del 12 dicembre. Sono sold out Ancona, quattro concerti a Bologna e le date del 18 e 19 dicembre a Milano.

Il preorder di AMATEUR

AMATEUR è disponibile in preorder in quattro formati: CD e vinile standard, CD e vinile autografati e numerati in edizione limitata.

L’album uscirà il 23 ottobre 2026, tre giorni dopo la presentazione live di Londra.

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Foto di Pepsy Romanoff