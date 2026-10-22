Cesare Cremonini, Cavalli da corsa: con Elisa, la poesia è una giovane mela
di All Music Italia ·
Cesare Cremonini ha pubblicato venerdì 23 ottobre Cavalli da corsa, terza traccia di AMATEUR, il decimo album di inediti per EMI/Universal Music, dopo il singolo Paparazzi. La canzone, scritta con Elisa, si affida alla poesia in un mercato che concede alle canzoni sempre meno tempo d’ascolto.
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Il significato di Cavalli da corsa di Cesare Cremonini
Cesare Cremonini racconta così la nascita di Cavalli da corsa: “È un piccolo grande regalo ricevuto da Elisa e non sarebbe mai nato se non ci fossimo incontrati artisticamente alcuni anni fa, sul palco del mio tour.”
Cremonini prosegue: “Da allora, la nostra relazione umana e di scrittura non si è mai fermata. Ci sono frammenti musicali e demo che ci scambiamo continuamente e questa canzone è nata proprio da uno di quei frammenti.”
Nella prima strofa chi canta risponde a una richiesta, “mi hai chiesto un pugno di canzoni”, e dei cavalli da corsa dice “li ho staccati da una giostra”. Ha tra le mani “una matita e una stupida domanda”: “che cosa è la poesia”.
Nella seconda strofa chi canta si rivolge ancora a un tu: “dimmi che questa stanza non ti sembra finta”. Descrive una sigaretta elettronica col fumo che sa di fragola. Più avanti mette in guardia: “anche con tutta l’intelligenza rischi di correre e non sapere perché tanta fretta”.
Nel ritornello chi canta domanda “la vuoi anche tu una fetta di luna” e poi “una debole scusa per perdere tempo dietro a una musa”. Il brano finisce ripetendo tre volte “la poesia è una giovane mela”.
Dal 24 novembre Cremonini porta AMATEUR nei palasport con il tour AMATOUR: 16 date tra Ancona, Bologna, Torino e Milano, dalla data zero al Palaprometeo di Ancona all’ultima del 21 dicembre all’Unipol Forum.
Testo di Cavalli da corsa di Cesare Cremonini
Mi hai chiesto un pugno
Di canzoni
E dei cavalli da corsa
Li ho staccati
Da una giostra
Non ci volevo
Mettere tanto
Perché poi mi sembrava
Un inganno
Avere troppo tempo
E forse lo sapevi anche tu
E me l’hai chiesto apposta
Ne avevo lì nella tasca
Tra le mani una matita
E una stupida domanda
Che cosa è la poesia
Che si sente ancora dire
Che la bellezza
Salverà il mondo
E chi lo dice se è possibile
Sembra ancora più pazzo
Un poveretto
Un moribondo
Ma vacci te senza
E dimmi che questa stanza
Non ti sembra finta
In bocca
Una sigaretta elettronica
Col fumo che sa
Di fragola
E le fragole
Che non sanno di niente
E parliamo di questo
E di quello
Di cosa è meglio
Prendiamo misure
Cambiamo abitudini
Che però sono solo paure
E il destino
Ha una sua timidezza
Che confonde chi ci crede
E se la tiene stretta
Quando è ancora buio
E nessuno li vede
Ma non andare senza
Anche con tutta
L’intelligenza
Rischi di correre
E non sapere
Perché tanta fretta
La vuoi anche tu
Una fetta di luna
Un bacio salato
Che porti fortuna
Qualcosa
Che tenga svegli la notte
Che sia una certezza
O che sia una tortura
La vuoi anche tu
Una debole scusa
Per perdere tempo
Dietro a una musa
Che ti metta in ginocchio
Come fa una sposa
Il grande peccato
È lasciarla delusa
Lì sul tavolo
La poesia
È una giovane mela
La poesia
È una giovane mela
La poesia
È una giovane mela
Testo riportato per finalità di critica, analisi e discussione ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti d’autore restano in capo agli autori e agli editori del brano.
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Foto di Pepsy Romanoff