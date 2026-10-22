Cesare Cremonini ha pubblicato venerdì 23 ottobre Cavalli da corsa, terza traccia di AMATEUR, il decimo album di inediti per EMI/Universal Music, dopo il singolo Paparazzi. La canzone, scritta con Elisa, si affida alla poesia in un mercato che concede alle canzoni sempre meno tempo d’ascolto.

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Il significato di Cavalli da corsa di Cesare Cremonini

Cesare Cremonini racconta così la nascita di Cavalli da corsa: “È un piccolo grande regalo ricevuto da Elisa e non sarebbe mai nato se non ci fossimo incontrati artisticamente alcuni anni fa, sul palco del mio tour.”

Cremonini prosegue: “Da allora, la nostra relazione umana e di scrittura non si è mai fermata. Ci sono frammenti musicali e demo che ci scambiamo continuamente e questa canzone è nata proprio da uno di quei frammenti.”

Nella prima strofa chi canta risponde a una richiesta, “mi hai chiesto un pugno di canzoni”, e dei cavalli da corsa dice “li ho staccati da una giostra”. Ha tra le mani “una matita e una stupida domanda”: “che cosa è la poesia”.

Nella seconda strofa chi canta si rivolge ancora a un tu: “dimmi che questa stanza non ti sembra finta”. Descrive una sigaretta elettronica col fumo che sa di fragola. Più avanti mette in guardia: “anche con tutta l’intelligenza rischi di correre e non sapere perché tanta fretta”.

Nel ritornello chi canta domanda “la vuoi anche tu una fetta di luna” e poi “una debole scusa per perdere tempo dietro a una musa”. Il brano finisce ripetendo tre volte “la poesia è una giovane mela”.

Dal 24 novembre Cremonini porta AMATEUR nei palasport con il tour AMATOUR: 16 date tra Ancona, Bologna, Torino e Milano, dalla data zero al Palaprometeo di Ancona all’ultima del 21 dicembre all’Unipol Forum.

Credits del brano ▸ Artista · Cesare Cremonini

· Cesare Cremonini ▸ Titolo · Cavalli da corsa

· Cavalli da corsa ▸ Autori · Cesare Cremonini, Elisa Toffoli

· Cesare Cremonini, Elisa Toffoli ▸ Produttore · Cesare Cremonini, Alessandro Magnanini, Alessandro De Crescenzo

· Cesare Cremonini, Alessandro Magnanini, Alessandro De Crescenzo ▸ Editori · Edizioni Logico

Testo di Cavalli da corsa di Cesare Cremonini

Mi hai chiesto un pugno

Di canzoni

E dei cavalli da corsa

Li ho staccati

Da una giostra

Non ci volevo

Mettere tanto

Perché poi mi sembrava

Un inganno

Avere troppo tempo

E forse lo sapevi anche tu

E me l’hai chiesto apposta

Ne avevo lì nella tasca

Tra le mani una matita

E una stupida domanda

Che cosa è la poesia

Che si sente ancora dire

Che la bellezza

Salverà il mondo

E chi lo dice se è possibile

Sembra ancora più pazzo

Un poveretto

Un moribondo

Ma vacci te senza

E dimmi che questa stanza

Non ti sembra finta

In bocca

Una sigaretta elettronica

Col fumo che sa

Di fragola

E le fragole

Che non sanno di niente

E parliamo di questo

E di quello

Di cosa è meglio

Prendiamo misure

Cambiamo abitudini

Che però sono solo paure

E il destino

Ha una sua timidezza

Che confonde chi ci crede

E se la tiene stretta

Quando è ancora buio

E nessuno li vede

Ma non andare senza

Anche con tutta

L’intelligenza

Rischi di correre

E non sapere

Perché tanta fretta

La vuoi anche tu

Una fetta di luna

Un bacio salato

Che porti fortuna

Qualcosa

Che tenga svegli la notte

Che sia una certezza

O che sia una tortura

La vuoi anche tu

Una debole scusa

Per perdere tempo

Dietro a una musa

Che ti metta in ginocchio

Come fa una sposa

Il grande peccato

È lasciarla delusa

Lì sul tavolo

La poesia

È una giovane mela

La poesia

È una giovane mela

La poesia

È una giovane mela

Testo riportato per finalità di critica, analisi e discussione ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti d’autore restano in capo agli autori e agli editori del brano.

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Foto di Pepsy Romanoff