Cesare Cremonini, Non lo diciamo a nessuno: Piazza Grande è una spiaggia per una notte segreta
di All Music Italia ·
Cesare Cremonini racconta in Non lo diciamo a nessuno un’avventura notturna fra due persone che non stanno insieme e si dicono di tenerla segreta. Il brano è la quarta traccia di AMATEUR, il decimo album di inediti uscito venerdì 23 ottobre per EMI/Universal Music, e porta il disco su un passo più leggero e rock’n’roll.
Leggi subito il testo integrale ↓
Il significato di Non lo diciamo a nessuno di Cesare Cremonini
Cremonini ha pensato i sassofoni e i cori di Non lo diciamo a nessuno insieme al produttore Alessandro Magnanini, sopra synth strings anni Settanta. Ne viene fuori un’atmosfera caotica e grottesca, con echi del glam rock di David Bowie, e nel finale torna il sax di Donny McCaslin.
Cremonini canta a chi balla con lui e comincia chiedendo il silenzio: “tu non lo dire a nessuno”. Subito dopo arriva la maionese presa in prestito da Luca Carboni, “spalmi la maionese”, e la dichiarazione che “è solo voglia di sesso”.
Poi Cremonini porta la scena in strada e cita Piazza Grande di Lucio Dalla, che per il cantante è il simbolo di una Bologna di passioni e di vita: “Piazza Grande è una spiaggia”, canta, e “cercherò la tua faccia tra le mille della città”, con il dubbio che “magari non sei tu che nella notte mi abbracci”.
Il brano ammette poi la ricaduta, tra parentesi: “sono ricaduto” e “e mi è piaciuto”. Più avanti arriva il saluto, “va bene ti saluto”, e il coro riprende il titolo.
Cremonini porta AMATEUR nei palasport dal 24 novembre con il tour AMATOUR: sono 16 date, con la data zero al Palaprometeo di Ancona e poi serate a Bologna, Torino e Milano, dove il tour si chiude il 21 dicembre.
Testo di Non lo diciamo a nessuno di Cesare Cremonini
Tu non lo dire a nessuno
Che quando
Hai troppa fantasia
Anche una stella
Può sembrare un lampione
Che a fare un po’ di luce
Poi che ci vuole
Anche se è buio
In qualche modo ti prendo
Balliamo un po’ fuori tempo
Io e te
Non lo diciamo a nessuno
Che quando hai fame
Spalmi la maionese
Poi ti lecchi le dita
Non ti arrabbiare
Solo perché è finita
Che quando fai l’amore
Il mondo è più bello
È solo voglia di sesso
Yeah yeah
E dove andiamo stasera
Piazza Grande
È una spiaggia
Cercherò la tua faccia
Tra le mille della città
O nella fila di un cinema
Magari non sei tu
Che nella notte mi abbracci
Che mi scrivi messaggi
O sei tu che mi parli
Mentre dorme
Questa città
Che cosa hai voglia di fare
(Forse un po’ bevuto)
Non ricominciare
(Sono ricaduto)
E mi è piaciuto
Yeah yeah
Tu non lo dire a nessuno
Che sa di me
Quella tua maglia sudata
Anche se
Non stiamo insieme
Il mio lavoro in fondo
È farti godere
Ti ho visto uscire
E sono io che mi perdo
Ancora voglia di sesso
Yeah yeah
E dove andiamo stasera
Piazza Grande
È una spiaggia
Cercherò la tua faccia
Tra le mille della città
O nella fila di un cinema
Magari non sei tu
Che nella notte mi abbracci
Che mi scrivi i messaggi
O sei tu che mi parli
Mentre dorme
Questa città
Che cosa hai voglia di fare
(Forse un po’ bevuto)
E non ricominciare
(Va bene ti saluto)
Ti saluto
Non lo diciamo a nessuno
Tu non lo dire a nessuno
Non lo diciamo a nessuno
Nessu
Che quando fai l’amore
Il mondo è più bello
E ancora voglia di sesso
Yeah yeah
That’s right
Il mondo è più bello
E ancora voglia di sesso
Yeah yeah
(Non lo diciamo a nessuno)
(Tu non lo dire a nessuno)
(Non lo diciamo a nessuno)
(Non lo diciamo a nessuno)
(Tu non lo dire a nessuno)
(Non lo diciamo a nessuno
Testo riportato per finalità di critica, analisi e discussione ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti d’autore restano in capo agli autori e agli editori del brano.
Quanto AMI Cesare?
Qui voti Cesare Cremonini come artista, nel complesso: non questo articolo né un singolo brano.
Il tuo voto entra in AMI Charts, la classifica degli artisti votata dai lettori, che esce ogni sabato.
Foto di Pepsy Romanoff