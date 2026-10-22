Cesare Cremonini racconta in Non lo diciamo a nessuno un’avventura notturna fra due persone che non stanno insieme e si dicono di tenerla segreta. Il brano è la quarta traccia di AMATEUR, il decimo album di inediti uscito venerdì 23 ottobre per EMI/Universal Music, e porta il disco su un passo più leggero e rock’n’roll.

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Il significato di Non lo diciamo a nessuno di Cesare Cremonini

Cremonini ha pensato i sassofoni e i cori di Non lo diciamo a nessuno insieme al produttore Alessandro Magnanini, sopra synth strings anni Settanta. Ne viene fuori un’atmosfera caotica e grottesca, con echi del glam rock di David Bowie, e nel finale torna il sax di Donny McCaslin.

Cremonini canta a chi balla con lui e comincia chiedendo il silenzio: “tu non lo dire a nessuno”. Subito dopo arriva la maionese presa in prestito da Luca Carboni, “spalmi la maionese”, e la dichiarazione che “è solo voglia di sesso”.

Poi Cremonini porta la scena in strada e cita Piazza Grande di Lucio Dalla, che per il cantante è il simbolo di una Bologna di passioni e di vita: “Piazza Grande è una spiaggia”, canta, e “cercherò la tua faccia tra le mille della città”, con il dubbio che “magari non sei tu che nella notte mi abbracci”.

Il brano ammette poi la ricaduta, tra parentesi: “sono ricaduto” e “e mi è piaciuto”. Più avanti arriva il saluto, “va bene ti saluto”, e il coro riprende il titolo.

Cremonini porta AMATEUR nei palasport dal 24 novembre con il tour AMATOUR: sono 16 date, con la data zero al Palaprometeo di Ancona e poi serate a Bologna, Torino e Milano, dove il tour si chiude il 21 dicembre.

Credits del brano ▸ Artista · Cesare Cremonini

· Cesare Cremonini ▸ Titolo · Non lo diciamo a nessuno

· Non lo diciamo a nessuno ▸ Autori · Cesare Cremonini, Davide Petrella

· Cesare Cremonini, Davide Petrella ▸ Produttore · Cesare Cremonini, Alessandro Magnanini, Alessandro De Crescenzo

· Cesare Cremonini, Alessandro Magnanini, Alessandro De Crescenzo ▸ Editori · Edizioni Logico

Testo di Non lo diciamo a nessuno di Cesare Cremonini

Tu non lo dire a nessuno

Che quando

Hai troppa fantasia

Anche una stella

Può sembrare un lampione

Che a fare un po’ di luce

Poi che ci vuole

Anche se è buio

In qualche modo ti prendo

Balliamo un po’ fuori tempo

Io e te

Non lo diciamo a nessuno

Che quando hai fame

Spalmi la maionese

Poi ti lecchi le dita

Non ti arrabbiare

Solo perché è finita

Che quando fai l’amore

Il mondo è più bello

È solo voglia di sesso

Yeah yeah

E dove andiamo stasera

Piazza Grande

È una spiaggia

Cercherò la tua faccia

Tra le mille della città

O nella fila di un cinema

Magari non sei tu

Che nella notte mi abbracci

Che mi scrivi messaggi

O sei tu che mi parli

Mentre dorme

Questa città

Che cosa hai voglia di fare

(Forse un po’ bevuto)

Non ricominciare

(Sono ricaduto)

E mi è piaciuto

Yeah yeah

Tu non lo dire a nessuno

Che sa di me

Quella tua maglia sudata

Anche se

Non stiamo insieme

Il mio lavoro in fondo

È farti godere

Ti ho visto uscire

E sono io che mi perdo

Ancora voglia di sesso

Yeah yeah

E dove andiamo stasera

Piazza Grande

È una spiaggia

Cercherò la tua faccia

Tra le mille della città

O nella fila di un cinema

Magari non sei tu

Che nella notte mi abbracci

Che mi scrivi i messaggi

O sei tu che mi parli

Mentre dorme

Questa città

Che cosa hai voglia di fare

(Forse un po’ bevuto)

E non ricominciare

(Va bene ti saluto)

Ti saluto

Non lo diciamo a nessuno

Tu non lo dire a nessuno

Non lo diciamo a nessuno

Nessu

Che quando fai l’amore

Il mondo è più bello

E ancora voglia di sesso

Yeah yeah

That’s right

Il mondo è più bello

E ancora voglia di sesso

Yeah yeah

(Non lo diciamo a nessuno)

(Tu non lo dire a nessuno)

(Non lo diciamo a nessuno)

(Non lo diciamo a nessuno)

(Tu non lo dire a nessuno)

(Non lo diciamo a nessuno

Testo riportato per finalità di critica, analisi e discussione ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti d’autore restano in capo agli autori e agli editori del brano.

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Foto di Pepsy Romanoff