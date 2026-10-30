Album e singoli più venduti in Italia: Cesare Cremonini debutta primo con Amateur, Geolier guida i singoli
Le classifiche FIMI/NIQ della settimana 44 del 2026, dal 23 al 29 ottobre
di All Music Italia ·
Gli album più venduti in Italia dal 23 al 29 ottobre 2026, nelle classifiche FIMI della settimana 44, hanno un nuovo numero uno: Cesare Cremonini debutta alla #1 con Amateur e toglie la vetta a Geolier. Nei singoli resta primo, per la seconda settimana, Non sei più tu di Geolier con Lazza.
Geolier perde la vetta degli album ma occupa ancora cinque dei primi dieci posti dei singoli e undici titoli nella Top 50, contro gli otto posti e i quattordici titoli della settimana scorsa. Lontano di Sfera Ebbasta sale dalla #5 alla #3.
Quanta musica italiana c’è questa settimana nelle classifiche FIMI e in radio? Lo misura ogni venerdì il Termometro di All Music Italia, con le etichette e il Medagliere.
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Singoli più venduti, la Top 50
Gli album più venduti della settimana: la Top 50 FIMI
Geolier scende alla #2 con Tutto è possibile. Atto II e i Fontaines D.C. passano dalla #2 alla #3 con Dopamine Chamber. Olly sale alla #4 con Tutta vita (sempre) e 22Simba scende alla #5 con Miria.
|#
|Titolo
|Artista
|Variazione
|1
|Amateur
|Cesare Cremonini
|NEW
|2
|Tutto è possibile. Atto II
|Geolier
|▼ 1
|3
|Dopamine Chamber
|Fontaines D.C.
|▼ 1
|4
|Tutta vita (sempre)
|Olly
|▲ 1
|5
|Miria
|22Simba
|▼ 1
|6
|Anche gli eroi muoiono
|Kid Yugi
|▲ 1
|7
|Vangelo
|Shiva
|▼ 1
|8
|Mediterraneo (dopo il mare)
|Bresh
|=
|9
|Gli anni
|883
|▲ 3
|10
|Comuni immortali
|Achille Lauro
|▼ 1
|11
|Dio lo sa. Atto II
|Geolier
|▼ 1
|12
|Persona
|Marracash
|▲ 1
|13
|La bellavita
|Artie 5ive
|▼ 2
|14
|Tutti i nomi del diavolo
|Kid Yugi
|=
|15
|Sono Lucio
|Lucio Dalla
|▲ 2
|16
|Back to Black (20th Anniversary Edition)
|Amy Winehouse
|NEW
|17
|Debí tirar más fotos
|Bad Bunny
|▼ 1
|18
|Il supervissuto (O.S.T.)
|Vasco Rossi
|▲ 4
|19
|Santana Money Gang
|Sfera Ebbasta e Shiva
|=
|20
|Locura
|Lazza
|=
|21
|Papercuts
|Linkin Park
|▲ 2
|22
|Amatore
|Samurai Jay
|▼ 1
|23
|Per soldi e per amore
|Ernia
|▲ 2
|24
|Million Dollar Babe
|ANNA
|▼ 6
|25
|Ma io sono fuoco (Platinum Edition)
|Annalisa
|▼ 1
|26
|Pensieri cattivi
|Macello
|NEW
|27
|Ferite (Deluxe Edition)
|Capo Plaza
|▲ 4
|28
|Famoso
|Sfera Ebbasta
|▲ 1
|29
|X2VR
|Sfera Ebbasta
|▼ 1
|30
|Sirio
|Lazza
|=
|31
|Milano Angels Reloaded
|Shiva
|▲ 4
|32
|Milano Demons Reloaded
|Shiva
|▲ 2
|33
|La tavola dell’umore
|Chris Nolan
|NEW
|34
|Rockstar
|Sfera Ebbasta
|▲ 4
|35
|La donna, il sogno & il grande incubo
|883
|▲ 18
|36
|Nerissima
|Nerissima Serpe
|▼ 9
|37
|Umile (Deluxe)
|Tony Boy
|▲ 4
|38
|Santissimo
|Sayf
|▼ 5
|39
|Completamente sold out (Anniversary Edition)
|TheGiornalisti
|NEW
|40
|Hello World
|Pinguini Tattici Nucleari
|▲ 3
|41
|From the Dark
|Tony Iommi e Jørn
|NEW
|42
|2C2C (The Best Of)
|Cesare Cremonini
|▼ 5
|43
|G+1
|Giorgia
|▼ 40
|44
|Il giorno che aspettavo
|Ultimo
|▼ 4
|45
|Noi, loro, gli altri (Deluxe)
|Marracash
|▼ 6
|46
|È finita la pace
|Marracash
|▼ 4
|47
|20
|Capo Plaza
|▼ 1
|48
|Disincanto
|Madame
|▼ 3
|49
|You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love
|Olivia Rodrigo
|▼ 5
|50
|Michael: Songs from the Motion Picture (O.S.T.)
|Michael Jackson
|▲ 6
Cremonini primo con Amateur, in tour nei palasport da novembre
Cesare Cremonini ha pubblicato Amateur il 23 ottobre per EMI/Universal Music: undici tracce, con Salmo nel brano che dà il titolo al disco, Fabri Fibra in Paparazzi e Malika Ayane in Cose molto piccole. Il tour AMATOUR, sedici concerti nei palasport, parte il 24 novembre da Ancona.
Chris Nolan debutta alla #33 con La tavola dell’umore, uscito il 23 ottobre per Epic/Sony Music: è l’album d’esordio da artista del produttore milanese di Mowgli di Tedua, con sedici ospiti.
Tony Iommi e Jørn entrano alla #41 con From the Dark, uscito il 23 ottobre per BMG, e Lisa debutta alla #56 con l’EP Press Play, sei tracce uscite lo stesso giorno per LLOUD/RCA Records/Sony Music.
Giorgia scende dalla #3 alla #43 con G+1, l’edizione speciale di G uscita il 16 ottobre, mentre gli 883 salgono con Gli anni dalla #12 alla #9 e con La donna, il sogno & il grande incubo dalla #53 alla #35.
I singoli più venduti della settimana: la Top 50 FIMI
Geolier e Lazza restano primi con Non sei più tu, davanti a Per noi con Achille Lauro, brano che sale dalla #3 alla #2, e a Lontano. Più giù BBY WOW di Karol G, Judeline e Rusowsky passa dalla #12 alla #5.
|#
|Titolo
|Artista
|Variazione
|1
|Non sei più tu
|Geolier feat. Lazza
|=
|2
|Per noi
|Geolier feat. Achille Lauro
|▲ 1
|3
|Lontano
|Sfera Ebbasta
|▲ 2
|4
|Canzone d’amore
|Geolier
|▲ 2
|5
|BBY WOW
|Karol G, Judeline e Rusowsky
|▲ 7
|6
|Winner
|Geolier
|▼ 2
|7
|Emanuele e Andrea
|Geolier feat. Shiva
|▼ 5
|8
|Quanto forte ti pensavo
|Madame
|▲ 3
|9
|La testa gira
|Fred De Palma, Anitta e Emis Killa
|▲ 1
|10
|Da Dio
|Bresh
|▲ 3
|11
|Sottogonna
|Blanco
|▲ 3
|12
|2 giorni di fila
|Geolier feat. Sfera Ebbasta e ANNA
|▼ 3
|13
|Disfruto
|Carla Morrison
|▲ 3
|14
|Ora che non ho più te
|Cesare Cremonini
|▲ 6
|15
|Ossessione
|Samurai Jay e Vito Salamanca
|▲ 3
|16
|Sorry scusa lo siento
|Pinguini Tattici Nucleari
|▲ 5
|17
|Dai Dai
|Shakira e Burna Boy
|▲ 2
|18
|Housewife
|Tate McRae
|▲ 27
|19
|Bad Bad Bad
|Shiva e Geolier
|▲ 3
|20
|Casini
|Marracash e Guè
|▲ 5
|21
|7/7
|Frezza
|NEW
|22
|Balorda nostalgia
|Olly
|▲ 4
|23
|Rione di domenica
|Geolier
|▼ 15
|24
|Questa domenica
|Olly e Juli
|▲ 8
|25
|L’amore non mi basta
|Emma
|▲ 6
|26
|La graciosa
|Quevedo e Elvis Crespo
|▲ 3
|27
|Flamenco paranoia
|Samurai Jay e Vito Salamanca
|▲ 3
|28
|Swag Music
|Artie 5ive
|=
|29
|Serenamente
|Juli e Bresh
|▲ 6
|30
|Pookie (remix)
|Aya Nakamura feat. Capo Plaza
|▲ 6
|31
|Canto d’amore
|Angelina Mango e Marco Mengoni
|▼ 4
|32
|Dale
|Yung Snapp feat. Frezza, R3versal e G.Mineiro
|▲ 2
|33
|Stelle
|Geolier
|▼ 9
|34
|Buon vento
|Jovanotti e Alfa
|▼ 1
|35
|Ordinary
|Alex Warren
|▲ 6
|36
|Leggenda
|Geolier
|▼ 29
|37
|Bugie
|Shiva
|▲ 5
|38
|Neon (Le ali)
|Marracash e Elisa
|▲ 2
|39
|Amica
|Annalisa feat. Madame
|▲ 10
|40
|Gli anni
|Max Pezzali
|▲ 17
|41
|Ayayay
|Sfera Ebbasta e Dystinct
|▼ 3
|42
|Romantica
|Ultimo
|▲ 1
|43
|Come mai
|883
|▲ 20
|44
|Autorità
|Geolier
|▼ 27
|45
|Devastante
|Olly e Juli
|▲ 7
|46
|Neon
|Sfera Ebbasta e Shiva
|▲ 5
|47
|Paparazzi
|Cesare Cremonini feat. Fabri Fibra
|NEW
|48
|Per due come noi
|Olly, Angelina Mango e Juli
|▲ 8
|49
|Amor
|Achille Lauro
|▼ 2
|50
|Davverodavvero
|Artie 5ive
|▼ 13
Frezza debutta alla #21, Cremonini porta tre brani nella Top 100 dei singoli
Frezza entra alla #21 con 7/7, uscito il 23 ottobre per Atlantic Records Italy/Warner Music Italy, mentre Dale di Yung Snapp, con Frezza tra gli ospiti, è alla #32.
Cesare Cremonini porta nei singoli tre brani dell’album: Paparazzi con Fabri Fibra alla #47, Amateur con Salmo alla #73 e Cose molto piccole con Malika Ayane alla #91.
Geolier vede scendere Emanuele e Andrea con Shiva dalla #2 alla #7, Leggenda dalla #7 alla #36, Rione di domenica dalla #8 alla #23 e Autorità dalla #17 alla #44.
I vinili e i CD più venduti: la Top 20 del fisico
Amateur di Cesare Cremonini entra primo anche nel fisico, davanti a Tutto è possibile. Atto II di Geolier, che resta secondo, e a Dopamine Chamber dei Fontaines D.C., il disco che la settimana scorsa era primo.
|#
|Titolo
|Artista
|Variazione
|1
|Amateur
|Cesare Cremonini
|NEW
|2
|Tutto è possibile. Atto II
|Geolier
|=
|3
|Dopamine Chamber
|Fontaines D.C.
|▼ 2
|4
|Back to Black (20th Anniversary Edition)
|Amy Winehouse
|NEW
|5
|From the Dark
|Tony Iommi e Jørn
|NEW
|6
|Pensieri cattivi
|Macello
|NEW
|7
|Completamente sold out (Anniversary Edition)
|TheGiornalisti
|NEW
|8
|The Black Parade (20th Anniversary Edition)
|My Chemical Romance
|NEW
|9
|Thriller (40th Anniversary Edition)
|Michael Jackson
|▼ 2
|10
|Press Play
|Lisa
|NEW
|11
|Nord Sud Ovest Est
|883
|▲ 1
|12
|Unbound and Dangerous
|The Doors
|NEW
|13
|Sono Lucio
|Lucio Dalla
|▼ 2
|14
|Hanno ucciso l’Uomo Ragno
|883
|▲ 4
|15
|G+1
|Giorgia
|▼ 12
|16
|Dilettevoli inedite eccedenze
|Mina
|▼ 8
|17
|Bad
|Michael Jackson
|▲ 3
|18
|Nevergreen (Perfette sconosciute)
|Francesco De Gregori
|▼ 14
|19
|The Dark Side of the Moon (50th Anniversary)
|Pink Floyd
|▼ 2
|20
|Zarathustra Style
|Fabri Fibra e Neffa
|▼ 14
Giorgia e De Gregori escono dai primi dieci del fisico
Giorgia con G+1 passa dalla #3 alla #15 e Francesco De Gregori con Nevergreen (Perfette sconosciute) dalla #4 alla #18. Zarathustra Style di Fabri Fibra e Neffa scende dalla #6 alla #20 e Dilettevoli inedite eccedenze di Mina dalla #8 alla #16.
Le certificazioni della settimana scorsa sono nella rubrica gemella Certificazioni FIMI della settimana 43. Per la classifica radio c’è la Classifica radio EarOne della settimana 44, dove Le foglie di te di Jovanotti e Samurai Jay sale al numero 1.
Le puntate precedenti: settimana 43 · settimana 42 · settimana 41 · settimana 40 · settimana 39
Quanto AMI Cesare?
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