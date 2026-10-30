Gli album più venduti in Italia dal 23 al 29 ottobre 2026, nelle classifiche FIMI della settimana 44, hanno un nuovo numero uno: Cesare Cremonini debutta alla #1 con Amateur e toglie la vetta a Geolier. Nei singoli resta primo, per la seconda settimana, Non sei più tu di Geolier con Lazza.

Geolier perde la vetta degli album ma occupa ancora cinque dei primi dieci posti dei singoli e undici titoli nella Top 50, contro gli otto posti e i quattordici titoli della settimana scorsa. Lontano di Sfera Ebbasta sale dalla #5 alla #3.

Quanta musica italiana c’è questa settimana nelle classifiche FIMI e in radio? Lo misura ogni venerdì il Termometro di All Music Italia, con le etichette e il Medagliere.

Gli album più venduti della settimana: la Top 50 FIMI

Geolier scende alla #2 con Tutto è possibile. Atto II e i Fontaines D.C. passano dalla #2 alla #3 con Dopamine Chamber. Olly sale alla #4 con Tutta vita (sempre) e 22Simba scende alla #5 con Miria.

Barra fucsia: primo posto · barra lime: l’uscita nuova più alta dopo il primo posto # Titolo Artista Variazione 1 Amateur Cesare Cremonini NEW 2 Tutto è possibile. Atto II Geolier ▼ 1 3 Dopamine Chamber Fontaines D.C. ▼ 1 4 Tutta vita (sempre) Olly ▲ 1 5 Miria 22Simba ▼ 1 6 Anche gli eroi muoiono Kid Yugi ▲ 1 7 Vangelo Shiva ▼ 1 8 Mediterraneo (dopo il mare) Bresh = 9 Gli anni 883 ▲ 3 10 Comuni immortali Achille Lauro ▼ 1 11 Dio lo sa. Atto II Geolier ▼ 1 12 Persona Marracash ▲ 1 13 La bellavita Artie 5ive ▼ 2 14 Tutti i nomi del diavolo Kid Yugi = 15 Sono Lucio Lucio Dalla ▲ 2 16 Back to Black (20th Anniversary Edition) Amy Winehouse NEW 17 Debí tirar más fotos Bad Bunny ▼ 1 18 Il supervissuto (O.S.T.) Vasco Rossi ▲ 4 19 Santana Money Gang Sfera Ebbasta e Shiva = 20 Locura Lazza = 21 Papercuts Linkin Park ▲ 2 22 Amatore Samurai Jay ▼ 1 23 Per soldi e per amore Ernia ▲ 2 24 Million Dollar Babe ANNA ▼ 6 25 Ma io sono fuoco (Platinum Edition) Annalisa ▼ 1 26 Pensieri cattivi Macello NEW 27 Ferite (Deluxe Edition) Capo Plaza ▲ 4 28 Famoso Sfera Ebbasta ▲ 1 29 X2VR Sfera Ebbasta ▼ 1 30 Sirio Lazza = 31 Milano Angels Reloaded Shiva ▲ 4 32 Milano Demons Reloaded Shiva ▲ 2 33 La tavola dell’umore Chris Nolan NEW 34 Rockstar Sfera Ebbasta ▲ 4 35 La donna, il sogno & il grande incubo 883 ▲ 18 36 Nerissima Nerissima Serpe ▼ 9 37 Umile (Deluxe) Tony Boy ▲ 4 38 Santissimo Sayf ▼ 5 39 Completamente sold out (Anniversary Edition) TheGiornalisti NEW 40 Hello World Pinguini Tattici Nucleari ▲ 3 41 From the Dark Tony Iommi e Jørn NEW 42 2C2C (The Best Of) Cesare Cremonini ▼ 5 43 G+1 Giorgia ▼ 40 44 Il giorno che aspettavo Ultimo ▼ 4 45 Noi, loro, gli altri (Deluxe) Marracash ▼ 6 46 È finita la pace Marracash ▼ 4 47 20 Capo Plaza ▼ 1 48 Disincanto Madame ▼ 3 49 You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love Olivia Rodrigo ▼ 5 50 Michael: Songs from the Motion Picture (O.S.T.) Michael Jackson ▲ 6

Cremonini primo con Amateur, in tour nei palasport da novembre

Cesare Cremonini ha pubblicato Amateur il 23 ottobre per EMI/Universal Music: undici tracce, con Salmo nel brano che dà il titolo al disco, Fabri Fibra in Paparazzi e Malika Ayane in Cose molto piccole. Il tour AMATOUR, sedici concerti nei palasport, parte il 24 novembre da Ancona.

Chris Nolan debutta alla #33 con La tavola dell’umore, uscito il 23 ottobre per Epic/Sony Music: è l’album d’esordio da artista del produttore milanese di Mowgli di Tedua, con sedici ospiti.

Tony Iommi e Jørn entrano alla #41 con From the Dark, uscito il 23 ottobre per BMG, e Lisa debutta alla #56 con l’EP Press Play, sei tracce uscite lo stesso giorno per LLOUD/RCA Records/Sony Music.

Giorgia scende dalla #3 alla #43 con G+1, l’edizione speciale di G uscita il 16 ottobre, mentre gli 883 salgono con Gli anni dalla #12 alla #9 e con La donna, il sogno & il grande incubo dalla #53 alla #35.

I singoli più venduti della settimana: la Top 50 FIMI

Geolier e Lazza restano primi con Non sei più tu, davanti a Per noi con Achille Lauro, brano che sale dalla #3 alla #2, e a Lontano. Più giù BBY WOW di Karol G, Judeline e Rusowsky passa dalla #12 alla #5.

Barra fucsia: primo posto · barra lime: il debutto più alto della settimana # Titolo Artista Variazione 1 Non sei più tu Geolier feat. Lazza = 2 Per noi Geolier feat. Achille Lauro ▲ 1 3 Lontano Sfera Ebbasta ▲ 2 4 Canzone d’amore Geolier ▲ 2 5 BBY WOW Karol G, Judeline e Rusowsky ▲ 7 6 Winner Geolier ▼ 2 7 Emanuele e Andrea Geolier feat. Shiva ▼ 5 8 Quanto forte ti pensavo Madame ▲ 3 9 La testa gira Fred De Palma, Anitta e Emis Killa ▲ 1 10 Da Dio Bresh ▲ 3 11 Sottogonna Blanco ▲ 3 12 2 giorni di fila Geolier feat. Sfera Ebbasta e ANNA ▼ 3 13 Disfruto Carla Morrison ▲ 3 14 Ora che non ho più te Cesare Cremonini ▲ 6 15 Ossessione Samurai Jay e Vito Salamanca ▲ 3 16 Sorry scusa lo siento Pinguini Tattici Nucleari ▲ 5 17 Dai Dai Shakira e Burna Boy ▲ 2 18 Housewife Tate McRae ▲ 27 19 Bad Bad Bad Shiva e Geolier ▲ 3 20 Casini Marracash e Guè ▲ 5 21 7/7 Frezza NEW 22 Balorda nostalgia Olly ▲ 4 23 Rione di domenica Geolier ▼ 15 24 Questa domenica Olly e Juli ▲ 8 25 L’amore non mi basta Emma ▲ 6 26 La graciosa Quevedo e Elvis Crespo ▲ 3 27 Flamenco paranoia Samurai Jay e Vito Salamanca ▲ 3 28 Swag Music Artie 5ive = 29 Serenamente Juli e Bresh ▲ 6 30 Pookie (remix) Aya Nakamura feat. Capo Plaza ▲ 6 31 Canto d’amore Angelina Mango e Marco Mengoni ▼ 4 32 Dale Yung Snapp feat. Frezza, R3versal e G.Mineiro ▲ 2 33 Stelle Geolier ▼ 9 34 Buon vento Jovanotti e Alfa ▼ 1 35 Ordinary Alex Warren ▲ 6 36 Leggenda Geolier ▼ 29 37 Bugie Shiva ▲ 5 38 Neon (Le ali) Marracash e Elisa ▲ 2 39 Amica Annalisa feat. Madame ▲ 10 40 Gli anni Max Pezzali ▲ 17 41 Ayayay Sfera Ebbasta e Dystinct ▼ 3 42 Romantica Ultimo ▲ 1 43 Come mai 883 ▲ 20 44 Autorità Geolier ▼ 27 45 Devastante Olly e Juli ▲ 7 46 Neon Sfera Ebbasta e Shiva ▲ 5 47 Paparazzi Cesare Cremonini feat. Fabri Fibra NEW 48 Per due come noi Olly, Angelina Mango e Juli ▲ 8 49 Amor Achille Lauro ▼ 2 50 Davverodavvero Artie 5ive ▼ 13

Frezza debutta alla #21, Cremonini porta tre brani nella Top 100 dei singoli

Frezza entra alla #21 con 7/7, uscito il 23 ottobre per Atlantic Records Italy/Warner Music Italy, mentre Dale di Yung Snapp, con Frezza tra gli ospiti, è alla #32.

Cesare Cremonini porta nei singoli tre brani dell’album: Paparazzi con Fabri Fibra alla #47, Amateur con Salmo alla #73 e Cose molto piccole con Malika Ayane alla #91.

Geolier vede scendere Emanuele e Andrea con Shiva dalla #2 alla #7, Leggenda dalla #7 alla #36, Rione di domenica dalla #8 alla #23 e Autorità dalla #17 alla #44.

I vinili e i CD più venduti: la Top 20 del fisico

Amateur di Cesare Cremonini entra primo anche nel fisico, davanti a Tutto è possibile. Atto II di Geolier, che resta secondo, e a Dopamine Chamber dei Fontaines D.C., il disco che la settimana scorsa era primo.

Barra fucsia: primo posto · barra lime: l’uscita nuova più alta dopo il primo posto # Titolo Artista Variazione 1 Amateur Cesare Cremonini NEW 2 Tutto è possibile. Atto II Geolier = 3 Dopamine Chamber Fontaines D.C. ▼ 2 4 Back to Black (20th Anniversary Edition) Amy Winehouse NEW 5 From the Dark Tony Iommi e Jørn NEW 6 Pensieri cattivi Macello NEW 7 Completamente sold out (Anniversary Edition) TheGiornalisti NEW 8 The Black Parade (20th Anniversary Edition) My Chemical Romance NEW 9 Thriller (40th Anniversary Edition) Michael Jackson ▼ 2 10 Press Play Lisa NEW 11 Nord Sud Ovest Est 883 ▲ 1 12 Unbound and Dangerous The Doors NEW 13 Sono Lucio Lucio Dalla ▼ 2 14 Hanno ucciso l’Uomo Ragno 883 ▲ 4 15 G+1 Giorgia ▼ 12 16 Dilettevoli inedite eccedenze Mina ▼ 8 17 Bad Michael Jackson ▲ 3 18 Nevergreen (Perfette sconosciute) Francesco De Gregori ▼ 14 19 The Dark Side of the Moon (50th Anniversary) Pink Floyd ▼ 2 20 Zarathustra Style Fabri Fibra e Neffa ▼ 14

Giorgia e De Gregori escono dai primi dieci del fisico

Giorgia con G+1 passa dalla #3 alla #15 e Francesco De Gregori con Nevergreen (Perfette sconosciute) dalla #4 alla #18. Zarathustra Style di Fabri Fibra e Neffa scende dalla #6 alla #20 e Dilettevoli inedite eccedenze di Mina dalla #8 alla #16.

Le certificazioni della settimana scorsa sono nella rubrica gemella Certificazioni FIMI della settimana 43. Per la classifica radio c’è la Classifica radio EarOne della settimana 44, dove Le foglie di te di Jovanotti e Samurai Jay sale al numero 1.

Le puntate precedenti: settimana 43 · settimana 42 · settimana 41 · settimana 40 · settimana 39