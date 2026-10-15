Testo e significato di RIONE DI DOMENICA, sesta traccia di TUTTO È POSSIBILE. ATTO II, il disco di Geolier uscito il 16 ottobre 2026 per Atlantic Records Italy / Warner Music Italy. Il successo qui si misura con i ricordi del quartiere, dai giochi da bambino alla strada fatta per arrivare in cima.

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Arriva dopo PER NOI, il duetto con Achille Lauro che a settembre ha debuttato al numero uno dei singoli FIMI. Fra i nove brani dell’Atto II è uno dei sei inediti, e Geolier lo canta da solo.

Il significato di RIONE DI DOMENICA di Geolier

La prima strofa si apre su una giornata con una bella notizia e una brutta, che lui si aspettava. Poi c’è il peso che si porta dietro, fra soldi, collane e diamanti, e accanto ci sono la famiglia, i ricordi, le tavolate, i tramonti.

Il rapper dice di aver preso un ascensore che non scende più e di avere ancora fame anche dopo aver mangiato. Divide tutto, spiega, non per umiltà ma perché pensa di non meritare la vittoria, e Napoli gli assolve i peccati. E più si sale, dice, più si resta soli.

Il ritornello torna all’infanzia: i tappi di bottiglia raccolti per terra, le sveglie presto, i fratelli più grandi fra cui si nascondeva, la voglia di fare il grande. E c’è la strada fatta dall’ultimo posto fino al primo.

L’ultima strofa è quasi tutta di domande. Che sapore ha baciare un traditore, cosa vale una notte passata in macchina, che sapore ha il latte bevuto in braccio alla madre. In mezzo c’è una sola risposta: niente scorciatoie, loro hanno fatto il giro largo.

A giugno 2027 Geolier è atteso per sei concerti allo Stadio Diego Armando Maradona, già sold out. Scaletta e tappe dell’estate sono nel nostro articolo sui concerti di Geolier.

Credits del brano ▸ Artista · Geolier

· Geolier ▸ Titolo · RIONE DI DOMENICA

Testo di RIONE DI DOMENICA di Geolier

Ogg aggia avut na bell notizia, pur na brutt,

fa nient, chell m’aspettav

e sord, e cullan, e diamant incastonat,

o pes c purtamm ogni sicond e nu sbandamm,

a famigl, e ricord, e tavuliat, e tramont,

chill tal e qual a l’alb,

c sient si t’assient n’attim?

Agg pigliat n’ascensor che n’è chiù sces

Quant succer t n accuorg quant è succiess

Agg mangiat già ma teng ancor chiù fam, chiù set,

chiù sagl e ‘nd’arriend

agg restituit a chi m rev

a chi m vulev ben prim e chest,

prim ch’er nu materialist, prim ch’er n’altruist cronic,

ij spart tutt cos no pcché so umil

ma pcché penz e nu merità a vittoria

e Napl m’assolv re peccat,

Ferit song e premij, so e medagl pe surdat,

comm è brutt quann suonn e nu t’arricuord che è sunnat,

c’addor ten o ciel? che vist ten o spazj?

cchiù ngopp vai e cchiù addivient sulitario

Criature fann l’uommn ind o specchio imitann e criminal

Ma che fridd fa, m sciosc miezz e man,

mo’ pur quann e viern stong a mezze maniche

S ver tutt cos quann staj ngopp ‘e nuvole,

nun ciamm fatt scrupol, quanta tapp ‘e sugr nderr

pcché c’astipavm e tapp, c scetavm ambress, nun er mai tropp tard,

ij m’annascunnev miezz e frat cchiu gruoss, c devn e muorz,

vulev fa o ruoss, e sapev comm m’era scansà nu fuoss,

dall’ultim post fino a sta o primmo posto

O taut nu ten e sacc, nu ten spazie ma c tras quasi cchiù e na vit san e c riman ancora spazio,

na signor m liggett a man, m ricett ca ess m liggev a man sul si ij a leggev a man,

che sapor tien mmocc quann rai nu bac a nu nfam?

che valor raj a na nott quann a pass int a macchin?

che precede na sirena, n’antifurto o nu spar?

che precede o paradis, che contiene alla fine o Sacro Graal?

che sapor ten o latt quann o biv mbracc a mammt?

cre na scorciatoia? nuje amm fatt o gir a larg

cre nu lieto fine si lo stess t fa chiagnr?

cre r’è sta lenz e sol? vivr tutt a vit al massimo

a piscin a stagion a muntavm ngopp a lastric

cre na strett e man e n’omm ca nun ten caratter?

cre na bugia a fin di bene? Stell int a l’abitacol

S ver tutt cos quann staj ngopp ‘e nuvole,

nun ciamm fatt scrupol, quanta tapp ‘e sugr nderr

pcché c’astipavm e tapp, c scetavm ambress, nun er mai tropp tard,

ij m’annascunnev miezz e frat cchiu gruoss, c devn e muorz,

vulev fa o ruoss, e sapev comm m’era scansà nu fuoss,

dall’ultim post fino a sta o primmo posto

Testo riportato per finalità di critica, analisi e discussione ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti d’autore restano in capo agli autori e agli editori del brano.

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Foto: ufficio stampa