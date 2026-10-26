Le certificazioni FIMI della settimana 43 del 2026 portano ANNA al sesto platino con Vera Baddie, album del 2024. Geolier certifica due brani, platino per Stelle e oro per Autorità, mentre Sayf arriva al platino con Santissimo.

Le soglie delle certificazioni FIMI 2026

Le soglie ufficiali FIMI/NIQ per gli album e i singoli, verificate sul sito FIMI il 26 ottobre 2026:

Album – Oro: 25.000 unità · Platino: 50.000 unità

– Oro: 25.000 unità · Platino: 50.000 unità Singoli – Oro: 100.000 unità · Platino: 200.000 unità

Per gli album ogni platino in più vale 50.000 unità, quindi il 2° platino richiede oltre 100.000 unità e il 6° oltre 300.000. Per i singoli ne vale 200.000, quindi il 2° platino richiede oltre 400.000. Il diamante è a 500.000 unità per gli album e a 2.000.000 per i singoli.

Album internazionali certificati nella settimana 43

Bad Bunny ottiene il platino con YHLQMDLG, album uscito il 29 febbraio 2020, una settimana dopo il quarto platino di Un Verano Sin Ti certificato nella settimana 42. Platino anche per Demon Days dei Gorillaz, album dell’11 maggio 2005, e oro per The Album di Blackpink, album del 2020.

Titolo Artista Certificazione YHLQMDLG Bad Bunny Platino Demon Days Gorillaz Platino The Album Blackpink Oro

Singoli internazionali certificati nella settimana 43

Piano Man di Billy Joel ottiene il disco d’oro a oltre cinquant’anni dall’uscita, nel 1973. È l’unica certificazione internazionale tra i singoli della settimana.

Titolo Artista Certificazione Piano Man Billy Joel Oro

Album italiani certificati nella settimana 43: ANNA al sesto platino con Vera Baddie

Vera Baddie di ANNA, album uscito il 28 giugno 2024, sale al sesto platino: il quinto era arrivato nella settimana 49 del 2025. I Negramaro ottengono il doppio platino con Mentre tutto scorre.

Sayf ottiene il platino con Santissimo, album dell’8 maggio 2026 che era al disco d’oro dalla settimana 25. Glocky ottiene l’oro con Glocky vs Kiddo, album del 6 novembre 2024, una settimana dopo il platino di Northside Melodies.

Titolo Artista Certificazione Vera Baddie ANNA 6× Platino Mentre tutto scorre Negramaro 2× Platino Santissimo Sayf Platino Glocky vs Kiddo Glocky Oro

Singoli italiani certificati nella settimana 43: Geolier platino con Stelle e oro con Autorità

Geolier porta Stelle, uscito il 16 gennaio 2026, al platino, dopo l’oro della settimana 19, e ottiene l’oro con Autorità, uscito il 4 giugno 2026. Le due certificazioni arrivano nella settimana in cui occupa otto dei primi dieci posti dei singoli nelle classifiche FIMI.

Shiva e ANNA passano dall’oro, ottenuto nella settimana 24, al platino con Obsessed, uscito il 10 aprile 2026. Fedez e Marco Masini aggiungono l’oro di Bella stronza, con i FT Kings, uscito il 15 febbraio 2025, a quello di Male necessario della settimana 17.

Titolo Artista Certificazione Stelle Geolier Platino Obsessed Shiva & ANNA Platino Autorità Geolier Oro Bella stronza Fedez, Marco Masini & FT Kings Oro

Per scoprire come funzionano le certificazioni FIMI in Italia, quante copie servono per il Disco d’Oro e di Platino e come si calcolano le unità, leggi il nostro approfondimento: Quanti stream per il disco d’oro: calcolatore e soglie FIMI.