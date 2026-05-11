Le certificazioni FIMI della settimana 19 del 2026 raccontano un’Italia in cui pop e cantautorato provano ad affacciarsi nel dominio streaming del rap. Ci riesce benissimo Cesare Cremonini che porta Ora che non ho più te al terzo disco di platino.
Stesso traguardo, lato album, per Artie 5ive con La Bellavita: tre platini sul disco che ha aperto il 2026 dell’urban italiano.
La settimana vede il dominio di Geolier che certifica con l’oro in un colpo solo quattro brani: Stelle, Arcobaleno con Anuel AA, Phantom con 50 Cent e 081).
Gradita e dovuta sorpresa l’oro a Un sorriso dentro al pianto di Ornella Vanoni.
Sul fronte internazionale certificazioni per Karol G con l’album KG0516, disco del 2021 che continua a generare stream, e oro per i Foo Fighters con The Colour and the Shape, capolavoro del 1997 che entra nei certificati FIMI a quasi trent’anni dall’uscita.
Le soglie FIMI in vigore
Ricordiamo le soglie attualmente utilizzate dalla FIMI per assegnare le certificazioni:
- Album Oro: 25.000 unità
- Album Platino: 50.000 unità
- Singoli Oro: 100.000 unità
- Singoli Platino: 200.000 unità
Le unità sono calcolate sommando vendite fisiche, download digitali e stream convertiti secondo il rapporto FIMI/Deloitte.
Album e singoli internazionali certificati
- ALBUM ORO – “KG0516” di Karol G (EMI)
- ALBUM ORO – “The Colour and the Shape” dei Foo Fighters (RCA)
Nessun singolo internazionale certificato in questa settimana.