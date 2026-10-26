Sanremo 2004 si è chiuso il 6 marzo con la vittoria di Marco Masini con L’uomo volante. Il cinquantaquattresimo Festival, iniziato il 2 marzo, si è svolto al Teatro Ariston di Sanremo con la conduzione di Simona Ventura, affiancata da Gene Gnocchi, Paola Cortellesi e Maurizio Crozza. Tony Renis è stato il direttore artistico.

Sul podio sono saliti anche Mario Rosini, secondo con Sei la vita mia, e Linda, terza con Aria, sole, terra e mare. Quarto è arrivato Paolo Meneguzzi con Guardami negli occhi (prego), quinto Bungaro con Guardastelle.

Masini aveva vinto le Nuove Proposte nel 1990 e quattordici anni dopo ha vinto la gara unica, senza la divisione fra Campioni e Nuove Proposte in uso dal 1984. Nella terza serata il Festival è stato superato in ascolti dal Grande Fratello, per la prima volta per una serata della kermesse.

Sanremo 2004: la classifica finale

Le ventidue canzoni hanno gareggiato in un’unica classifica, decisa dal televoto: Masini ha chiuso con 295.639 voti, quasi il doppio di Rosini, secondo con 152.479.

Festival di Sanremo 2004 · Classifica finale # Artista Canzone 1º Marco Masini L’uomo volante 2º Mario Rosini Sei la vita mia 3º Linda Aria, sole, terra e mare 4º Paolo Meneguzzi Guardami negli occhi (prego) 5º Bungaro Guardastelle 6º Massimo Modugno e Gipsy Kings Quando l’aria mi sfiora 7º Stefano Picchi Generale Kamikaze 8º Morris Albert e Mietta Cuore 9º Neffa Le ore piccole 10º Mario Venuti Crudele 11º DJ Francesco Era bellissimo 12º Simone Tomassini È stato tanto tempo fa 13º DB Boulevard e Bill Wyman Basterà 14º Andrea Mingardi e The Blues Brothers Band È la musica 15º Omar Pedrini Lavoro inutile 16º Daniele Groff Sei un miracolo 17º Adriano Pappalardo Nessun consiglio 18º Veruska Un angelo legato a un palo 19º Andrè Il nostro amore 20º Danny Losito e Las Ketchup Single 21º Pacifico Solo un sogno 22º Piotta Ladro di te

I premi di Sanremo 2004

Premio della Critica “Mia Martini” : Crudele di Mario Venuti

: di Premio alla Carriera “Città di Sanremo” : Gino Paoli

: Premio Volare per il miglior testo : Omar Pedrini per Lavoro inutile e Marco Masini per L’uomo volante

: per e per Premio Volare per la miglior musica : Pacifico per Solo un sogno e Bungaro per Guardastelle

: per e per Premio Volare per il miglior arrangiamento : Mario Rosini per Sei la vita mia e DB Boulevard per Basterà

: per e per Premio Sala Stampa Radio e TV : Marco Masini per L’uomo volante

: per Premio Speciale Città di Sanremo: Orchestra del Festival diretta da Leonardo De Amicis

Le certificazioni FIMI delle canzoni di Sanremo 2004

Il Festival del 2004 precede gli attuali criteri FIMI, che hanno soglie diverse e contano anche lo streaming. Nell’articolo sulle canzoni di Sanremo più vendute il conteggio parte dal 2010.

L’Eurovision 2004 senza l’Italia

L’Italia non ha partecipato all’Eurovision Song Contest 2004. L’assenza è iniziata dopo l’edizione del 1997 ed è durata fino al ritorno in gara nel 2011.

Sanremo 2004: che fine hanno fatto i protagonisti

Mario Rosini : secondo con Sei la vita mia , oggi canta jazz. Nel 2022 ha pubblicato l’album Wavin’ Time con il Duni Jazz Choir , che dirige, e nel 2024 è arrivato tra i quattro finalisti di The Voice Senior .

: secondo con , oggi canta jazz. Nel 2022 ha pubblicato l’album con il , che dirige, e nel 2024 è arrivato tra i quattro finalisti di . Stefano Picchi : settimo con Generale Kamikaze . Nel 2023 ha pubblicato l’album Gargantùa .

: settimo con . Nel 2023 ha pubblicato l’album . Veruska: diciottesima con Un angelo legato a un palo , firmata da Mogol, Gianni Bella e Rosario Bella. L’ultimo album documentato è del 2004, distribuito da Sony.

Senza Giovani e superato dal Grande Fratello: il Festival di Simona Ventura

La terza serata, il 4 marzo, è stata superata in ascolti dalla puntata del Grande Fratello condotta da Barbara D’Urso : è la prima volta che succede a una serata del Festival.

condotta da : è la prima volta che succede a una serata del Festival. Debuttano al Festival, fra gli altri, Neffa , Piotta , Pacifico e Linda .

, , e . Tornano in gara quattro artisti già passati dalla sezione Giovani: Bungaro nel 1991, Daniele Groff nel 1999, Massimo Modugno nel 1992 e Paolo Meneguzzi nel 2001.

nel 1991, nel 1999, nel 1992 e nel 2001. Due artisti avevano già vinto una categoria al Festival: Mietta tra le Novità nel 1989 e Marco Masini tra le Nuove Proposte nel 1990.

tra le Novità nel 1989 e tra le Nuove Proposte nel 1990. Mario Venuti debutta da solista dopo aver partecipato come membro dei Denovo , e Omar Pedrini dopo l’esperienza con i Timoria .

debutta da solista dopo aver partecipato come membro dei , e dopo l’esperienza con i . Le donne in gara sono poche: Linda e Veruska come soliste, Mietta in coppia con Morris Albert e le Las Ketchup in coppia con Danny Losito .

e come soliste, in coppia con e le in coppia con . Il DopoFestival è stato sostituito da una versione speciale di Porta a Porta di Bruno Vespa .

di . Marco Masini oggi è in tour: la scaletta del Live 2026 e le date dell’autunno.

In televisione Sanremo 2004 ha registrato il 39,0% di share e 11,19 milioni di spettatori di media, contro il 42,5% e gli 11,52 milioni del 2003. I dati di tutte le edizioni dal 1987 sono nell’articolo su share e spettatori.

Sanremo 2004: domande frequenti

Chi ha vinto Sanremo 2004?

Il Festival di Sanremo 2004 è stato vinto da Marco Masini con L’uomo volante. Al secondo posto si è piazzato Mario Rosini con Sei la vita mia, al terzo Linda con Aria, sole, terra e mare.

Chi presentava Sanremo 2004?

La conduzione è stata affidata a Simona Ventura, affiancata da Gene Gnocchi, Paola Cortellesi e Maurizio Crozza. La direzione artistica è stata di Tony Renis.

Quali erano le canzoni in gara a Sanremo 2004?

Hanno gareggiato, fra le altre, Crudele di Mario Venuti, Guardastelle di Bungaro, L’uomo volante di Marco Masini, Sei la vita mia di Mario Rosini, Generale Kamikaze di Stefano Picchi, Le ore piccole di Neffa e Sei un miracolo di Daniele Groff.

Chi ha vinto tra i Giovani a Sanremo 2004?

Nel 2004 non c’era una categoria Giovani: la separazione fra Campioni e Nuove Proposte è stata abolita e tutti gli artisti in gara hanno concorso in un’unica classifica, vinta da Marco Masini.

Chi ha rappresentato l’Italia all’Eurovision 2004?

L’Italia non ha partecipato all’edizione 2004 dell’Eurovision Song Contest. L’assenza è iniziata dopo l’edizione del 1997 ed è terminata con il ritorno in gara nel 2011.

Le altre edizioni: l’edizione precedente è Sanremo 2003, mentre per gli anni successivi c’è il Festival di Sanremo negli anni Duemila.

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