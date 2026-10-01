Sanremo 2001 si è chiuso il 3 marzo con la vittoria di Elisa tra i Campioni con Luce (tramonti a nord est). Il cinquantunesimo Festival, iniziato il 26 febbraio, si è svolto al Teatro Ariston di Sanremo con la conduzione di Raffaella Carrà.

Carrà ha condotto insieme a Megan Gale, Massimo Ceccherini, Enrico Papi e Piero Chiambretti, con la direzione artistica di Mario Maffucci. Sul podio sono salite anche Giorgia, seconda con Di sole e d’azzurro, e i Matia Bazar, terzi con Questa nostra grande storia d’amore.

Tra i Giovani hanno vinto i Gazosa con Stai con me (forever), davanti a Moses con Maggie e a Francesco Boccia e Giada Caliendo con Turuturu.

Due delle sedici canzoni dei Campioni hanno ottenuto una certificazione FIMI a più di vent’anni dal Festival: Platino nel 2024 per Luce (tramonti a nord est) di Elisa e Oro nel 2023 per Di sole e d’azzurro di Giorgia.

Sanremo 2001: la classifica finale dei Campioni

I Campioni in gara sono sedici e arrivano tutti alla serata finale. La classifica di Sanremo 2001 va dalla vittoria di Elisa al sedicesimo posto dei Bluvertigo.

Festival di Sanremo 2001 · Classifica finale # Artista Canzone 1º Elisa Luce (tramonti a nord est) 2º Giorgia Di sole e d’azzurro 3º Matia Bazar Questa nostra grande storia d’amore 4º Michele Zarrillo L’acrobata 5º Paola Turci Saluto l’inverno 6º Jenny B Anche tu 7º Alex Britti Sono contento 8º Gigi D’Alessio Tu che ne sai 9º Fabio Concato Ciao Ninìn 10º Anna Oxa L’eterno movimento 11º Peppino Di Capri Pioverà (Habibi ené) 12º Gianni Bella Il profumo del mare 13º Syria Fantasticamenteamore 14º Sottotono Mezze verità 15º Quintorigo Bentivoglio Angelina 16º Bluvertigo L’assenzio (the power of nothing)

I Giovani di Sanremo 2001

Sono sedici gli artisti in gara tra i Giovani. Vincono i Gazosa con Stai con me (forever), davanti a Moses con Maggie e a Francesco Boccia e Giada Caliendo con Turuturu. Gareggiano anche, tra gli altri, Carlotta, Francesco Renga, Roberto Angelini, Paolo Meneguzzi, Sara 6 e Velvet.

Festival di Sanremo 2001 · Giovani # Artista Canzone 1º Gazosa Stai con me (forever) 2º Moses Maggie 3º Francesco Boccia e Giada Caliendo Turuturu 4º Principe e Socio M. Targato NA 5º Carlotta Promessa 6º Francesco Renga Raccontami… 7º Paolo Meneguzzi Ed io non ci sto più 8º Carlito Emily 9º XSense Luna 10º Roberto Angelini Il Sig. Domani 11º Sara 6 Bocca 12º Velvet Nascosto dietro un vetro 13º Stefano Ligi Battiti 14º Riky Anelli Ho vinto un viaggio 15º Pincapallina Quando io 16º Isola Song Grazie

I premi di Sanremo 2001

Premio della Critica “Mia Martini”, Campioni : Luce (tramonti a nord est) di Elisa

: di Premio della Critica “Mia Martini”, Giovani : Raccontami… di Francesco Renga e Il Sig. Domani di Roberto Angelini

: di e di Premio alla Carriera “Città di Sanremo” : Domenico Modugno (consegnato al figlio Massimo Modugno )

: (consegnato al figlio ) Premio Volare per il miglior testo : Carlo De Bei (Carlito) per Emily

: per Premio Volare per la miglior musica : Alex Britti per Sono contento

: per Premio Volare per il miglior arrangiamento : Quintorigo e Guido Facchini per Bentivoglio Angelina

: e per Premio Volare per la miglior interpretazione : Elisa per Luce (tramonti a nord est)

: per Premio Autori : Elisa per Luce (tramonti a nord est)

: per Premio “Miglior interprete del Festival” della Giuria di Qualità : Elisa per Luce (tramonti a nord est)

: per Premio della Sala Stampa Radio e TV, sezione Campioni : Elisa per Luce (tramonti a nord est)

: per Premio della Sala Stampa Radio e TV, sezione Giovani : Francesco Renga per Raccontami…

: per Premio Regione Liguria: Gazosa per Stai con me (forever)

Le certificazioni FIMI delle canzoni di Sanremo 2001: Platino a Elisa, Oro a Giorgia

Il Festival del 2001 precede gli attuali criteri FIMI, con soglie diverse e con lo streaming tra le voci che contano. Le due certificazioni risultano nel database FIMI aggiornato al 30 settembre 2026, una del 2023 e una del 2024.

Sanremo 2001 · Certificazioni FIMI Artista Canzone Posizione al Festival Certificazione Elisa Luce (tramonti a nord est) 1º Campioni Platino (2024) Giorgia Di sole e d’azzurro 2º Campioni Oro (2023) Aggiornato il 30 settembre 2026.

Il conteggio dei brani certificati edizione per edizione nell’articolo sulle canzoni di Sanremo più vendute parte dal 2010, quando prende avvio la rilevazione moderna delle certificazioni FIMI, e il 2001 resta fuori da quel confronto.

Elisa ha chiuso il 9 maggio 2026 a Eboli il tour nei palasport e ha fissato per l’11 settembre 2027 a Campovolo il concerto per i trent’anni di carriera.

L’Eurovision 2001 senza l’Italia

L’Italia non ha partecipato all’Eurovision Song Contest 2001. L’assenza è iniziata dopo l’edizione del 1997 ed è durata fino al ritorno in gara nel 2011.

Che fine hanno fatto i protagonisti di Sanremo 2001

Elisa vince sei riconoscimenti, Zucchero è tra gli autori dei primi due brani

Zucchero è tra gli autori dei brani classificati al primo e al secondo posto tra i Campioni: Luce (tramonti a nord est) per Elisa e Di sole e d’azzurro per Giorgia .

è tra gli autori dei brani classificati al primo e al secondo posto tra i Campioni: per e per . Tra i Campioni hanno debuttato al Festival Elisa , Fabio Concato , Sottotono e Bluvertigo .

, , e . Tutti gli altri Campioni in gara avevano partecipato almeno una volta nei dieci anni precedenti.

Quattro Campioni sono tornati in gara dopo aver già vinto: Peppino Di Capri nel 1973 e nel 1976, i Matia Bazar nel 1978, Anna Oxa nel 1989 e nel 1999, Giorgia nel 1995.

nel 1973 e nel 1976, i nel 1978, nel 1989 e nel 1999, nel 1995. Quattro Campioni avevano già vinto tra le Nuove Proposte: Paola Turci nel 1989 tra gli Emergenti, Syria nel 1996, Alex Britti nel 1999 e Jenny B nel 2000.

nel 1989 tra gli Emergenti, nel 1996, nel 1999 e nel 2000. Tra i Giovani hanno gareggiato artisti già passati dal Festival: Francesco Renga aveva partecipato nel 1991 come membro dei Timoria , mentre Sara 6 faceva parte dei Taglia 42 in gara nel 1998.

aveva partecipato nel 1991 come membro dei , mentre faceva parte dei in gara nel 1998. Il DopoFestival ha cambiato nome in Dopo il festival tutti da me , condotto da Enrico Papi e Raffaella Carrà .

, condotto da e . Raffaella Carrà è stata la seconda donna a condurre il Festival da protagonista, dopo Loretta Goggi nel 1986. Dopo di lei sono arrivate Simona Ventura nel 2004 e Antonella Clerici nel 2010.

In televisione Sanremo 2001 ha registrato il 48,10% di share, in calo rispetto al 54,27% dell’edizione precedente. I dati di tutte le edizioni dal 1987, spettatori compresi, sono nell’articolo su share e spettatori.

Sanremo 2001: domande frequenti

Chi ha vinto Sanremo 2001?

Il Festival di Sanremo 2001 è stato vinto da Elisa con Luce (tramonti a nord est). Al secondo posto si è piazzata Giorgia con Di sole e d’azzurro, al terzo i Matia Bazar con Questa nostra grande storia d’amore.

Chi presentava Sanremo 2001?

La conduzione è stata affidata a Raffaella Carrà, affiancata da Megan Gale, Massimo Ceccherini, Enrico Papi e Piero Chiambretti. La direzione artistica è stata di Mario Maffucci.

Quali erano le canzoni in gara a Sanremo 2001?

Tra i Campioni hanno gareggiato, tra le altre, Luce (tramonti a nord est) di Elisa, Di sole e d’azzurro di Giorgia, L’acrobata di Michele Zarrillo e Mezze verità dei Sottotono. Tra i Giovani figurano Stai con me (forever) dei Gazosa, Turuturu di Francesco Boccia e Giada Caliendo e Raccontami… di Francesco Renga.

Chi ha vinto tra i Giovani a Sanremo 2001?

La categoria Giovani è stata vinta dai Gazosa con Stai con me (forever). Al secondo posto sono arrivati i Moses con Maggie, al terzo Francesco Boccia e Giada Caliendo con Turuturu.

Chi ha rappresentato l’Italia all’Eurovision 2001?

L’Italia non ha partecipato all’edizione 2001 dell’Eurovision Song Contest. L’assenza è iniziata dopo l’edizione del 1997 ed è terminata con il ritorno in gara nel 2011.

Le altre edizioni: l’edizione precedente è Sanremo 2000, mentre per gli anni successivi c’è il Festival di Sanremo negli anni Duemila.

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