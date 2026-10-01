Sanremo 2001: Elisa vince il Festival e cinque premi, Giorgia seconda, la classifica completa
Classifica dei Campioni e dei Giovani, premi e le due canzoni del Festival certificate dalla FIMI nel 2023 e nel 2024.
di Alessandro Genovese (Blogger) ·
Sanremo 2001 si è chiuso il 3 marzo con la vittoria di Elisa tra i Campioni con Luce (tramonti a nord est). Il cinquantunesimo Festival, iniziato il 26 febbraio, si è svolto al Teatro Ariston di Sanremo con la conduzione di Raffaella Carrà.
Carrà ha condotto insieme a Megan Gale, Massimo Ceccherini, Enrico Papi e Piero Chiambretti, con la direzione artistica di Mario Maffucci. Sul podio sono salite anche Giorgia, seconda con Di sole e d’azzurro, e i Matia Bazar, terzi con Questa nostra grande storia d’amore.
Tra i Giovani hanno vinto i Gazosa con Stai con me (forever), davanti a Moses con Maggie e a Francesco Boccia e Giada Caliendo con Turuturu.
Due delle sedici canzoni dei Campioni hanno ottenuto una certificazione FIMI a più di vent’anni dal Festival: Platino nel 2024 per Luce (tramonti a nord est) di Elisa e Oro nel 2023 per Di sole e d’azzurro di Giorgia.
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Sanremo 2001: la classifica finale dei Campioni
I Campioni in gara sono sedici e arrivano tutti alla serata finale. La classifica di Sanremo 2001 va dalla vittoria di Elisa al sedicesimo posto dei Bluvertigo.
|#
|Artista
|Canzone
|1º
|Elisa
|Luce (tramonti a nord est)
|2º
|Giorgia
|Di sole e d’azzurro
|3º
|Matia Bazar
|Questa nostra grande storia d’amore
|4º
|Michele Zarrillo
|L’acrobata
|5º
|Paola Turci
|Saluto l’inverno
|6º
|Jenny B
|Anche tu
|7º
|Alex Britti
|Sono contento
|8º
|Gigi D’Alessio
|Tu che ne sai
|9º
|Fabio Concato
|Ciao Ninìn
|10º
|Anna Oxa
|L’eterno movimento
|11º
|Peppino Di Capri
|Pioverà (Habibi ené)
|12º
|Gianni Bella
|Il profumo del mare
|13º
|Syria
|Fantasticamenteamore
|14º
|Sottotono
|Mezze verità
|15º
|Quintorigo
|Bentivoglio Angelina
|16º
|Bluvertigo
|L’assenzio (the power of nothing)
I Giovani di Sanremo 2001
Sono sedici gli artisti in gara tra i Giovani. Vincono i Gazosa con Stai con me (forever), davanti a Moses con Maggie e a Francesco Boccia e Giada Caliendo con Turuturu. Gareggiano anche, tra gli altri, Carlotta, Francesco Renga, Roberto Angelini, Paolo Meneguzzi, Sara 6 e Velvet.
|#
|Artista
|Canzone
|1º
|Gazosa
|Stai con me (forever)
|2º
|Moses
|Maggie
|3º
|Francesco Boccia e Giada Caliendo
|Turuturu
|4º
|Principe e Socio M.
|Targato NA
|5º
|Carlotta
|Promessa
|6º
|Francesco Renga
|Raccontami…
|7º
|Paolo Meneguzzi
|Ed io non ci sto più
|8º
|Carlito
|Emily
|9º
|XSense
|Luna
|10º
|Roberto Angelini
|Il Sig. Domani
|11º
|Sara 6
|Bocca
|12º
|Velvet
|Nascosto dietro un vetro
|13º
|Stefano Ligi
|Battiti
|14º
|Riky Anelli
|Ho vinto un viaggio
|15º
|Pincapallina
|Quando io
|16º
|Isola Song
|Grazie
I premi di Sanremo 2001
- Premio della Critica “Mia Martini”, Campioni: Luce (tramonti a nord est) di Elisa
- Premio della Critica “Mia Martini”, Giovani: Raccontami… di Francesco Renga e Il Sig. Domani di Roberto Angelini
- Premio alla Carriera “Città di Sanremo”: Domenico Modugno (consegnato al figlio Massimo Modugno)
- Premio Volare per il miglior testo: Carlo De Bei (Carlito) per Emily
- Premio Volare per la miglior musica: Alex Britti per Sono contento
- Premio Volare per il miglior arrangiamento: Quintorigo e Guido Facchini per Bentivoglio Angelina
- Premio Volare per la miglior interpretazione: Elisa per Luce (tramonti a nord est)
- Premio Autori: Elisa per Luce (tramonti a nord est)
- Premio “Miglior interprete del Festival” della Giuria di Qualità: Elisa per Luce (tramonti a nord est)
- Premio della Sala Stampa Radio e TV, sezione Campioni: Elisa per Luce (tramonti a nord est)
- Premio della Sala Stampa Radio e TV, sezione Giovani: Francesco Renga per Raccontami…
- Premio Regione Liguria: Gazosa per Stai con me (forever)
Le certificazioni FIMI delle canzoni di Sanremo 2001: Platino a Elisa, Oro a Giorgia
Il Festival del 2001 precede gli attuali criteri FIMI, con soglie diverse e con lo streaming tra le voci che contano. Le due certificazioni risultano nel database FIMI aggiornato al 30 settembre 2026, una del 2023 e una del 2024.
|Artista
|Canzone
|Posizione al Festival
|Certificazione
|Elisa
|Luce (tramonti a nord est)
|1º Campioni
|Platino (2024)
|Giorgia
|Di sole e d’azzurro
|2º Campioni
|Oro (2023)
Il conteggio dei brani certificati edizione per edizione nell’articolo sulle canzoni di Sanremo più vendute parte dal 2010, quando prende avvio la rilevazione moderna delle certificazioni FIMI, e il 2001 resta fuori da quel confronto.
Elisa ha chiuso il 9 maggio 2026 a Eboli il tour nei palasport e ha fissato per l’11 settembre 2027 a Campovolo il concerto per i trent’anni di carriera.
L’Eurovision 2001 senza l’Italia
L’Italia non ha partecipato all’Eurovision Song Contest 2001. L’assenza è iniziata dopo l’edizione del 1997 ed è durata fino al ritorno in gara nel 2011.
Che fine hanno fatto i protagonisti di Sanremo 2001
- Syria (13º tra i Campioni): nel 2026 ha pubblicato Se t’amo o no (pt.2) con I Fiori di Cadillac, 26 anni dopo il singolo Se t’amo o no.
- Sottotono (14º): nel 2021 Big Fish e Tormento hanno pubblicato Solo lei ha quel che voglio 2021 con Tiziano Ferro, Guè Pequeno e Marracash, nuova versione del brano del 1996.
- Quintorigo (15º): nel 2024 hanno annunciato il ritorno della formazione originale con John De Leo per tre live a dicembre, a venticinque anni da Rospo.
- Bluvertigo (16º): nel 2026 sono tornati dal vivo con Morgan, Andy, Marco Pancaldi e Livio Magnini nel tour Essere umani, dieci date dal 16 luglio al 12 settembre.
- Gazosa (1º tra i Giovani): la cantante Jessica Morlacchi ha pubblicato da solista Un bacio senza fine nel 2006 e Ambaradam nel gennaio 2025.
- Francesco Boccia e Giada Caliendo (3º): nel 2023 Chris Martin dei Coldplay ha cantato Turuturu in concerto in Brasile, mentre Boccia ha firmato tra gli autori Grande amore, con cui Il Volo ha vinto Sanremo 2015.
- Carlotta (5º): nel 2025 ha partecipato a Ora o mai più su Rai 1 e per la finale ha presentato l’inedito Il bacio.
Elisa vince sei riconoscimenti, Zucchero è tra gli autori dei primi due brani
- Zucchero è tra gli autori dei brani classificati al primo e al secondo posto tra i Campioni: Luce (tramonti a nord est) per Elisa e Di sole e d’azzurro per Giorgia.
- Tra i Campioni hanno debuttato al Festival Elisa, Fabio Concato, Sottotono e Bluvertigo.
- Tutti gli altri Campioni in gara avevano partecipato almeno una volta nei dieci anni precedenti.
- Quattro Campioni sono tornati in gara dopo aver già vinto: Peppino Di Capri nel 1973 e nel 1976, i Matia Bazar nel 1978, Anna Oxa nel 1989 e nel 1999, Giorgia nel 1995.
- Quattro Campioni avevano già vinto tra le Nuove Proposte: Paola Turci nel 1989 tra gli Emergenti, Syria nel 1996, Alex Britti nel 1999 e Jenny B nel 2000.
- Tra i Giovani hanno gareggiato artisti già passati dal Festival: Francesco Renga aveva partecipato nel 1991 come membro dei Timoria, mentre Sara 6 faceva parte dei Taglia 42 in gara nel 1998.
- Il DopoFestival ha cambiato nome in Dopo il festival tutti da me, condotto da Enrico Papi e Raffaella Carrà.
- Raffaella Carrà è stata la seconda donna a condurre il Festival da protagonista, dopo Loretta Goggi nel 1986. Dopo di lei sono arrivate Simona Ventura nel 2004 e Antonella Clerici nel 2010.
In televisione Sanremo 2001 ha registrato il 48,10% di share, in calo rispetto al 54,27% dell’edizione precedente. I dati di tutte le edizioni dal 1987, spettatori compresi, sono nell’articolo su share e spettatori.
Sanremo 2001: domande frequenti
Chi ha vinto Sanremo 2001?
Il Festival di Sanremo 2001 è stato vinto da Elisa con Luce (tramonti a nord est). Al secondo posto si è piazzata Giorgia con Di sole e d’azzurro, al terzo i Matia Bazar con Questa nostra grande storia d’amore.
Chi presentava Sanremo 2001?
La conduzione è stata affidata a Raffaella Carrà, affiancata da Megan Gale, Massimo Ceccherini, Enrico Papi e Piero Chiambretti. La direzione artistica è stata di Mario Maffucci.
Quali erano le canzoni in gara a Sanremo 2001?
Tra i Campioni hanno gareggiato, tra le altre, Luce (tramonti a nord est) di Elisa, Di sole e d’azzurro di Giorgia, L’acrobata di Michele Zarrillo e Mezze verità dei Sottotono. Tra i Giovani figurano Stai con me (forever) dei Gazosa, Turuturu di Francesco Boccia e Giada Caliendo e Raccontami… di Francesco Renga.
Chi ha vinto tra i Giovani a Sanremo 2001?
La categoria Giovani è stata vinta dai Gazosa con Stai con me (forever). Al secondo posto sono arrivati i Moses con Maggie, al terzo Francesco Boccia e Giada Caliendo con Turuturu.
Chi ha rappresentato l’Italia all’Eurovision 2001?
L’Italia non ha partecipato all’edizione 2001 dell’Eurovision Song Contest. L’assenza è iniziata dopo l’edizione del 1997 ed è terminata con il ritorno in gara nel 2011.
Le altre edizioni: l’edizione precedente è Sanremo 2000, mentre per gli anni successivi c’è il Festival di Sanremo negli anni Duemila.
Tutte le edizioni del Festival, dal 1951 in poi, sono nella guida completa al Festival di Sanremo di All Music Italia, con gli articoli dedicati agli ascolti edizione per edizione e alle copie vendute e certificate.
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