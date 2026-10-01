Management del Dolore Post-Operatorio tornano con un brano che mette al centro il tempo e l’idea della fine, osservando una città bloccata tra traffico, banche e fallimenti collettivi. Il nuovo singolo, Tutto passa, arriva il 1° ottobre e anticipa l’album Gli anni di strapiombo. Con questa uscita viene inoltre recuperata ufficialmente la sigla storica della band.

Management del Dolore Post-Operatorio affidano a Tutto passa una scrittura costruita per immagini urbane e una lettura disincantata del presente. I palazzi restano illuminati mentre il cielo si spegne, il traffico diventa il segno di una città incapace di muoversi e le banche finiscono per cannibalizzare la metropoli.

Al centro del brano c’è il tempo e la sua capacità di consumare anche ciò che sembra destinato a durare. La ripetizione dell’espressione Tutto passa perde progressivamente qualsiasi funzione consolatoria e diventa una constatazione fredda: niente è eterno.

Management del Dolore Post-Operatorio: il significato di Tutto passa

La canzone si muove dentro una città descritta attraverso segnali concreti: i palazzi illuminati, il traffico, i clacson, le banche e un cielo che si spegne. Il quadro è quello di una metropoli dove il movimento continuo convive con una sostanziale immobilità.

La scrittura procede per accumulo. Il rumore della città si sovrappone ai fallimenti collettivi e il disagio individuale finisce per coincidere con quello dell’ambiente circostante. In questo scenario anche la poesia assume una funzione pratica, come una possibile ruota di scorta quando il rapporto con la realtà perde aderenza.

Il ritornello insiste sul passaggio del tempo fino a trasformare la frase del titolo in una forma di fatalismo. Non c’è una soluzione proposta: anche ciò che aveva l’aspetto dell’eterno è destinato a finire e, dopo la fine, a diventare qualcosa a cui abituarsi.

Il nuovo singolo dei Management del Dolore Post-Operatorio

Tutto passa è pubblicato da La Tempesta Dischi e distribuito da Believe Digital. Il singolo segue Per i bambini morti, pubblicato il 15 maggio, e apre la strada al nuovo album Gli anni di strapiombo.

Il brano recupera inoltre ufficialmente la sigla storica Management del Dolore Post-Operatorio, riportando al centro la formazione guidata da Luca Romagnoli e Marco “Diniz” Di Nardo.

Il percorso dei Management del Dolore Post-Operatorio

La band abruzzese ha esordito ufficialmente nel 2012 con l’album Auff!!, pubblicato da MArteLabel. Nel 2014 è arrivato McMAO, seguito nel 2015 da I Love you, pubblicato da La Tempesta Dischi.

Nel 2017 è uscito il quarto album in studio, mentre il 13 novembre 2019 è arrivato Un incubo stupendo, pubblicato da Full Heads e distribuito da Believe Digital.

Il 10 giugno 2022 la band ha pubblicato Ansia Capitale, uscito per Garrincha Dischi e distribuito da Sony. L’album ha avuto una versione Deluxe pubblicata il 23 giugno 2023.

Nel corso del percorso discografico il gruppo ha lavorato con produttori come Manuele “Stirner” Fusaroli, Giulio “Ragno” Favero e lo stesso Marco “Diniz” Di Nardo. La band ha inoltre ricevuto dal MEI, per il tour 2013 e il secondo album, i premi come miglior band live e miglior band indie italiana.

I crediti di Tutto passa

Crediti del brano ▸ Titolo · Tutto passa

· Tutto passa ▸ Artista · Management del Dolore Post-Operatorio

· Management del Dolore Post-Operatorio ▸ Musica e testo · Marco Di Nardo e Luca Romagnoli

· Marco Di Nardo e Luca Romagnoli ▸ Produzione artistica · Marco “Diniz” Di Nardo

· Marco “Diniz” Di Nardo ▸ Registrazione, arrangiamento e mix · Marco Di Nardo, Lanciano (CH)

· Marco Di Nardo, Lanciano (CH) ▸ Batterie acustiche · Mario Serrecchia

· Mario Serrecchia ▸ Supporto tecnico · Piersante Blasioli

· Piersante Blasioli ▸ Final stems mix · POT Studio, Andrea “Giamba” Di Giambattista

· POT Studio, Andrea “Giamba” Di Giambattista ▸ Mastering · Eleven Mastering, Andrea “Bernie” De Bernardi

· Eleven Mastering, Andrea “Bernie” De Bernardi ▸ Etichetta · La Tempesta Dischi / MADE DOPO Records

· La Tempesta Dischi / MADE DOPO Records ▸ Distribuzione · Believe Digital

· Believe Digital ▸ Cover · INTERNATIONAL TRADEMARKS S.r.l.

Con Tutto passa, i Management del Dolore Post-Operatorio riportano la propria scrittura dentro una città osservata attraverso il traffico, il potere economico e il deterioramento delle certezze. Il singolo prepara così l’uscita di Gli anni di strapiombo, senza cercare nel tempo una risposta diversa dalla sua inevitabile conclusione.