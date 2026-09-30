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Kid Yugi, dopo il funerale l’autopsia: il 30 ottobre esce Anche gli eroi muoiono POST MORTEM

Il rapper è protagonista di Logos, il fumetto scritto con Mauro Uzzeo e disegnato da cinque autori.

di All Music Italia ·

Kid Yugi in primo piano davanti a un sipario rosso, nella foto stampa dell'annuncio di Anche gli eroi muoiono POST MORTEM

Kid Yugi pubblica il 30 ottobre Anche gli eroi muoiono POST MORTEM, la versione deluxe dell’album uscito a gennaio, con nuove tracce inedite, in digitale e in formato fisico per EMI Records Italy/Universal Music Italia. Lo stesso giorno esce Logos, il fumetto con il rapper protagonista realizzato con Sergio Bonelli Editore.

L’album ha debuttato alla #1 della classifica FIMI/NIQ con il miglior debutto dell’era dello streaming ed è triplo platino. La tournée Anche gli eroi muoiono, la prima di Kid Yugi nei palasport, è sold out in tutte e nove le date, dal 27 settembre a Bari al 23 ottobre a Roma.

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Kid Yugi, Anche gli eroi muoiono POST MORTEM, copertina dell'album

Anche gli eroi muoiono POST MORTEM

Kid Yugi

In preordine in vinile 2 LP colorato e in CD, uscita 30 ottobre

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Il trailer della deluxe, diretto da Alessio Mariano, mostra il corpo dell’artista durante un’autopsia, da cui vengono estratti sei oggetti: una carta del gioco Yu-Gi-Oh!, una catena, degli auricolari, un taser, una pallottola e un mappamondo. A dicembre il trailer di annuncio del disco, con Filippo Timi, metteva in scena un funerale.

Kid Yugi Post Mortem in CD e LP, anche autografati

In formato fisico l’album esce in versione standard CD e LP per tutto il mercato. Solo sullo shop di Universal Music Italia è già possibile prenotare la versione autografata e numerata, sia in CD sia in LP. Album e fumetto si preordinano anche dalla pagina ufficiale dei preordini.

Kid Yugi, copertina di Anche gli eroi muoiono POST MORTEM: una bara nera con un pugnale in mezzo a rose bianche e una rosa rossa
La copertina di Anche gli eroi muoiono POST MORTEM, la versione deluxe dell’album di Kid Yugi in uscita il 30 ottobre 2026 per EMI Records Italy/Universal Music Italia.

Logos, il fumetto di Kid Yugi con Sergio Bonelli Editore

Logos è un fumetto originale nato dalla collaborazione fra Sergio Bonelli Editore, Universal Music Italia e Thaurus. Il fumetto arriva il 30 ottobre e la variant edition si può preordinare insieme al disco.

Dopo essere finito in coma, Kid Yugi viene evocato su Logos, un mondo sotterraneo in cui ogni parola può trasformare la realtà e per questo gli abitanti sono condannati al silenzio. Scambiato per l’Eletto, si unisce alla giovane Spina e ai Ribelli contro l’Alto Prelato, tiranno che controlla il Nucleo e la voce del popolo.

Il fumetto è scritto con lo sceneggiatore Mauro Uzzeo e disegnato da Ele Bruni, Saspy, Ilenia Gennari, Federico Rossi Edrighi e Samuel Spano, che firma anche la copertina. Nel fumetto Kid Yugi rende omaggio ai manga, agli albi di Dylan Dog che leggeva da piccolo e agli anime giapponesi.

Copertina di Logos, il fumetto di Kid Yugi per Sergio Bonelli Editore: il protagonista in salto tra armi da fuoco e bossoli su sfondo giallo
La copertina di Logos, il fumetto con protagonista Kid Yugi in uscita il 30 ottobre 2026 per Sergio Bonelli Editore, con artwork di Samuel Spano.

Foto di Alessio Mariano

In questo articolo: KID YUGI
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