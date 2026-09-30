Kid Yugi pubblica il 30 ottobre Anche gli eroi muoiono POST MORTEM, la versione deluxe dell’album uscito a gennaio, con nuove tracce inedite, in digitale e in formato fisico per EMI Records Italy/Universal Music Italia. Lo stesso giorno esce Logos, il fumetto con il rapper protagonista realizzato con Sergio Bonelli Editore.

L’album ha debuttato alla #1 della classifica FIMI/NIQ con il miglior debutto dell’era dello streaming ed è triplo platino. La tournée Anche gli eroi muoiono, la prima di Kid Yugi nei palasport, è sold out in tutte e nove le date, dal 27 settembre a Bari al 23 ottobre a Roma.

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Il trailer della deluxe, diretto da Alessio Mariano, mostra il corpo dell’artista durante un’autopsia, da cui vengono estratti sei oggetti: una carta del gioco Yu-Gi-Oh!, una catena, degli auricolari, un taser, una pallottola e un mappamondo. A dicembre il trailer di annuncio del disco, con Filippo Timi, metteva in scena un funerale.

Kid Yugi Post Mortem in CD e LP, anche autografati

In formato fisico l’album esce in versione standard CD e LP per tutto il mercato. Solo sullo shop di Universal Music Italia è già possibile prenotare la versione autografata e numerata, sia in CD sia in LP. Album e fumetto si preordinano anche dalla pagina ufficiale dei preordini.

Logos, il fumetto di Kid Yugi con Sergio Bonelli Editore

Logos è un fumetto originale nato dalla collaborazione fra Sergio Bonelli Editore, Universal Music Italia e Thaurus. Il fumetto arriva il 30 ottobre e la variant edition si può preordinare insieme al disco.

Dopo essere finito in coma, Kid Yugi viene evocato su Logos, un mondo sotterraneo in cui ogni parola può trasformare la realtà e per questo gli abitanti sono condannati al silenzio. Scambiato per l’Eletto, si unisce alla giovane Spina e ai Ribelli contro l’Alto Prelato, tiranno che controlla il Nucleo e la voce del popolo.

Il fumetto è scritto con lo sceneggiatore Mauro Uzzeo e disegnato da Ele Bruni, Saspy, Ilenia Gennari, Federico Rossi Edrighi e Samuel Spano, che firma anche la copertina. Nel fumetto Kid Yugi rende omaggio ai manga, agli albi di Dylan Dog che leggeva da piccolo e agli anime giapponesi.

Foto di Alessio Mariano