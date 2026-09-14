Le certificazioni FIMI della settimana 37 del 2026 premiano con il quadruplo platino sia Hello World dei Pinguini Tattici Nucleari sia Santana Money Gang di Sfera Ebbasta e Shiva. Tra i singoli, il platino più alto va a Berlino di Ernia, mentre Angelina Mango e Marco Mengoni conquistano l’oro con Canto d’amore.

Le soglie delle certificazioni FIMI 2026

Le soglie ufficiali FIMI/NIQ per gli album e i singoli, fotografate al 24 agosto 2026:

Album – Oro: 25.000 unità · Platino: 50.000 unità

– Oro: 25.000 unità · Platino: 50.000 unità Singoli – Oro: 100.000 unità · Platino: 200.000 unità

Oltre i primi livelli si sale a 2× platino, 3× platino e così via, fino al diamante: 500.000 unità per gli album, 2.000.000 per i singoli.

Album internazionali certificati nella settimana 37

Quattro album internazionali arrivano a una nuova certificazione nella settimana 37. Drake sale al doppio platino con Scorpion, uscito nel 2018, mentre conquistano il primo oro Olivia Rodrigo con You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, Charlie Puth con Voicenotes e Kygo con Golden Hour.

Titolo Artista Certificazione Scorpion Drake 2× Platino You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love Olivia Rodrigo Oro Voicenotes Charlie Puth Oro Golden Hour Kygo Oro

Il doppio platino di Drake arriva otto anni dopo Scorpion

Fra i quattro nomi internazionali, Drake è l’unico a salire di livello: Scorpion era già certificato platino e passa al doppio platino otto anni dopo l’uscita. Gli altri tre album ottengono la prima certificazione italiana.

Singoli internazionali certificati nella settimana 37

Bad Bunny ottiene due certificazioni nella stessa settimana: il platino per EoO e l’oro per VeLDÁ, inciso con Omar Courtz e Dei V. Chiude la sezione Dirty Cash (Money Talks) di Stevie V, che arriva all’oro trentasette anni dopo l’uscita, nel dicembre 1989.

Titolo Artista Certificazione EoO Bad Bunny Platino VeLDÁ Bad Bunny, Omar Courtz e Dei V Oro Dirty Cash (Money Talks) Stevie V Oro

Dirty Cash certifica l’oro trentasette anni dopo l’uscita

Il caso più anomalo della settimana è quello di Dirty Cash (Money Talks): il brano di Stevie V, uscito nel dicembre 1989, ottiene ora il suo primo oro italiano.

Album italiani certificati nella settimana 37: quadruplo platino per Pinguini Tattici Nucleari e Sfera Ebbasta e Shiva

Nella settimana 37 sei album italiani ottengono una nuova certificazione, e due arrivano al quadruplo platino: Hello World dei Pinguini Tattici Nucleari e Santana Money Gang di Sfera Ebbasta e Shiva. Platino anche per Lettera Q di Nayt, Futuri possibili di Franco126 e No Regular Music 2 di Sadturs e Kiid, mentre Latte in polvere di Papa V e Night Skinny conquista l’oro.

Titolo Artista Certificazione Hello World Pinguini Tattici Nucleari 4× Platino Santana Money Gang Sfera Ebbasta e Shiva 4× Platino Lettera Q Nayt Platino Futuri possibili Franco126 Platino No Regular Music 2 Sadturs e Kiid Platino Latte in polvere Papa V e Night Skinny Oro

Due quadrupli platino nella stessa settimana

Non capita spesso che due album italiani certifichino lo stesso livello, il quadruplo platino, nella stessa settimana: Hello World, uscito nel dicembre 2024, e Santana Money Gang, pubblicato a sorpresa nell’aprile 2025, arrivano insieme a questo traguardo.

Singoli italiani certificati nella settimana 37: platino per Ernia, oro per Angelina Mango e Marco Mengoni

Nella settimana 37 sei singoli italiani ottengono una nuova certificazione. Il platino va a due brani: Berlino di Ernia e Bianca, il duetto tra Rrari Dal Tacco e Kid Yugi. Quest’ultimo conquista anche l’oro da solista con Tristano e Isotta, la stessa certificazione ottenuta da Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d’amore, da Jovanotti e Alfa con Buon vento e da Marracash con Vittima.

Titolo Artista Certificazione Berlino Ernia Platino Bianca Rrari Dal Tacco e Kid Yugi Platino Buon vento Jovanotti e Alfa Oro Canto d’amore Angelina Mango e Marco Mengoni Oro Tristano e Isotta Kid Yugi Oro Vittima Marracash Oro

Kid Yugi certifica due volte nella stessa settimana

Kid Yugi è l’unico artista della settimana a comparire due volte tra i singoli italiani: il platino in coppia con Rrari Dal Tacco su Bianca, l’oro da solista su Tristano e Isotta.