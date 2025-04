Sfera Ebbasta & Shiva: fuori stanotte l’album a sorpresa Santana Money Gang

Un’ora dopo la mezzanotte arriva senza preavviso Santana Money Gang, il primo album congiunto di Sfera Ebbasta e Shiva. Dodici tracce inedite, tutte nuove, tutte trap.

Il progetto, presentato a sorpresa durante il concerto all’Unipol Forum con l’anteprima del brano Non metterci becco, è stato realizzato in totale autonomia, grazie alla collaborazione tra le realtà indipendenti Cupido e Milano Ovest.

Una tracklist compatta, senza filler

Santana Money Gang è un album diretto, costruito per colpire senza troppi giri di parole. Ecco la scaletta completa:

SNTMNG

Non metterci becco

Sei persa

Molecole Sprite

Maybach

Neon

MNGSNT

D&G

VVS Cartier

Over (demo)

Come se non fossi nei guai

Paranoia

Santana Money Gang Sfera Ebbasta Shiva – CD autografato

Per chi ama collezionare, il disco sarà disponibile anche in versione fisica: un CD autografato in edizione Studio Master, già preordinabile.

L’annuncio è arrivato direttamente dai social dei due artisti, con un post su Instagram che ha subito acceso l’hype tra i fan.