Parte da Padova con un doppio sold out, e 30 brani in scaletta, il tour di Sfera Ebbasta

Sfera Ebbasta – Tour 2025: scaletta e nuove date estive. Parte con un doppio sold out a Padova il tour dell’artista che regala al suo pubblico uno show adrenalinico.

Sfera ha dato il via al suo attesissimo Tour, una serie di live che hanno registrato il tutto esaurito in tutte le 11 date nei palazzetti. Il tutto in attesa delle nuove tappe estive: il 7 giugno allo Stadio Maradona di Napoli e il 19 luglio a Rock in Roma.

Sfera Ebbasta live 2025: spettacolo sold out nei palazzetti

Con il debutto alla Fiera di Padova, Sfera Ebbasta ha messo in scena un live curato nei minimi dettagli, tra scenografie futuristiche, lanciafiamme e un’imponente struttura a due livelli. Un’esperienza immersiva, arricchita dai visual di SUGO Design, che ha conquistato il pubblico con una scaletta serrata di 30 brani.

L’intero tour nei palazzetti italiani, prodotto da Vivo Concerti in collaborazione con Thaurus Live, è ufficialmente sold out. Dopo queste date nei Palasport seguiranno le date estive.

La scaletta del Tour 2025 di Sfera Ebbasta

Ecco la scaletta dello show di Sfera Ebbasta:

Visiera a becco Tik Tok RMX Panette Brutti Sogni OGNT 20 collane Serpenti a sonagli No champagne Rockstar Ricchi x sempre Bang bang Tran Tran Cupido Notti Ciao bella Complicato Momenti no Anche stasera Gol VDLC 15 piani G63 Alleluia Bottiglie Privè XDVR Ciny BRNBQ Visiera a becco

Le date del Tour 2025 di Sfera Ebbasta

Ecco il calendario aggiornato delle date di Sfera Ebbasta:

Date nei palazzetti (SOLD OUT)

Sabato 1 marzo 2025 – Padova @ Fiera di Padova – SOLD OUT

– Padova @ Fiera di Padova – SOLD OUT Domenica 2 marzo 2025 – Padova @ Fiera di Padova – SOLD OUT

– Padova @ Fiera di Padova – SOLD OUT Giovedì 6 marzo 2025 – Firenze @ Nelson Mandela Forum – SOLD OUT

– Firenze @ Nelson Mandela Forum – SOLD OUT Venerdì 7 marzo 2025 – Firenze @ Nelson Mandela Forum – SOLD OUT

– Firenze @ Nelson Mandela Forum – SOLD OUT Mercoledì 12 marzo 2025 – Roma @ Palazzo dello Sport – SOLD OUT

– Roma @ Palazzo dello Sport – SOLD OUT Sabato 22 marzo 2025 – Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena – SOLD OUT

– Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena – SOLD OUT Sabato 29 marzo 2025 – Torino @ Inalpi Arena – SOLD OUT

– Torino @ Inalpi Arena – SOLD OUT Venerdì 4 aprile 2025 – Assago (MI) @ Unipol Forum – SOLD OUT

– Assago (MI) @ Unipol Forum – SOLD OUT Sabato 5 aprile 2025 – Assago (MI) @ Unipol Forum – SOLD OUT

– Assago (MI) @ Unipol Forum – SOLD OUT Lunedì 7 aprile 2025 – Assago (MI) @ Unipol Forum – SOLD OUT

– Assago (MI) @ Unipol Forum – SOLD OUT Martedì 8 aprile 2025 – Assago (MI) @ Unipol Forum – SOLD OUT

Nuove date estive

Sabato 7 giugno 2025 | Napoli @ Stadio Diego Armando Maradona

| Napoli @ Stadio Diego Armando Maradona Sabato 19 luglio 2025 | Roma @ ROCK IN ROMA – Ippodromo delle Capannelle

