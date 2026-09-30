Sem&Stènn, DVD SEXY TOYS traccia per traccia. Il duo elettropop torna il 2 ottobre con DVD SEXY TOYS, un nuovo progetto discografico che fonde dance-pop anni 2000, sonorità techno e cultura queer. L’album, composto da otto tracce, è stato anticipato negli scorsi mesi dai singoli ANIMALE e CAZZI MIEI.

Dalle notti milanesi alla provincia

Nel 2023 il duo si è trasferito da Milano alla provincia. Questo cambio di residenza ha fatto nascere nei due artisti la volontà di scrivere nuovi brani da club.

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“Dopo anni passati nel caos della city, clubbing quasi tutti i giorni della settimana, spazi e tempi ristretti, ci ritroviamo a fare i bagagli e andare a vivere in provincia. È il 2023. L’impatto è duro, soffocante. Poi la morsa si allenta e impariamo a respirare a quel ritmo. Nasce la nostalgia per i club anthem che selezionavamo per i nostri djset in quel locale in Via Santa Tecla, e la voglia di crearne di nuovi, ispirati dal dance-pop anni 2000 e contaminati da suoni techno e hyperpop, solo quando ci va, influenzati dai viaggi a Berlino, Madrid e quelli di andata/ritorno a Milano alle 6 del mattino con le casse a palla per tenerci svegli.”

“Lì, sulla provinciale verso casa, c’è un benzinaio con un distributore con su scritto DVD SEXY TOYS. Diretto, esplicito e bersaglio di pregiudizi. Esattamente come questo disco.”, raccontano i due artisti.

DVD SEXY TOYS: track by track

SERVENDO

Il disco si apre con una traccia in cui il duo riafferma la propria storia e la propria identità contro ogni forma di hating. “È puro self-empowerment, scritto per ricordarci davvero chi siamo e la nostra storia. Haters gonna hate.”

ANIMALE

ANIMALE affronta il tema della ricerca di libertà attraverso il superamento delle convenzioni sociali. Gli artisti stessi definiscono questa condizione come uno “status primordiale, istintivo, per l’appunto, animale. Questo brano rappresenta al massimo il concept del nostro nuovo album.”

CAZZI MIEI

CAZZI MIEI rivendica l’indipendenza dalle pressioni sociali e dalle opinioni altrui. “È il manifesto della nostra totale libertà, dell’indipendenza nei confronti dei falsi miti, dei place to be e dei giri in cui devi esserci per contare qualcosa, delle opinioni non richieste di cui siamo dei grandi collezionisti.”

GET FREE

GET FREE è stato scritto per primo, prima di tutti gli altri brani dell’album. Il pezzo descrive la fuga di Sem&Stènn verso la provincia, intesa quasi come l’urgenza di allontanarsi dalla grande città. Allo stesso tempo fa però emergere la consapevolezza che non ci si possa mai liberare del tutto da certe dinamiche ambientali e sociali.

FUCKOFF

FUCKOFF è descritta dagli artisti con orgoglio come la traccia più techno-clubber del disco. “L’unico drittone che balleremmo in un club.”

FANTASY

In FANTASY ritorna la voglia di evasione e di puro divertimento, contro la quiete della vita in provincia. È un invito ad abbattere i tabù e ad assecondare i propri desideri senza il peso dei giudizi altrui.

BENZA

BENZA trasforma in musica un episodio surreale vissuto dal duo durante una serata. “È nata dopo una cena in cui eravamo totalmente fuori contesto. Tra occhiate e battute fasciste, avremmo preferito trovarci in un qualsiasi club a bere alcol scadente, ma è stato comunque divertente.”

THIS IS NOT A LOVE SONG dei Public Image Limited

L’album si chiude con la cover di THIS IS NOT A LOVE SONG, brano eseguito da Sem&Stènn già da diversi anni. La registrazione di questa traccia conclude la scaletta del disco.

Sem&Stènn, da Milano a DVD SEXY TOYS

Conosciutisi nel 2011, Sem&Stènn iniziano a suonare a Milano in alcuni dei club più importanti fino alla pubblicazione del primo EP nel 2016, Wearing Jewels & Socks. Si fanno conoscere dal grande pubblico grazie alla partecipazione a X Factor nel 2017, dove raggiungono la fase dei live.

L’anno successivo pubblicano il loro primo album OFFBEAT, che contiene i singoli Baby Run con Manuel Agnelli e Bravo con Populous. Il progetto li porta in tour tra Italia ed Europa: si esibiscono al Pride di Amburgo, sfilano all’EuroPride di Stoccolma come Heroes Ambassador per Levi’s Italia e rappresentano il Paese all’Eurosonic Festival in Olanda.

Nel 2019 pubblicano nuovi singoli come K.O. e OK VABBÈ senza allontanarsi dall’immaginario queer: vengono definiti da Id-Italy “l’unica resistenza queer italiana” e “20 anni avanti rispetto a quello che propone il panorama musicale italiano”.

Nello stesso anno esce il singolo Ho pianto in discoteca con CRLN. Nel 2020 arriva 18 anni, accompagnato da un video che racchiude i momenti più intimi della quarantena.

L’anno successivo pubblicano il secondo album AGARTHI, seguito dal singolo Rocky, in collaborazione con Mudimbi. Dopo l’EP Eroi nel 2023, anticipato dai singoli Bromance e Self Control, il duo torna il 2 ottobre con il nuovo album DVD SEXY TOYS.

SEM&STÈNN, DVD SEXY TOYS: la tracklist completa