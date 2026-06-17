17 Giugno 2026
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Fabio Gattone
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17 Giugno 2026

Sem&Stènn tornano con il singolo “Animale” in attesa del nuovo album

Dopo tre anni dedicati a scrittura e produzione, il duo torna con un brano dance-pop influenzato da techno e hyperpop

News di Fabio Gattone
Sem&Stènn pubblicano il brano "Animale" in attesa del nuovo album di prossima uscita
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Sem&Stènn tornano con nuova musica dopo tre anni di lavoro tra scrittura e produzione. Il duo lancia il singolo Animale, disponibile negli store digitali dal 19 giugno 2026. Il brano apre una nuova fase discografica, anticipando l’album attualmente in preparazione.

La prima esecuzione dal vivo del nuovo brano è già fissata per il 20 giugno 2026 al Roma Pride, dove Salvatore e Stefano saranno protagonisti sia della Grande Parata sia degli appuntamenti serali della Pride Croisette alle Terme di Caracalla.

SEM&STÈNN ripartono da “Animale” dopo tre anni di ricerca sonora

Con Animale, il duo torna a muoversi tra electropop, cultura club e immaginario queer. Questi elementi hanno caratterizzato il progetto di Sem&Stènn fin dagli esordi. Il nuovo singolo nasce dopo un periodo dedicato alla sperimentazione e alla costruzione di una nuova identità sonora, sviluppata partendo dalle influenze dance-pop dei primi anni Duemila e arricchita da suggestioni techno e hyperpop.

Il risultato è un brano costruito per la dimensione dei club, dove desiderio, movimento e istinto diventano il centro della narrazione. La canzone guarda alla pista da ballo senza rinunciare alla componente identitaria che da sempre accompagna il percorso artistico di Sem&Stènn.

Sem&Stènn tornano con il singolo "Animale" in attesa del nuovo album di prossima uscita

Il duo presenta il nuovo singolo

Parlando del brano, Salvatore e Stefano spiegano che “Animale è nata da un forte desiderio di libertà e leggerezza, dalla necessità di spogliarsi da ogni tipo di convenzione, per ritrovare uno stato primordiale, istintivo, per l’appunto, animale. Questo brano rappresenta al massimo il concept del nostro nuovo album“.

Il duo rivela poi: “Stare così tanto lontani dai club e dai live ha stimolato in noi la voglia di creare nuovi Party Anthem, ispirati al dance-pop degli anni 2000 e contaminati da suoni techno e hyperpop, che raccontano il nostro presente“.

Queste parole chiariscono anche la direzione del prossimo progetto discografico, di cui Animale rappresenta il primo capitolo ufficiale.

Roma Pride 2026: debutto live per “animale”

La prima occasione per ascoltare il brano dal vivo arriverà subito dopo la pubblicazione. Il 20 giugno 2026, Sem&Stènn saranno infatti tra gli artisti coinvolti nel Roma Pride, manifestazione che ogni anno richiama migliaia di persone nella Capitale.

Il duo parteciperà sia alla Grande Parata del pomeriggio sia agli eventi della Pride Croisette organizzati alle Terme di Caracalla. Sarà il primo palco ufficiale per Animale, destinato a diventare uno dei brani centrali del nuovo repertorio live.

Da X Factor ad “Animale”: il percorso di SEM&STÈNN

Nati artisticamente nei club milanesi come Rocket e Plastic, Sem&Stènn si fanno conoscere al grande pubblico nel 2017 grazie alla partecipazione a X Factor Italia, dove raggiungono la fase finale del talent.

Nel 2018 pubblicano l’album d’esordio Offbeat, che raggiunge la vetta della classifica elettronica di iTunes e contiene collaborazioni con Manuel Agnelli e Populous. Negli anni successivi il duo sviluppa una produzione sempre più orientata verso l’italiano, passando da brani come K.O. e OK VABBÈ fino agli album Agarthi e all’EP Eroi, pubblicato nel 2023.

Con l’uscita di Animale, prevista per il 19 giugno 2026, inizia una nuova fase creativa che porterà alla pubblicazione del prossimo album.

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