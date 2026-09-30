sangiovanni annuncia il nuovo album TUTTO BENE GRAZIE, in uscita venerdì 13 novembre per Sugar Music. Il disco è stato anticipato da ti ho cercata (felicità), il singolo uscito venerdì 25 settembre con un sample di Felicità di Lucio Dalla.

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sangiovanni, TUTTO BENE GRAZIE dopo tredici mesi di stop

Il titolo fa tornare alla mente il post del 15 febbraio 2024, con cui sangiovanni rimandò l’album privacy e il concerto al Forum di Assago: “non riesco più a fingere che vada tutto bene e che sia felice di quello che sto facendo”.

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Lo stop è durato tredici mesi, fino al 28 marzo 2025, quando l’artista ha annunciato il ritorno in studio. Oggi fa parte del roster di Double Trouble Club, il management di artisti come Elodie ed Elisa. Il nuovo disco è il primo album dopo Cadere volare, uscito l’8 aprile 2022.

Nel post con cui presenta l’album su Instagram, sangiovanni risponde a chi gli chiedeva come stesse: “‘come stai?’ me l’avete chiesto in tanti e per tutto questo tempo avrei voluto rispondervi in maniera sincera, ma sentivo che una risposta sola non bastava.”

“ora posso dire che va tutto bene, grazie. non perché la vita sia perfetta, ma perché anche se non lo è ho comunque tanta voglia di viverla. tante volte lo si dice superficialmente, e alla maggior parte delle persone basterà questo. per chi vuole andare in profondità, invece, ho scritto un disco.”

TUTTO BENE GRAZIE è scritto da sangiovanni e Alessandro La Cava e prodotto da CELO e Pietro Posani. Le canzoni parlano della paura di scegliere, della sensazione di essere in ritardo, della solitudine, del bisogno di condividere e del valore degli affetti.

Pre-order di TUTTO BENE GRAZIE : vinile giallo e CD con poster autografato

Dal 30 settembre TUTTO BENE GRAZIE è in pre-save e in pre-order nei formati fisici CD e vinile con poster. Sul sito di Sugar Music sono in vendita in esclusiva due edizioni limitate: il CD e il vinile giallo trasparente, entrambi con il poster autografato.

Il videoclip di ti ho cercata (felicità) è girato tra i portici di Bologna, la città natale di Lucio Dalla, con gli amici di sangiovanni. Dopo il rientro l’artista ha pubblicato Luci allo xeno, Veramente e, il 22 maggio 2026, Le ragazze con Clara.

Foto di Pippo Moscati