di
All Music Italia
News
Condividi su:

sangiovanni torna con ti ho cercata (felicità): nel nuovo singolo un sample di Lucio Dalla

Il nuovo capitolo di sangiovanni parte da una riflessione sulla felicità e da un omaggio a Lucio Dalla, con il sample di Felicità.

sangiovanni sorridente con camicia rossa e nera durante uno shooting
News di All Music Italia
Condividi su:

sangiovanni torna venerdì 25 settembre con ti ho cercata (felicità), nuovo singolo pubblicato da Sugar Music e primo brano del suo prossimo album. La canzone contiene un campionamento di Felicità di Lucio Dalla e parte da una domanda che sangiovanni racconta di essersi posto a lungo: dove si trova davvero la felicità?

Il significato di ti ho cercata (felicità) di sangiovanni

Il punto di partenza del nuovo singolo arriva direttamente dalle parole di sangiovanni. L’artista presenta ti ho cercata (felicità) come il primo passo del nuovo album e lega la canzone a una ricerca personale durata nel tempo.

Nel raccontare il brano scrive:

“ti ho cercata (felicità), il primo brano del mio nuovo album, fuori venerdì!

Spesso mi sono chiesto dove fosse la felicità e come raggiungerla, a volte ho anche sentito che stavo percorrendo la strada giusta, ma non era così
c’è voluto molto per scoprire che non era dove credevo, ma che potevo sentirla dentro di me
ora non ho più bisogno di cercarla né di inseguirla quando se ne va, tanto so dove posso trovarla
voglio ripartire da qui.
Il brano contiene il sample di “Felicità” di Lucio Dalla, la sua musica mi è stata vicino e questa canzone in particolare mi ha aiutato a comprendere e descrivere meglio le mie emozioni. Iniziare così è un modo per dirgli grazie.”

Il senso del brano, per quanto sappiamo prima dell’uscita, parte quindi dal tentativo di trovare la felicità fuori da sé e arriva alla consapevolezza opposta. sangiovanni racconta di averla cercata in luoghi e situazioni che pensava potessero dargliela, per poi capire che non è qualcosa da inseguire ogni volta che sembra scomparire.

Il campionamento di Felicità non viene presentato come un semplice richiamo a Lucio Dalla. È lo stesso sangiovanni a spiegare che quella canzone lo ha aiutato a mettere a fuoco le proprie emozioni e che utilizzarla per aprire il nuovo album è anche un modo per ringraziare il cantautore bolognese.

Copertina di ti ho cercata (felicità) di sangiovanni, collage di fotografie personali dell’artista

Anche l’artwork segue questa direzione personale: è costruito attraverso fotografie di momenti quotidiani di sangiovanni, scelte per accompagnare l’inizio di questo nuovo capitolo.

Credits del brano

  • ▸ Artista · sangiovanni
  • ▸ Titolo · ti ho cercata (felicità)
  • ▸ Autori · Testo: sangiovanni, Alessandro La Cava · Musica: Celo (Pietro Celona), Pietro Posani

Testo di ti ho cercata (felicità) di sangiovanni

Il testo sarà disponibile da venerdì 25 settembre, con l’uscita del brano. L’articolo verrà aggiornato con il testo integrale non appena pubblicato.

Foto: Pippo Moscati

Leggi anche su Lucio Dalla

All Music Italia

Leggi anche su Lucio Dalla

Annunciati i Ballerini Dalla 2026 della Ciao Rassegna Lucio Dalla

Annunciati i Ballerini Dalla 2026: premi di "CIAO - Rassegna Lucio Dalla, per le forme innovative di musica e creatività"
Olly festeggia il settimo disco di platino per l'album Tutta Vita - Certificazioni FIMI

Certificazioni FIMI settimana 3: dopo Mengoni anche "Tutta vita" di Olly arriva al settimo disco di platino
Certificazioni FIMI 45-2025

Certificazioni FIMI 45: "Tutta vita" di Olly arriva al sesto disco di platino
Certificazioni FIMI settimana 44 2025 – Tiziano Ferro, Olly, Coma_Cose

Certificazioni FIMI 44: Tiziano Ferro, il passato torna platino. Oro per Coma_Cose e Lucio Dalla
Tiziano Ferro durante l’intervista a Radio2

Tiziano Ferro a Radio2: "Lucio Dalla mi confidò che avrebbe voluto firmare Sere Nere". E su Sanremo...
Lucio Dalla, speciale Ciao 2025 in onda su Rai 1

"Ciao 2025”, la musica e la creatività nel nome di Lucio Dalla in onda su Rai 1
Lucio Dalla Compleanno e Canzoni

Buon compleanno Lucio! Le 20 canzoni di cui non sapevamo di aver bisogno
Lucio Dalla e gli artisti che ha scoperto e prodotto nella sua carriera

Lucio Dalla non era solo un cantautore e musicista, ma anche un generoso e attento talent scout

Articoli più letti

Sfera Ebbasta nella foto promozionale di Lontano, primo singolo da Purosangue 1

Sfera Ebbasta, Lontano è il primo estratto da Purosangue
Ultimo durante il concerto di Tor Vergata nell'immagine del test "Quale canzone di Ultimo sei?" di All Music Italia 2

Quale canzone di Ultimo ti rappresenta? Fai il test
Ultimo annuncia il concerto evento La favola per sempre a Roma Tor Vergata il 4 luglio 2026 sold out 3

Ultimo a Tor Vergata: scaletta ufficiale de La Favola per sempre, il concerto dei record
Luciano Ligabue durante il tour La Notte di Certe Notti nei palasport 2026 4

Ligabue riparte da Verona: la nuova scaletta del tour nei palasport
Il logo ufficiale di Sanremo 2027, 77° Festival della Canzone Italiana, in lettere al neon su fondo blu 5

Regolamento Sanremo 2027: vietata l'intelligenza artificiale, 24 artisti in gara unica
Achille Lauro in concerto a San Siro durante il tour Comuni Immortali 6

Achille Lauro, il concerto di San Siro in tv: quando va in onda su Canale 5
Stefano De Martino davanti al collage dei possibili cantanti in gara a Sanremo 2027 7

Sanremo 2027, le indiscrezioni di All Music Italia: De Martino al concerto di Emma, nel mirino Tamango, Emma Nolde e centomilacarie
I giudici di X Factor 2026 Francesco Gabbani, Jake La Furia, Paola Iezzi e Irama al tavolo della giuria durante le Audizioni 8

X Factor 2026, le esibizioni e i verdetti della seconda puntata delle Audizioni
album italiani in uscita nel 2026 guida completa 9

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)
Laura Pausini annuncia nuove date del IO CANTO YO CANTO World Tour 2026/2027 10

Laura Pausini, la scaletta di IO CANTO World Tour 2026: tutte le date e i biglietti

Cerca su A.M.I.