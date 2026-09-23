sangiovanni torna venerdì 25 settembre con ti ho cercata (felicità), nuovo singolo pubblicato da Sugar Music e primo brano del suo prossimo album. La canzone contiene un campionamento di Felicità di Lucio Dalla e parte da una domanda che sangiovanni racconta di essersi posto a lungo: dove si trova davvero la felicità?

Il significato di ti ho cercata (felicità) di sangiovanni

Il punto di partenza del nuovo singolo arriva direttamente dalle parole di sangiovanni. L’artista presenta ti ho cercata (felicità) come il primo passo del nuovo album e lega la canzone a una ricerca personale durata nel tempo.

Nel raccontare il brano scrive:

“ti ho cercata (felicità), il primo brano del mio nuovo album, fuori venerdì! Spesso mi sono chiesto dove fosse la felicità e come raggiungerla, a volte ho anche sentito che stavo percorrendo la strada giusta, ma non era così

c’è voluto molto per scoprire che non era dove credevo, ma che potevo sentirla dentro di me

ora non ho più bisogno di cercarla né di inseguirla quando se ne va, tanto so dove posso trovarla

voglio ripartire da qui.

Il brano contiene il sample di “Felicità” di Lucio Dalla, la sua musica mi è stata vicino e questa canzone in particolare mi ha aiutato a comprendere e descrivere meglio le mie emozioni. Iniziare così è un modo per dirgli grazie.”

Il senso del brano, per quanto sappiamo prima dell’uscita, parte quindi dal tentativo di trovare la felicità fuori da sé e arriva alla consapevolezza opposta. sangiovanni racconta di averla cercata in luoghi e situazioni che pensava potessero dargliela, per poi capire che non è qualcosa da inseguire ogni volta che sembra scomparire.

Il campionamento di Felicità non viene presentato come un semplice richiamo a Lucio Dalla. È lo stesso sangiovanni a spiegare che quella canzone lo ha aiutato a mettere a fuoco le proprie emozioni e che utilizzarla per aprire il nuovo album è anche un modo per ringraziare il cantautore bolognese.

Anche l’artwork segue questa direzione personale: è costruito attraverso fotografie di momenti quotidiani di sangiovanni, scelte per accompagnare l’inizio di questo nuovo capitolo.

Credits del brano ▸ Artista · sangiovanni

· sangiovanni ▸ Titolo · ti ho cercata (felicità)

· ti ho cercata (felicità) ▸ Autori · Testo: sangiovanni, Alessandro La Cava · Musica: Celo (Pietro Celona), Pietro Posani

Testo di ti ho cercata (felicità) di sangiovanni

Il testo sarà disponibile da venerdì 25 settembre, con l’uscita del brano. L’articolo verrà aggiornato con il testo integrale non appena pubblicato.

Foto: Pippo Moscati