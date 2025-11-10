10 Novembre 2025
di
All Music Italia
Certificazioni FIMI
Condividi su:
10 Novembre 2025

Certificazioni FIMI 45: “Tutta vita” di Olly arriva al sesto disco di platino

Salgono anche le copie certificate di Sanremo 2025

Certificazioni FIMI di All Music Italia
Certificazioni FIMI 45-2025
Condividi su:

Certificazioni FIMI settimana 45, lunedì 11 novembre 2025.

Questa settimana Olly consolida il suo status di artista con più copie certificate del 2025 grazie al nuovo traguardo dell’album Tutta vita.

Vi ricordiamo, inoltre, che da gennaio 2025 queste sono le soglie in vigore:

  • ALBUM: disco di platino 50.000 copie, disco d’oro 25.000 copie
  • SINGOLI: disco di platino 200.000 copie, disco d’oro 100.000

Ecco, dunque, tutte le certificazioni FIMI della settimana.

CERTIFICAZIONI FIMI settimana 45 – 2025: SINGOLI INTERNAZIONALI

Disco d’oro a Golden di HUNTR/X, Ejae, Audrey Nuna, Rei Ami & Kpop Demon Hunter Cas.

CERTIFICAZIONI FIMI ALBUM INTERNAZIONALI

Quadruplo disco di platino per Afterhours, album di The Weeknd del 2020.

Disco d’oro invece per due album che portano il nome della band che li ha lanciati: Slipknot degli Slipknot del 1999 e Blink 182 dei Blink 182 del 2023.

Oro anche per Without warning di 21 Savage (2017) e per Twelve Carat Toothache di Post Malone (2022)

Cliccate in basso su continua per scoprire le Certificazioni FIMI della settimana 45 del 2025 relative ai singoli e agli album italiani.

Continua

All Music Italia

Articoli più letti

Sanremo Giovani 2025: ascolto testi brani in gara 1

Tutto pronto per Sanremo Giovani 2025: i testi e l’ascolto delle 24 canzoni in gara
Amici 25 pagelle settima puntata 9 novembre 2

Amici 2025, le pagelle della settima puntata: Angie da Golden Buzz, Plasma emoziona
Damiano David The First Time testo significato traduzione 3

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Nicolò Filippucci in uno scatto promozionale per il brano “Laguna”, presentato a Sanremo Giovani 2025 4

Nicolò Filuppucci - Laguna. Testo e significato del brano in gara a Sanremo Giovani 2025
le pagelle nuovi singoli 7 novembre 2025 di All Music Italia 5

Pagelle nuovi singoli 7 novembre 2025: Allerta! i nuovi Linea77, Geolier fa la ballatona, Paola Iezzi madre del popolo della notte
album italiani in uscita 2025 6

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Luca Jurman e Fedez durante la puntata di Pulp Podcast dedicata a talent, Zerbi e Spotify 7

Luca Jurman ospite di Pulp Podcast e anche Fedez dice la sua su talent, De Filippi, Zerbi e Spotify
Beppe Vessicchio omaggiato dagli artisti italiani dopo la sua scomparsa 8

Beppe Vessicchio: il ricordo degli artisti italiani che hanno lavorato con lui e non solo
Sanremo Giovani 2025: ascolto testi brani in gara 9

Sanremo 2026 prende forma: Carlo Conti pensa a 30 Big con l'annuncio in anticipo sui tempi
Annalisa Esibizionista testo e significato 10

Annalisa, testo e significato di "Esibizionista", quarto brano contenuto nell'album "Ma io sono fuoco"

Cerca su A.M.I.