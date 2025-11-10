Certificazioni FIMI 45: “Tutta vita” di Olly arriva al sesto disco di platino

Certificazioni FIMI settimana 45, lunedì 11 novembre 2025.
Questa settimana Olly consolida il suo status di artista con più copie certificate del 2025 grazie al nuovo traguardo dell’album Tutta vita.
Vi ricordiamo, inoltre, che da gennaio 2025 queste sono le soglie in vigore:
- ALBUM: disco di platino 50.000 copie, disco d’oro 25.000 copie
- SINGOLI: disco di platino 200.000 copie, disco d’oro 100.000
Ecco, dunque, tutte le certificazioni FIMI della settimana.
CERTIFICAZIONI FIMI settimana 45 – 2025: SINGOLI INTERNAZIONALI
Disco d’oro a Golden di HUNTR/X, Ejae, Audrey Nuna, Rei Ami & Kpop Demon Hunter Cas.
CERTIFICAZIONI FIMI ALBUM INTERNAZIONALI
Quadruplo disco di platino per Afterhours, album di The Weeknd del 2020.
Disco d’oro invece per due album che portano il nome della band che li ha lanciati: Slipknot degli Slipknot del 1999 e Blink 182 dei Blink 182 del 2023.
Oro anche per Without warning di 21 Savage (2017) e per Twelve Carat Toothache di Post Malone (2022)
