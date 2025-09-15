Dopo i successi degli ultimi due anni, Olly pubblica Tutta vita (sempre) con otto nuovi brani e una tracklist aggiornata

Olly svela la tracklist completa della nuova versione del ultimo albun, Tutta vita (sempre), in uscita il 26 settembre per Epic/Sony Music.

Il progetto è un modo per chiudere un ciclo che, tra sorprese virali e successi certificati, ha consacrato il cantautore ligure come protagonista della scena pop italiana del biennio 2024–2025.

L’annuncio è arrivato a qualche giorno dal trionfo ai Tim Music Awards dove Olly ha conquistato sei premi risultando l’artista più premiatod ella serata.

OLLY nella tracklist di Tutta vita (sempre) otto nuovi brani

La nuova vita del disco si arricchisce ora di otto brani in più rispetto alla versione originale. Tra questi, i singoli già pubblicati Depresso fortunato e Questa domenica, oltre alla versione solista di Per due come noi, intitolata Come noi non c’è nessuno.

Ecco la tracklist completa di Tutta vita (sempre):

È festa I cantieri del Giappone Per due come noi feat. Angelina Mango Quei ricordi là Noi che Devastante A noi non serve far l’amore Sopra la stessa barca feat. Enrico Nigiotti La lavatrice si è rotta Scarabocchi A squarciagola Il Campione Così così Questa domenica Il Brivido della vita Depresso fortunato Come noi non c’è nessuno Balorda nostalgia Occhi color mare Buon trasloco

Le edizioni speciali di Tutta vita (sempre)

Il disco, già il più venduto in Italia nel primo semestre del 2025, uscirà in diverse versioni: digitale, CD, CD autografato, 2LP trasparente, 2LP trasparente autografato, 2LP muccato e 2LP muccato autografato. Le copertine non mancheranno di far discutere: quella del CD riprende l’originale ma con Olly raffigurato come un anziano pescatore, mentre quella del vinile “muccato” mostra tre mucche in un’ironica e provocatoria “orgia bovina” pixelata, in pieno stile Olly.