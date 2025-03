“Ciao 2025”, la musica e la creatività nel nome di Lucio Dalla in onda su Rai 1

Sabato 29 marzo in seconda serata su Rai 1 andrà in onda CIAO 2025 – Rassegna Lucio Dalla, uno speciale televisivo che celebra l’eredità artistica e lo spirito innovativo di Lucio Dalla.

CIAO 2025 – Rassegna Lucio Dalla è un appuntamento da non perdere per chi ama la musica che osa, sperimenta, racconta. Proprio come ha sempre fatto Lucio.

ciao 2025 Un omaggio alla visione artistica di Lucio Dalla

La trasmissione, condotta da Drusilla Foer, proporrà le immagini dell’evento che si è svolto il 4 marzo al Teatro Arena del Sole di Bologna in occasione del compleanno dell’artista, integrandole con interviste inedite girate all’interno della sua storica Casa Lucio.

Durante la serata, performance dal vivo si alterneranno ai momenti di racconto per ripercorrere il senso della 3ª edizione di “CIAO – Rassegna Lucio Dalla, per le forme innovative di musica e creatività”, manifestazione che punta a premiare chi porta avanti la ricerca artistica con coraggio e originalità.

Il premio “Ballerino Dalla”

Durante l’evento sono stati consegnati i riconoscimenti “Ballerino Dalla” ai protagonisti della scena musicale che incarnano lo spirito creativo del cantautore bolognese:

Paolo Benvegnù (categoria artista), celebrato da Irene Grandi e Brunori Sas

(categoria artista), celebrato da e “Il Morso di Tyson” di Brunori Sas (categoria canzone)

di (categoria canzone) Dardust (categoria producer/talent scout)

(categoria producer/talent scout) “Gloria!” di Margherita Vicario e Davide Pavanello (categoria colonna sonora)

di e (categoria colonna sonora) Una Nessuna Centomila (categoria progetto), premio ritirato da Noemi e Giulia Minoli

(categoria progetto), premio ritirato da e Fulminacci (categoria percorso artistico)

A questi si aggiungono:

Diodato (Premio SIAE)

(Premio SIAE) Margherita Ferri (Premio QN Il Resto del Carlino)

(Premio QN Il Resto del Carlino) Angela Baraldi (Premio Bologna Welcome)

ciao 2025 Spazio ai giovani: i vincitori del Ciao Contest

Sul palco anche Cordio (categoria artista) e Mare (categoria producer), vincitori del CIAO Contest. La musica di domani, sezione della rassegna rivolta alle nuove leve della musica italiana.

La rassegna è ideata da Pressing Line e iCompany, con la direzione artistica di Massimo Bonelli, ed è promossa da Fondazione Lucio Dalla in collaborazione con il Comune di Bologna.

L’evento è sostenuto da Banca di Bologna (main sponsor), QN Quotidiano Nazionale (media partner), SIAE (main partner), Nuovo IMAIE, Fondazione Bologna Welcome, Radio Bruno e Industria Cable.