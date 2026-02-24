24 Febbraio 2026
di
Alessandro Genovese
News
News
Condividi su:
24 Febbraio 2026

Annunciati i Ballerini Dalla 2026: premi di “CIAO – Rassegna Lucio Dalla, per le forme innovative di musica e creatività”

Il 3 marzo in onda su Rai2 in seconda serata il programma Ci vediamo da Lucio.

News di Alessandro Genovese
Annunciati i Ballerini Dalla 2026 della Ciao Rassegna Lucio Dalla
Condividi su:

Torna la quarta edizione di CIAO – Rassegna Lucio Dalla, per le forme innovative di musica e creatività, con il programma TV Ci vediamo da Lucio.

Programma condotto da Elenoire Casalegno e che sarà trasmesso il 3 marzo, in seconda serata, su Rai2.

Il progetto rende omaggio a Lucio Dalla e alla sua eredità culturale, con la quale si celebra la scrittura musicale italiana, i suoi interpreti e i nuovi talenti. Il tutto attraverso un percorso che unisce racconto televisivo e un evento live, il 4 marzo al Teatro Arena del Sole di Bologna.

Ci vediamo da Lucio

Il programma TV, prodotto da iCompany con la direzione artistica di Massimo Bonelli è interamente registrato negli spazi della Casa di Lucio Dalla, che rappresenta il cuore narrativo del progetto.

Protagonista è l’immaginario che Lucio Dalla ha regalato al suo pubblico, enfatizzato attraverso le esibizioni e le suggestioni degli artisti vincitori dei riconoscimenti 2026. Saranno assegnati i Ballerini Dalla delle varie categorie e proclamati i vincitori di CIAO Contest. La musica di domani, l’iniziativa dedicata alle nuove generazioni di artisti e producer.

Massimo Bonelli dichiara: “CIAO – Rassegna Lucio Dalla nasce per omaggiare e far pulsare ancora l’eredità artistica e l’immaginario poliedrico e innovativo di Lucio Dalla, raccontando la musica contemporanea attraverso i suoi protagonisti più orientati alla visione, alla ricerca e alla libertà espressiva.

Quest’anno abbiamo scelto di realizzare l’intero progetto all’interno della casa di Lucio, nel cuore di Bologna, trasformandola nel centro narrativo della rassegna. Il titolo del format televisivo, “Ci vediamo da Lucio”, nasce proprio da questa scelta.

È un invito intimo e diretto, che restituisce l’idea di una musica vissuta come incontro, racconto e condivisione, un progetto pensato per allargare lo sguardo sulla musica di oggi, mettendo in dialogo artisti affermati e nuove generazioni, con l’ambizione di trasformare la memoria in uno spazio vivo e attuale, capace di parlare al presente”.

I vincitori dell’edizione 2026 di CIAO – Rassegna Lucio Dalla

  • Lucio Corsi: categoria Artista e Colonna Sonora
  • Eddie Brock: categoria Canzone per il brano Non è mica te
  • Tropico: categoria Producer/Talent scout
  • Francesco Frisari: categoria Progetto per il documentario Quale allegria
  • Malika Ayane: categoria Percorso Artistico

saranno, inoltre, premiati:

  • Lucio Corsi: Targa SIAE
  • Pierdavide Carone: riconoscimento alla Libera Creatività
  • Rocco Hunt: premio Fondazione Lucio Dalla
  • Ricky Portera: Targa Nuovo IMAIE

Sono stati annunciati anche i vincitori di CIAO Contest. La musica di domani. Progetto dedicato ai nuovi talenti della musica italiana.

  • Elisa Benetti: categoria Artista
  • Benvenuti: categoria Producer

Clicca su Continua per le dichiarazioni ai riconoscimenti

Continua

All Music Italia

Articoli più letti

Quote complete Sanremo 2026 dei bookmaker 1

Sanremo 2026: le quote dei bookmaker vedono favorita Serena Brancale
Pagelle della stampa di Sanremo 2026 con la classifica dei brani 2

Festival di Sanremo 2026, le pagelle della stampa: la classifica completa dopo i primi ascolti
Al Bano a Verissimo parla di Carlo Conti e Sanremo 2026 3

Al Bano contro Carlo Conti: "Mi hai contattato per Sanremo e poi escluso, un po' di educazione"
Cantanti Sanremo 2026: nomi veri, età e analisi generazionale del cast 4

Festival di Sanremo 2026: età e veri nomi di tutti i cantanti in gara
Damiano David The First Time testo significato traduzione 5

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Amici giudici e ospiti del 22 febbraio 6

Cosa è successo ad Amici nella puntata del 22 febbraio? Ospiti, giudici e gare
Elenco testi canzoni Festival di Sanremo 2026 7

Festival di Sanremo 2026: i testi delle canzoni dei cantanti in gara
Max Pezzali concerti 2026 calendario completo 8

Max Pezzali concerti 2026: tutte le date tra Europa, stadi e residency a Milano
Laura Pausini a Sanremo 2026 tra critiche e premi internazionali 9

Laura Pausini a Sanremo 2026: la star internazionale che l'Italia continua a sottovalutare
Sanremo 2026 Carlo Conti e Laura Pausini alla guida di un festival ricco di ospiti e conduttori 10

Sanremo 2026: tutti i co-conduttori e gli ospiti del Festival di Conti

Cerca su A.M.I.