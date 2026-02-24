Annunciati i Ballerini Dalla 2026: premi di “CIAO – Rassegna Lucio Dalla, per le forme innovative di musica e creatività”

Torna la quarta edizione di CIAO – Rassegna Lucio Dalla, per le forme innovative di musica e creatività, con il programma TV Ci vediamo da Lucio.

Programma condotto da Elenoire Casalegno e che sarà trasmesso il 3 marzo, in seconda serata, su Rai2.

Il progetto rende omaggio a Lucio Dalla e alla sua eredità culturale, con la quale si celebra la scrittura musicale italiana, i suoi interpreti e i nuovi talenti. Il tutto attraverso un percorso che unisce racconto televisivo e un evento live, il 4 marzo al Teatro Arena del Sole di Bologna.

Ci vediamo da Lucio

Il programma TV, prodotto da iCompany con la direzione artistica di Massimo Bonelli è interamente registrato negli spazi della Casa di Lucio Dalla, che rappresenta il cuore narrativo del progetto.

Protagonista è l’immaginario che Lucio Dalla ha regalato al suo pubblico, enfatizzato attraverso le esibizioni e le suggestioni degli artisti vincitori dei riconoscimenti 2026. Saranno assegnati i Ballerini Dalla delle varie categorie e proclamati i vincitori di CIAO Contest. La musica di domani, l’iniziativa dedicata alle nuove generazioni di artisti e producer.

Massimo Bonelli dichiara: “CIAO – Rassegna Lucio Dalla nasce per omaggiare e far pulsare ancora l’eredità artistica e l’immaginario poliedrico e innovativo di Lucio Dalla, raccontando la musica contemporanea attraverso i suoi protagonisti più orientati alla visione, alla ricerca e alla libertà espressiva.

Quest’anno abbiamo scelto di realizzare l’intero progetto all’interno della casa di Lucio, nel cuore di Bologna, trasformandola nel centro narrativo della rassegna. Il titolo del format televisivo, “Ci vediamo da Lucio”, nasce proprio da questa scelta.

È un invito intimo e diretto, che restituisce l’idea di una musica vissuta come incontro, racconto e condivisione, un progetto pensato per allargare lo sguardo sulla musica di oggi, mettendo in dialogo artisti affermati e nuove generazioni, con l’ambizione di trasformare la memoria in uno spazio vivo e attuale, capace di parlare al presente”.

I vincitori dell’edizione 2026 di CIAO – Rassegna Lucio Dalla

Lucio Corsi : categoria Artista e Colonna Sonora

Artista Colonna Sonora Eddie Brock : categoria Canzone per il brano Non è mica te

: categoria Canzone per il brano Tropico : categoria Producer/Talent scout

: categoria Producer/Talent scout Francesco Frisari : categoria Progetto per il documentario Quale allegria

: categoria Progetto per il documentario Malika Ayane: categoria Percorso Artistico

saranno, inoltre, premiati:

Lucio Corsi : Targa SIAE

: Targa SIAE Pierdavide Carone : riconoscimento alla Libera Creatività

: riconoscimento alla Libera Creatività Rocco Hunt : premio Fondazione Lucio Dalla

: premio Fondazione Lucio Dalla Ricky Portera: Targa Nuovo IMAIE

Sono stati annunciati anche i vincitori di CIAO Contest. La musica di domani. Progetto dedicato ai nuovi talenti della musica italiana.

Elisa Benetti : categoria Artista

: categoria Artista Benvenuti: categoria Producer

