Certificazioni FIMI 44: Tiziano Ferro, il passato torna platino. Oro per Coma_Cose e Lucio Dalla

Certificazioni FIMI settimana 44, lunedì 4 novembre 2025.
Nella settimana in cui è uscito il suo nuovo attesissimo album, Tiziano Ferro porta a casa una nuova certificazione con un disco del passato. Continua il momento di platino di Olly e i Coma_Cose, appena scioltisi, certificano con l’ultimo disco.
Vi ricordiamo, inoltre, che da gennaio 2025 queste sono le soglie in vigore:
- ALBUM: disco di platino 50.000 copie, disco d’oro 25.000 copie
- SINGOLI: disco di platino 200.000 copie, disco d’oro 100.000
Ecco, dunque, tutte le certificazioni FIMI della settimana.
CERTIFICAZIONI FIMI settimana 44 – 2025: SINGOLI INTERNAZIONALI
Un singolo internazionale certificato questa settimana in Italia: BAM BAM di Banfy feat. Sheridan che conquista il disco d’oro.
CERTIFICAZIONI FIMI ALBUM INTERNAZIONALI
Diversi gli album internazionali che ottengono certificazioni questa settimana in Italia.
Disco di platino per One of the boys di Katy Perry. Superano le 25.000 copie/unità e conquistano invece il disco d’oro FutureSex/LoveSound di Justin Timberlake, Blue di Jonas Blue e Pablo Honey dei Radiohead.
