Buon compleanno Lucio! Le 20 canzoni di cui non sapevamo di aver bisogno

Istrionico, poetico e visionario, Lucio Dalla – che proprio oggi avrebbe spento 82 candeline (buon compleanno!) – con le sue canzoni ha spesso anticipato i tempi, stando sempre un passo innanzi a tutti.

Ma, proprio per questo, soprattutto agli esordi, nessuno sembrava comprenderlo fino in fondo, tanto da risultare quello che oggi definiamo comunemente un “genio incompreso“. Sì, un genio, perché Lucio Dalla lo era veramente!

Ma per fortuna bastò poco, o per lo meno qualche album, affinché sempre più persone si accorgessero di lui e di quella sua straordinaria capacità di cogliere la poesia nella quotidianità.

Ed è forse proprio per questo, ma anche per molto altro, che tredici anni dopo la sua scomparsa siamo ancora qui a ricordarlo. Perché in questo mondo c’è ancora – e forse più di prima – bisogno di poesia. E c’è bisogno delle canzoni, che passano gli anni ma non invecchiano mai.

Abbiamo dunque attinto a piene mani dal repertorio di Lucio Dalla alla ricerca di 20 (sì, soltanto 20) canzoni di cui non sapevamo di aver bisogno. Un’impresa ardua, ma – come canta il cantautore bolognese – “l’impresa eccezionale è essere normale” (Disperato Erotico Stomp).

