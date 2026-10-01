Davide “Boosta” Dileo, co-fondatore e tastierista dei Subsonica, pubblica il nuovo album strumentale PIANORAMA. L’opera, disponibile dal 9 ottobre 2026 in vinile e digitale per l’etichetta Torino Recording Club con distribuzione Epic/Sony Music, è costruita su nove composizioni registrate in presa diretta. L’artista ha concepito il disco come un paesaggio sonoro, in cui il pianoforte diventa materia da esplorare e trasformare.

Boosta, “ PIANORAMA” è un album tra pianoforte ed elettronica

Il nuovo disco nasce nello studio The Underdog, ai Magazzini Docks Dora di Torino, dove Davide “Boosta” Dileo ha scelto di registrare una sessione unica, rinunciando alla ricerca del suono perfetto e lasciando emergere anche i rumori fisici dello strumento.

Il disco accoglie gli elementi materiali del pianoforte: la meccanica dei pedali, i feltri, il legno, le vibrazioni e l’acustica della stanza diventano così parte della registrazione. Il pianoforte non viene trattato come un semplice strumento da mettere al centro dell’esecuzione, ma come una fonte sonora da osservare da distanze differenti.

PIANORAMA è costruito secondo una duplice prospettiva. Il Lato A raccoglie nove brani registrati dal vivo in studio, catturando l’esibizione dell’artista nella sua naturalezza e con le sue imperfezioni. Il Lato B riprende le stesse cellule sonore per trasformarle attraverso l’elettronica, dilatandole fino a farle diventare ambienti e paesaggi sonori.

“PIANORAMA”: nove brani per comporre il titolo dell’album

Anche la struttura del disco segue una scelta precisa. Le iniziali dei nove brani, messe in sequenza, formano infatti la parola P-I-A-N-O-R-A-M-A.

La doppia natura dell’album permette a Boosta di lavorare sulla stessa materia musicale attraverso due prospettive. Da una parte, rimane il gesto del pianista, con le sue imperfezioni e la presenza fisica dello strumento; dall’altra, quella stessa materia viene frammentata, allontanata e trasformata.

Il risultato guarda alla ricerca sonora del Novecento e contemporanea, con riferimenti che vanno da Alvin Lucier a Brian Eno, da Bartók a Ryoji Ikeda, senza però costruire il disco attorno a un genere preciso.

“Sono andato in uno studio con l’idea di non cercare il suono perfetto. Ho registrato i miei pianoforti per come suonano davvero, in una sola sessione, con tutti i loro rumori dentro”, racconta Davide “Boosta” Dileo.

“Volevo che il pianoforte smettesse di essere un punto e diventasse un orizzonte: da una parte la mano sullo strumento, dall’altra la stessa materia che si allontana e diventa paesaggio. PIANORAMA è il mio studio registrato per com’è. Un lato suona la stanza, l’altro la fa sparire”.

“PIANORAMA” dal vivo: a Milano il 9 ottobre

La prima occasione per ascoltare il nuovo lavoro dal vivo è il 9 ottobre 2026 alle 20.30 a BASE Milano, nell’ambito di FAROUT Live Arts Festival – Le Cannibale.

La presentazione è affidata a un concerto per pianoforte solo, pensato in una dimensione intima e immersiva tra minimalismo, ricerca sonora ed evocazioni cinematografiche.

PIANORAMA sarà disponibile per l’acquisto da quello stesso giorno. Il concerto consentirà al pubblico di conoscere e apprezzare i brani dell’opera subito dal vivo. I biglietti sono disponibili su DICE.

Boosta porta “PIANORAMA” in tour da novembre

Il progetto prosegue con un tour prodotto da Ponderosa Music&Art, al via il 1° novembre 2026 dall’Auditorium Parco della Musica di Roma.

Le prime date annunciate sono: il 28 novembre a Torino, ai Concerti di Santa Pelagia; il 3 dicembre a Forlì, all’Auditorium Conad-Città di Forlì; e il 4 dicembre a Milano, nell’ambito del festival La Musica dei Cieli, nella Basilica di San Vincenzo in Prato. Il calendario è in aggiornamento.

La dimensione live riprenderà la struttura dell’album: il Lato A sarà eseguito come presenza fisica del pianoforte, mentre il Lato B ne svilupperà le stesse cellule sonore attraverso l’elettronica, portandole progressivamente fuori dalla dimensione dello strumento.

Il 19 novembre, inoltre, Boosta sarà a Firenze, nella Cattedrale di Santa Maria del Fiore, per la prima assoluta di LUX NON FINITA, evento della stagione autunnale di Musicus Concentus. L’opera intreccerà canto gregoriano medievale, elettronica, archi e ottoni dell’ensemble Suoni Riflessi e il Coro della Cappella Musicale della Cattedrale.

Davide “Boosta” Dileo, il pianoforte al centro della ricerca solista

PIANORAMA arriva dopo una serie di lavori che hanno segnato la ricerca solista di Boosta. Il nuovo album sposta ancora una volta il fuoco sul rapporto tra pianoforte, elettronica e spazio. Una ricerca che trova nel doppio formato di PIANORAMA la propria struttura: prima la registrazione nella sua dimensione fisica, poi la trasformazione della stessa materia sonora.

Il disco è disponibile negli store digitali e in formato fisico vinile dal 9 ottobre 2026.