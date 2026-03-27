Classifiche FIMI settimana 13/2026: Nayt debutta primo e ferma i BTS

Le classifiche FIMI settimana 13 2026 (dal 20 al 26 marzo) sono dominate da un’ondata di nuove uscite che scuotono le posizioni di vertice, specialmente nella chart degli album. È Nayt a prendersi la scena, debuttando direttamente in prima posizione e dimostrando ancora una volta la solidità di una fanbase cresciuta profetto dopo progetto.

Il cantautore riesce addirittura a fermare l’ingresso in classifica del fenomeno BTS che piazzano il loro nuovo progetto al secondo posto, confermando la potenza del K-pop anche in Italia.

Nella classifica dei singoli, invece, la situazione è più stabile, con le hit delle scorse settimane che mantengono le posizioni alte, guidate da Samurai Jay. Una settimana che racconta di un mercato discografico in fermento, dove i nuovi progetti hanno la forza di imporsi immediatamente, ma dove lo streaming continua a premiare la continuità.

Classifica FIMI Album ‒ settimana 13/2026

È una settimana di debutti importanti quella che ridisegna la classifica degli album più venduti. Nayt mette tutti d’accordo e conquista la vetta con il suo nuovo album IO INDIVIDUO, un esordio che conferma l’attesa per il suo progetto. Subito dietro, l’impatto globale dei BTS si fa sentire anche in Italia: il loro album ARIRANG debutta alla numero #2.

Scende ma non crolla Olly, che con TUTTA VITA (SEMPRE) si assesta sul gradino più basso del podio. Tra le altre nuove entrate da segnalare, tutte in Top 15, troviamo Chiello con AGONIA (#8), Lucio Corsi con il suo BESTIARIO MUSICALE (#10) e i Subsonica con TERRE RARE (#11). Resiste bene Kid Yugi, che piazza due album in Top 20.

IO INDIVIDUO – Nayt – Columbia (NEW) ARIRANG – BTS – EMI (NEW) TUTTA VITA (SEMPRE) – Olly – Epic (=) ANCHE GLI EROI MUOIONO – Kid Yugi – EMI (+1) TUTTO È POSSIBILE – Geolier – Warner Music (-1) DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS – Bad Bunny – Rimas Entertainment LLC. (=) COMUNI MORTALI – Achille Lauro – Warner Music (=) AGONIA – Chiello – Island (NEW) CALCINACCI – Fulminacci – Maciste Dischi (-7) BESTIARIO MUSICALE – Lucio Corsi – Sugar (NEW) TERRE RARE – Subsonica – Epic (NEW) LA BELLAVITA – Artie 5ive – Warner Music / Trenches Records Ent (-1) MEDITERRANEO – Bresh – Epic (+2) KISS ALL THE TIME. DISCO, OCCASIONALLY. – Harry Styles – Columbia (-5) TUTTI I NOMI DEL DIAVOLO – Kid Yugi – EMI (+2) PER SOLDI E PER AMORE – Ernia – Island (+3) DIO LO SA – ATTO II – Geolier – Warner Music (+1) IL MIO LATO PEGGIORE – Luchè – Warner Music (-5) MALEDETTI INNAMORATI – Enrico Nigiotti – Columbia (-11) POESIE CLANDESTINE – LDA & Aka 7even – Columbia (-6)

POESIE CLANDESTINE – LDA & Aka 7even – Columbia (-)

Classifica FIMI Singoli ‒ settimana 13/2026

Se la classifica album è stata rivoluzionata dalle nuove uscite, quella dei singoli digitali mostra una maggiore stabilità nelle posizioni di vertice. La Top 7 rimane infatti invariata rispetto alla scorsa settimana, con un podio consolidato che vede Samurai Jay, Naiara & Vito Salamanca al primo posto con la loro OSSESSIONE, seguiti da Sayf con TU MI PIACI TANTO e Sal Da Vinci con PER SEMPRE SÌ.

La prima new entry si affaccia alla posizione numero #8 ed è ancora una volta Nayt, che piazza L’ASTRONAUTA direttamente in Top 10, trainato dall’uscita dell’album. Da segnalare anche il buon esordio di Juli & Coez con QUELLI COME ME alla #41 e di Achille Lauro con IN VIAGGIO VERSO IL PARADISO alla #42. Un flusso continuo di nuove tracce che, però, per ora non scalfisce il dominio delle hit già affermate.

OBSESIÓN – Samurai Jay, Naiara & Vito Salamanca – Island (=) TU MI PIACI TANTO – Sayf – La Santa / Atlantic Records (=) PER SEMPRE SÌ – Sal Da Vinci – Cose Production Srl / Atlantic Records (=) CHE FASTIDIO! – Ditonellapiaga – BMG (=) STUPIDA SFORTUNA – Fulminacci – Maciste Dischi / Warner Records (=) POESIE CLANDESTINE – LDA & Aka 7even – Columbia (=) LABIRINTO – Luchè – Atlantic Records (=) L’ASTRONAUTA – Nayt – Columbia (NEW) PERDUTAMENTE – Achille Lauro – Warner Music (=) DAVVERODAVVERO – Artie 5ive – Warner Music / Trenches Records Ent (+5) MALE NECESSARIO – Fedez & Marco Masini – Atlantic Records (-3) VIA DEI MILLE – Dipinto & Fresh Beatz – Urban Music (+20) PRIMA CHE – Nayt – Columbia (+6) QUESTA DOMENICA – Olly & Juli – Epic (=) DONNE RICCHE (ACOUSTIC VERSION) – Tonypitony – Tonypitony Produziony (-4) ITALIA STARTER PACK – J-Ax – Columbia (-6) I ROMANTICI – Tommaso Paradiso – Columbia (-5) GOLDEN – HUNTR/X, Ejae, Audrey Nuna, Rei Ami & Kpop Demon Hunters Cast – Island (+4) CANZONE D’AMORE – Geolier – Warner Music (+1) AMOR – Achille Lauro – Warner Music (-3)

Classifica FIMI Supporto fisico ‒ settimana 13/2026

La classifica dei supporti fisici (CD, vinili e musicassette) ricalca quasi fedelmente quella degli album, a testimonianza di come le nuove uscite abbiano mosso il mercato anche dal punto di vista del prodotto fisico. La Top 6 è infatti interamente occupata da nuove entrate, con un dominio quasi totale del rap e dell’indie italiano.

Anche qui è Nayt a guidare la classifica con IO INDIVIDUO, seguito dai BTS con ARIRANG. Medaglia di bronzo per Lucio Corsi con BESTIARIO MUSICALE, che dimostra di avere un pubblico molto legato al formato fisico. Seguono Chiello con AGONIA, i Subsonica con TERRE RARE e Macello con PENSIERI CATTIVI. Da notare la riedizione di TURBE GIOVANILI di Fabri Fibra che debutta alla #10.

IO INDIVIDUO – Nayt – Columbia (NEW) ARIRANG – BTS – EMI (NEW) BESTIARIO MUSICALE – Lucio Corsi – Sugar (NEW) AGONIA – Chiello – Island (NEW) TERRE RARE – Subsonica – Epic (NEW) PENSIERI CATTIVI – Macello – Macello (NEW) SANREMO 2026 – Various Artists – Universal Strategic (-3) ANCHE GLI EROI MUOIONO – Kid Yugi – EMI (+2) KISS ALL THE TIME. DISCO, OCCASIONALLY. – Harry Styles – Columbia (-2) TURBE GIOVANILI – Fabri Fibra – Universal Strategic (NEW) POESIE CLANDESTINE – LDA & Aka 7even – Columbia (=) CRACK MUSICA II – Tony Effe & Side Baby – Island (-11) PERFETTO IMPERFETTO – Marco Masini – BMG (-1) HO VENT’ANNI CON TE – Riccardo Cocciante – Sony Music (-9) TUTTI I NOMI DEL DIAVOLO – Kid Yugi – EMI (+3) THE DARK SIDE OF THE MOON (50TH ANNIVERSARY) – Pink Floyd – Legacy Recordings (-2) WISH YOU WERE HERE (50TH ANNIVERSARY EDITION) – Pink Floyd – Legacy Recordings (=) CALCINACCI – Fulminacci – Maciste Dischi (-16) COMUNI MORTALI – Achille Lauro – Warner Music (-3) TRAUMA – Tony Boy – 22 Srl (NEW)

Chiuso l’appuntamento con la classifica FIMI della settimana 13 del 2026, ci rivediamo con i nuovi dati venerdì prossimo.