Chiello svela cover e tracklist del nuovo disco “Agonia”

Agonia è il titolo del nuovo album di Chiello, in uscita il 20 marzo 2026 e già in pre-order. Il disco viene rilasciato in digitale e pubblicato in formato fisico: CD (standard e autografato) e vinile (standard, autografato, e colorato trasparente). All’interno, c’è il brano Ti penso sempre con cui l’artista è in gara al 76° Festival di Sanremo.

Agonia è un concept album, composto da 11 canzoni. La copertina del disco è una fotografia di Todd Hido, tratta dalla raccolta House Hunting fatta di immagini a colori e in bianco e nero dei sobborghi americani. La scelta della cover non è casuale, ma è un’anticipazione dell’immaginario e delle atmosfere che caratterizzano le canzoni del disco.

Gli scenari di Hido sono solitari, misteriosi, sospesi tra conforto e inquietudine. Le sue fotografie ritraggono interni di case a schiera e vedute notturne di abitazioni simili. La presenza umana è solo suggerita: il bagliore di un televisore acceso, una lampadina, una finestra illuminata nel buio. Queste immagini evocano una malinconia silenziosa e persistente. Il quotidiano diventa qualcosa di intimo e poetico.

In Agonia, Chiello racconta in musica questo immaginario. Scava nelle venature più profonde dell’essere umano. Esplora fragilità, solitudine, desiderio e introspezione emotiva.

La tracklist del nuovo album di Chiello

Tra i brani del disco, c’è Lupo che l’artista ha pubblicato a dicembre 2025. La tracklist contiene anche il brano di Sanremo, Ti penso sempre, scritto da Chiello e composto da Tommaso Ottomano, Saverio Cigarini, Fausto Cigarini e Matteo Pigoni.

Ecco la tracklist di Agonia:

1. A TESTA ALTA

2. VULCANO

3. SALVAMI DA ME STESSO

4. TI PENSO SEMPRE

5. POLYNESIAN VILLAGE

6. DESATURARSI

7. LUPO

8. GLI SPETTRI E LE PAURE

9. SPERO ALMENO

10. SCARLATTA

11. STO ANDANDO VIA

Chiello live

Dopo la partecipazione a Sanremo e l’uscita del disco Agonia, Chiello torna dal vivo. L’artista ha già annunciato sei date live: il Chiello Club Tour 2026.

Qui di seguito il calendario del tour, organizzato e prodotto da Trident Music:

16 APRILE 2026 – GRAN TEATRO GEOX – PADOVA

19 APRILE 2026 – ATLANTICO – ROMA

21 APRILE 2026 – TEATRO CARTIERE CARRARA – FIRENZE

22 APRILE 2026 – ESTRAGON – BOLOGNA

28 APRILE 2026 – ALCATRAZ – MILANO

29 APRILE 2026 – TEATRO CONCORDIA – VENARIA REALE (TORINO)

I biglietti sono disponibili su Ticketone.it al link qui sotto, su Ticketmaster.it e nei punti vendita abituali.

