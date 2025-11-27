27 Novembre 2025
di
All Music Italia
Tour
Condividi su:
27 Novembre 2025

Chiello annuncia il “Chiello Club Tour 2026”: sei date nei club dopo “Scarabocchi”

Un ritorno nei club per un artista che nel 2025 ha trovato la sua nuova identità live

Tour di All Music Italia
Chiello annuncia il Chiello Club Tour 2026 con sei date nei club
Condividi su:

Chiello chiude il 2025 annunciando il “Chiello Club Tour 2026”, sei appuntamenti che lo riportano nei club dove la sua identità artistica è sempre esplosa con più forza.

Dopo il progetto Scarabocchi (Island Records/Universal Music Italy) e il successo dei live di quest’anno, l’artista è pronto a rimettersi in viaggio con una nuova serie di concerti prodotti da Trident Music. Sei serate compatte, atmosferiche, concentrate sulla dimensione che più gli appartiene: quella del club.

Chiello torna sul palco: tutte le date del “Chiello Club Tour 2026”

Ecco il calendario:

  • 16 aprile 2026 – Gran Teatro Geox – Padova
  • 19 aprile 2026 – Atlantico – Roma
  • 21 aprile 2026 – Teatro Cartiere Carrara – Firenze
  • 22 aprile 2026 – Estragon – Bologna
  • 28 aprile 2026 – Alcatraz – Milano
  • 29 aprile 2026 – Teatro Concordia – Venaria Reale (Torino)

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI



Un tour che racconta la nuova stagione di Chiello

Chiello arriva nel 2026 con un percorso ormai riconoscibile: una scrittura fragile e tagliente, una vocalità che divide ma emoziona e uno stile che ha trovato una sua direzione precisa. Sul palco questo si amplifica: i brani diventano confessioni, riti collettivi, piccoli scossoni emotivi che hanno definito il suo modo di stare in scena.

Tra i pezzi storici e le nuove tracce di Scarabocchi – già diventate culto tra i fan – il Chiello Club Tour 2026 si preannuncia come un ritorno a quella dimensione cruda e diretta in cui l’artista riesce a esprimersi con più libertà.

La band di Chiello per il 2026

A supportarlo ci sarà una formazione rinnovata e costruita per dare al live una dinamica più fisica e cinematografica: Fausto Cigarini (basso e violino), Matteo Pigoni (chitarra), Pietro Vicentini (batteria), Francesco Bellani (tastiere) e altri elementi a sorpresa che accompagneranno le diverse fasi dello show.

Foto di Nima Benati

Se vuoi commentare o farci sapere la tua opinione su questa notizia ti aspettiamo su Facebook, X, Threads e Instagram.
Inoltre, se non vuoi perderti neanche una news, iscriviti gratuitamente al nostro canale Telegram qui.

All Music Italia

Articoli più letti

Carlo Conti sul palco in vista dell’annuncio dei Big di Sanremo 2026 dedicato a Pippo Baudo 1

Sanremo 2026, l’annuncio dei Big arriva il 30 novembre: la nostra ultima lista e il peso delle major discografiche
Delia Buglisi canta il suo inedito “Sicilia Bedda” a X Factor 2025, primo brano in dialetto siciliano nello show. 2

X Factor 2025: "Sicilia Bedda" è la dichiarazione di amore di Delia, un brano per chi va e chi resta
Ornella Vanoni Un sorriso dentro al pianto 3

Ornella Vanoni Un sorriso dentro al pianto Testo & Contesto. Il significato del nuovo singolo
Delia X Factor 2025 canta Sicilia Bedda – testo e traduzione 4

X Factor 2025 Delia canta Sicilia Bedda, il significato e la traduzione del brano
I sette talenti di X Factor 2025 con i loro inediti presentati durante il quarto live show 5

X Factor 2025, le pagelle agli inediti: Viscardi, PierC, eroCaddeo, Tomasi, Rob, Delia e tellynonpiangere
Amici 25 pagelle nona puntata 23 novembre 6

Amici 2025, le pagelle della nona puntata: Opi rinasce dalle proprie ceneri come un'araba fenice
Sanremo Giovani 2025 – terza puntata 7

Sanremo Giovani 2025, terza serata: altri sei artisti, ecco chi passa il turno
Damiano David The First Time testo significato traduzione 8

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
album italiani in uscita 2025 9

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Amici 25, Lorenzo Salvetti: significato e testo di "Stupida Vita" 10

Da X Factor ad Amici 25, Lorenzo Salvetti conquista un banco con l'inedito "Stupida Vita"

Cerca su A.M.I.