Chiello annuncia il “Chiello Club Tour 2026”: sei date nei club dopo “Scarabocchi”

Chiello chiude il 2025 annunciando il “Chiello Club Tour 2026”, sei appuntamenti che lo riportano nei club dove la sua identità artistica è sempre esplosa con più forza.

Dopo il progetto Scarabocchi (Island Records/Universal Music Italy) e il successo dei live di quest’anno, l’artista è pronto a rimettersi in viaggio con una nuova serie di concerti prodotti da Trident Music. Sei serate compatte, atmosferiche, concentrate sulla dimensione che più gli appartiene: quella del club.

Chiello torna sul palco: tutte le date del “Chiello Club Tour 2026”

Ecco il calendario:

16 aprile 2026 – Gran Teatro Geox – Padova

– Gran Teatro Geox – Padova 19 aprile 2026 – Atlantico – Roma

– Atlantico – Roma 21 aprile 2026 – Teatro Cartiere Carrara – Firenze

– Teatro Cartiere Carrara – Firenze 22 aprile 2026 – Estragon – Bologna

– Estragon – Bologna 28 aprile 2026 – Alcatraz – Milano

– Alcatraz – Milano 29 aprile 2026 – Teatro Concordia – Venaria Reale (Torino)

Un tour che racconta la nuova stagione di Chiello

Chiello arriva nel 2026 con un percorso ormai riconoscibile: una scrittura fragile e tagliente, una vocalità che divide ma emoziona e uno stile che ha trovato una sua direzione precisa. Sul palco questo si amplifica: i brani diventano confessioni, riti collettivi, piccoli scossoni emotivi che hanno definito il suo modo di stare in scena.

Tra i pezzi storici e le nuove tracce di Scarabocchi – già diventate culto tra i fan – il Chiello Club Tour 2026 si preannuncia come un ritorno a quella dimensione cruda e diretta in cui l’artista riesce a esprimersi con più libertà.

La band di Chiello per il 2026

A supportarlo ci sarà una formazione rinnovata e costruita per dare al live una dinamica più fisica e cinematografica: Fausto Cigarini (basso e violino), Matteo Pigoni (chitarra), Pietro Vicentini (batteria), Francesco Bellani (tastiere) e altri elementi a sorpresa che accompagneranno le diverse fasi dello show.

Foto di Nima Benati