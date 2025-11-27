Chiello annuncia il “Chiello Club Tour 2026”: sei date nei club dopo “Scarabocchi”

Chiello chiude il 2025 annunciando il “Chiello Club Tour 2026”, sei appuntamenti che lo riportano nei club dove la sua identità artistica è sempre esplosa con più forza.
Dopo il progetto Scarabocchi (Island Records/Universal Music Italy) e il successo dei live di quest’anno, l’artista è pronto a rimettersi in viaggio con una nuova serie di concerti prodotti da Trident Music. Sei serate compatte, atmosferiche, concentrate sulla dimensione che più gli appartiene: quella del club.
Chiello torna sul palco: tutte le date del “Chiello Club Tour 2026”
Ecco il calendario:
- 16 aprile 2026 – Gran Teatro Geox – Padova
- 19 aprile 2026 – Atlantico – Roma
- 21 aprile 2026 – Teatro Cartiere Carrara – Firenze
- 22 aprile 2026 – Estragon – Bologna
- 28 aprile 2026 – Alcatraz – Milano
- 29 aprile 2026 – Teatro Concordia – Venaria Reale (Torino)
Un tour che racconta la nuova stagione di Chiello
Chiello arriva nel 2026 con un percorso ormai riconoscibile: una scrittura fragile e tagliente, una vocalità che divide ma emoziona e uno stile che ha trovato una sua direzione precisa. Sul palco questo si amplifica: i brani diventano confessioni, riti collettivi, piccoli scossoni emotivi che hanno definito il suo modo di stare in scena.
Tra i pezzi storici e le nuove tracce di Scarabocchi – già diventate culto tra i fan – il Chiello Club Tour 2026 si preannuncia come un ritorno a quella dimensione cruda e diretta in cui l’artista riesce a esprimersi con più libertà.
La band di Chiello per il 2026
A supportarlo ci sarà una formazione rinnovata e costruita per dare al live una dinamica più fisica e cinematografica: Fausto Cigarini (basso e violino), Matteo Pigoni (chitarra), Pietro Vicentini (batteria), Francesco Bellani (tastiere) e altri elementi a sorpresa che accompagneranno le diverse fasi dello show.
Foto di Nima Benati
