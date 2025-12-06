6 Dicembre 2025
di
Fabio Gattone
Blogger
News
Condividi su:
6 Dicembre 2025

Chiello, in attesa del Festival di Sanremo, lancia “Lupo”

Dopo il Festival, il cantautore è pronto a tornare dal vivo: annunciate le date del “Chiello Club Tour 2026”

News di Fabio Gattone
Chiello rilascia il singolo "Lupo"
Condividi su:

Chiello è tra i big della 76a edizione del Festival di Sanremo. In attesa della sua prima partecipazione alla kermesse, il cantautore lancia il nuovo singolo Lupo disponibile in digitale dal 5 dicembre 2025.

Lupo (Island Records/Universal Music Italia) segna un ulteriore passo nella crescita artistica di Chiello. La sua musica si muove sempre più verso un linguaggio evocativo, cinematografico e profondamente emotivo.

Chiello pubblica il brano "Lupo"

Con questa canzone, l’artista esplora il lato più oscuro e istintivo dell’essere umano. Dà vita ad un racconto fatto di immagini potenti e di riti primordiali, che trasportano l’ascoltatore in un bosco interiore dove convivono colpa, introspezione e ferocia. “Cade una foglia nel bosco, ho tradito me stesso, ho ceduto all’animale che ho dentro…”, recita il testo.

Per Chiello, il 2025 è stato un anno di musica e soddisfazioni. Dopo il feat. con Guè in Non lo so, è salito sul palco dell’Ariston come ospite di Rose Villain nella serata delle cover. Ad aprile, ha pubblicato l’album Scarabocchi ed è poi partito per il suo primo tour nei club italiani. L’anno si chiude con l’annuncio della sua partecipazione in gara a Sanremo 2026.

Chiello live 2026

Chiello guarda già al periodo post Festival; e dopo la kermesse, è pronto a tornare dal vivo. Ha infatti annunciato il Chiello Club Tour 2026.
La tournée è organizzata e prodotta da Trident Music. Ecco qui di seguito le date annunciate:

16 APRILE 2026 – GRAN TEATRO GEOX – PADOVA
19 APRILE 2026 – ATLANTICO – ROMA
21 APRILE 2026 – TEATRO CARTIERE CARRARA – FIRENZE
22 APRILE 2026 – ESTRAGON – BOLOGNA
28 APRILE 2026 – ALCATRAZ – MILANO
29 APRILE 2026 – TEATRO CONCORDIA – VENARIA REALE (TORINO)

I biglietti sono disponibili su Ticketone.it, su Ticketmaster.it e nei punti vendita abituali. Per ulteriori info, è possibile visitare il sito tridentmusic.it.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI





All Music Italia

Articoli più letti

Classifica degli inediti di X Factor 2025 con i dati Spotify e la crescita dei concorrenti su Instagram 1

X Factor 2025 Inediti e social: chi sta davvero vincendo questa edizione?
X Factor 2025 pagelle finale vince rob 2

X Factor 2025 pagelle finale: Rob vince meritatamente, viva Napoli e i suoi colori
Delia Buglisi canta il suo inedito “Sicilia Bedda” a X Factor 2025, primo brano in dialetto siciliano nello show. 3

X Factor 2025: "Sicilia Bedda" è la dichiarazione di amore di Delia, un brano per chi va e chi resta
Delia X Factor 2025 canta Sicilia Bedda – testo e traduzione 4

X Factor 2025 Delia canta Sicilia Bedda, il significato e la traduzione del brano
eroCaddeo durante X Factor 2025 presenta il suo inedito “Punto” 5

X Factor 2025: con "punto" eroCaddeo esplora la distanza e il coraggio di chiudere una storia
rob canta il suo inedito “Cento Ragazze” sul palco di X Factor 2025 6

X Factor 2025: rob trasforma una delusione d’amore in pop punk, il significato di “Cento Ragazze”
Pagelle nuovi singoli italiani 5 dicembre 2025 con Laura Pausini, Thomas Raggi, Brunori SAS e Chiello – All Music Italia 7

Pagelle nuovi singoli 5 dicembre: Laura Pausini ritorna a... cantare, Geolier torna al rap crudo, Chiello prepara Sanremo
album italiani in uscita 2025 8

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
new-music-friday-radio-date-49-2025 9

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 5 dicembre 2025
PierC Neve Sporca testo significato X factor 2025 10

PierC porta a X Factor 2025 “Neve sporca”: un dialogo con il sé bambino tra ricordi, ferite e ripartenze

Cerca su A.M.I.