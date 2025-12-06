Chiello, in attesa del Festival di Sanremo, lancia “Lupo”

Chiello è tra i big della 76a edizione del Festival di Sanremo. In attesa della sua prima partecipazione alla kermesse, il cantautore lancia il nuovo singolo Lupo disponibile in digitale dal 5 dicembre 2025.

Lupo (Island Records/Universal Music Italia) segna un ulteriore passo nella crescita artistica di Chiello. La sua musica si muove sempre più verso un linguaggio evocativo, cinematografico e profondamente emotivo.

Con questa canzone, l’artista esplora il lato più oscuro e istintivo dell’essere umano. Dà vita ad un racconto fatto di immagini potenti e di riti primordiali, che trasportano l’ascoltatore in un bosco interiore dove convivono colpa, introspezione e ferocia. “Cade una foglia nel bosco, ho tradito me stesso, ho ceduto all’animale che ho dentro…”, recita il testo.

Per Chiello, il 2025 è stato un anno di musica e soddisfazioni. Dopo il feat. con Guè in Non lo so, è salito sul palco dell’Ariston come ospite di Rose Villain nella serata delle cover. Ad aprile, ha pubblicato l’album Scarabocchi ed è poi partito per il suo primo tour nei club italiani. L’anno si chiude con l’annuncio della sua partecipazione in gara a Sanremo 2026.

Chiello live 2026

Chiello guarda già al periodo post Festival; e dopo la kermesse, è pronto a tornare dal vivo. Ha infatti annunciato il Chiello Club Tour 2026.

La tournée è organizzata e prodotta da Trident Music. Ecco qui di seguito le date annunciate:

16 APRILE 2026 – GRAN TEATRO GEOX – PADOVA

19 APRILE 2026 – ATLANTICO – ROMA

21 APRILE 2026 – TEATRO CARTIERE CARRARA – FIRENZE

22 APRILE 2026 – ESTRAGON – BOLOGNA

28 APRILE 2026 – ALCATRAZ – MILANO

29 APRILE 2026 – TEATRO CONCORDIA – VENARIA REALE (TORINO)

I biglietti sono disponibili su Ticketone.it, su Ticketmaster.it e nei punti vendita abituali. Per ulteriori info, è possibile visitare il sito tridentmusic.it.

