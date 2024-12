Chiello Live 2025: da Napoli a Torino, il nuovo viaggio nei club italiani

Chiello Live 2025. Dopo per aver pubblicato nel 2024 i singoli Ho sbagliato ancora, Stanza 107 e Limone, e in attesa di un nuovo album l’artista, tra i più amati dalle nuove generazioni, è pronto a tornare in tour.

Dopo aver annunciato due speciali appuntamenti per la prossima primavera a Roma e Milano, Chiello ha aggiunto cinque nuove date per questo Chiello Live 2025, il primo tour nei club italiani. Per l’occasione l’artista ha firmato con Trident Music che ricoprirà un ruolo fondamentale nella produzione del tour.

Ad accompagnare chiello in questi due show ci sarà una band formata da 4 elementi: Fausto Cigarini (basso e violino), Matteo Pigoni (chitarra), Giulia Formica (batteria) e Francesco Bellani (tastiere).

Chiello Live 2025, le date

A seguito il calendario:

6 MAGGIO – NAPOLI – CASA DELLA MUSICA

7 MAGGIO – ROMA – ATLANTICO LIVE

11 MAGGIO – MILANO – ALCATRAZ

14 MAGGIO – FIRENZE – TEATRO CARTIERE CARRARA

16 MAGGIO – NONANTOLA (MO) – VOX CLUB

18 MAGGIO – PADOVA – GRAN TEATRO GEOX

19 MAGGIO – VENARIA REALE (TO) – TEATRO CONCORDIA