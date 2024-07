“Stanza 107”: Chiello affronta il Lato romantico e feroce dell’amore

Chiello Stanza 107 testo e significato.

Mentre è in giro a suonare nei festival italiani e il suo ultimo singolo, Limone, ha quasi raggiunto un milione di streams sul solo Spotify, Chiello lancia venerdì 12 luglio per Island Records / Universal Music Italia un nuovo singolo.

Di seguito il calendario in aggiornamento del “Chiello Summer Tour”:

24 maggio – MI AMI FEST – MILANO

7 giugno – ATIPICO MUSIC FESTIVAL – SAVIGLIANO (CN)

13 giugno – MOSA FESTIVAL – CASALGRANDE (RE)

29 giugno – ROTONDO FESTIVAL – SENIGALLIA (AN)

6 luglio – SCENARIO FESTIVAL – LECCO

13 luglio – PARCO SCHUSTER – ROMA

20 luglio – FARA ROCK FESTIVAL – FARA GERA (BG)

24 luglio – LUCCICA FESTIVAL – GALLIPOLI (LE)

4 settembre – LIVE ROCK FEST – ACQUAVIVA (SI)

6 settembre – TRENTINO MUSIC ARENA – TRENTO

Chiello stanza 107 significato del brano

Il brano viene descritto come una storia romantica ma al tempo stesso feroce. Attesa, riflessione e sofferenza e la sensazione di sentirsi sull’orlo di un burrone emotivo, di precipitare nel vuoto, come se si fosse interrotta ogni tipo di connessione con la realtà, sono gli elementi cardine del pezzo.

Il racconto di Chiello riparte da un luogo ben preciso: Stanza 107. In questa stanza, Chiello riflette su errori e delusioni, esprimendo una rabbia intensa ma contenuta, quasi prigioniera di se stessa. Si sente intrappolato, in grado di percepire la bellezza del mondo esterno, ma incapace di toccarla.

Il testo è in netta contrapposizione con la musica, che travolge l’ascoltatore in una danza intrisa di dolore pop rock, nata per raccontarci una lotta interiore senza fine, come quella di un “cane strampalato che rincorre la sua coda”.

Chiello Stanza 107 testo

Sono seduto qui ad aspettare un’altra dose

Le gocce della flebo scandiscono il tempo delle giornate

Tutto precipita

La terra non mi vuole più

Non mi regge più

Crederti è stato un errore

Lo sbaglio che fa più male

Se venissi lì da te

Non so cosa farei

Ora sono un prigionieri

Sento l’odore del cielo

Sento il rumore del mare

Ma non lo posso toccare

Hai scordato il mio profumo

Quella sera all’obitorio

Sono un cane strampalato

Che rincorre la sua coda

Hai mirato dritto al cuore

Manco fossi un gran cecchino

Hai invaso casa di sale

Per scacciare le fatture

Ma mai mai mai mai

Scorderò chi sei tu

Che ridevi

Tu che pregavi

Tu che mi amavi

Crederti è stato un errore

Lo sbaglio che fa più male

Se non fossi qui con me

Di tutti questi soldi

Non so cosa farei

Ora sono un prigionieri

Sento l’odore del cielo

Sento il rumore del mare

Ma non lo posso toccare

Hai scordato il mio profumo

Quella sera all’obitorio

Sono un cane strampalato

Che rincorre la sua coda