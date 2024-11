Chiello canta il dolore per la fine di un amore che non può essere dimenticato nel nuovo singolo “Ho Sbagliato Ancora”

Chiello, Ho Sbagliato Ancora: significato del testo del nuovo singolo

Disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download dal 1° novembre, Ho Sbagliato Ancora (Island Records / Universal Music Italia) è il nuovo singolo di Chiello che, accompagnato dall’inconfondibile produzione di Mace, canta il dolore per la fine di un amore che non può essere dimenticato.

Il brano è stato anticipato dai precedenti singoli Stanza 107 e Limone. E se il primo rifletteva su errori e delusioni, esprimendo una rabbia intensa ma contenuta, quasi prigioniera di se stessa, ma in grado di percepire la bellezza del mondo esterno pur senza riuscire a toccarla, il secondo raccontava di quando la distanza emotiva che si viene a creare tra due persone è peggio dell’assenza fisica.

CHIELLO, “HO SBAGLIATO ANCORA”: SIGNIFICATO DEL BRANO

Il brano è un racconto intriso di nostalgia, in cui il desiderio di tornare indietro e di recuperare ciò che è stato si intreccia con i ricordi dei momenti più semplici, come andare al mare, anche senza soldi, trascorrendo le notti a parlare fino all’alba.

Ma non è tutto! Tra piccole incomprensioni, rimpianti e ricordi dolceamari, Chiello pone infatti l’attenzione anche e soprattutto sulla consapevolezza che amare significa accettare l’altra persona per ciò che è, senza volerla cambiare a tutti i costi.

CHIELLO, “HO SBAGLIATO ANCORA”: TESTO DEL BRANO

In verità ti vorrei ancora

Stavo pensando:

Amore, è una tortura

Quando sei lontana da me

Quando sei lontana da me

In verità ti vorrei ancora

So che non dovrei

Sono il solito, scusa

Non so stare lontano da te

Non so stare lontano da te

Dimmi

Non aver paura mai

Ti dirò

Non ho paura più

Volevo portarti al mare

Ma non avevamo soldi

In questa città non è permesso amarsi

Così ci siamo nascosti

Quanto ci piaceva rotolare sui prati

Parlavamo fino alla mattina ubriachi

Dimmi

Non aver paura mai

Ti dirò

Non ho paura più

Io preferivo litigare

Ti chiedevo di cambiare

Non ti volevo come sei

(Ho sbagliato ancora)

So che avrei dovuto rinunciare

Avrei dovuto rinunciare

Come hai fatto tu con me

(Ho sbagliato ancora)

No, non smetto mai di immaginarti

Sul fianco che mi aspetti

Stesa a parlar di me

No, non smetto mai di immaginarti

Sul fianco che mi aspetti

Stesa a parlar di me

Io preferivo litigare

Ti chiedevo di cambiare

Non ti volevo come sei

(Ho sbagliato ancora)

So che avrei dovuto rinunciare

Avrei dovuto rinunciare

Come hai fatto tu con me

(Ho sbagliato ancora)