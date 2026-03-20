20 Marzo 2026
di
Anna Ida Cortese
Interviste
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20 Marzo 2026

nayt racconta Io individuo: “Mi sento umano nella contraddizione”

Il racconto del nuovo album tra identità, collettività e bisogno di dare un senso alle cose.

Interviste di Anna Ida Cortese
nayt Io individuo intervista nuovo album
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nayt si racconta pochi giorni prima dall’uscita, 20 marzo, del nuovo album io Individuo.

C’è un’attesa che non è solo legata al disco, ma a quello che rappresenta: un passaggio, quasi un’esposizione.

Un lavoro che, ascoltandolo, sembra muoversi come un flusso continuo, senza pause nette, attraversando pensieri e contraddizioni.
“È stato davvero un flusso di coscienza”

Ma dentro questo flusso c’è un centro preciso: l’individuo.
Un punto di partenza che diventa anche una difficoltà, soprattutto nel rapporto con gli altri.

“Faccio fatica a sentirmi parte di una collettività, a empatizzare”

Da qui nasce una scrittura che non serve a mettere ordine, ma a dare un senso.

Un modo per provare a tenere insieme ciò che spesso sfugge.

Il disco si muove proprio su questa tensione: tra critica e consapevolezza, tra bisogno di capire e impossibilità di farlo fino in fondo.

E non a caso si chiude con un invito semplice e brutale: riprovare.
“L’incoerenza è parte della nostra natura”

Un’affermazione che diventa chiave anche per leggere il fallimento, che per nayt non è un punto di arresto ma una possibilità.

E poi c’è un altro tema che attraversa tutto il progetto: il rapporto con l’idolo.
Un meccanismo che l’artista prova a mettere in discussione anche nelle sue scelte quotidiane, cercando di spostare l’attenzione dalla figura alla musica.

“Cerco di non assecondare quel culto, ma di portare tutto verso quello che creo”

Un equilibrio complesso, che si riflette anche nella sua identità artistica: difficile da definire, forse volutamente.

nayt non si lascia incasellare, e forse è proprio lì che il disco trova il suo spazio più interessante.

Foto in copertina di Alessio Albi

All Music Italia

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