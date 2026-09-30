Settembre è l’artista della prima Cover del mese di All Music Italia. Il numero #01, datato settembre 2026, inaugura la nostra rivista digitale mensile: ogni mese un artista in copertina, da sfogliare e scaricare gratis in PDF dal sito.

Cos’è la Cover del mese

La Cover del mese è la rivista digitale di All Music Italia: esce una volta al mese, ha un solo artista in copertina ed è gratuita. Il PDF si scarica dalla pagina dedicata, dove restano tutti i numeri, e l’ultimo compare anche in home.

Per noi è un appuntamento fisso: un artista scelto dalla redazione, che resta in evidenza in home fino al numero successivo. In questo primo numero, attorno alla copertina, ci sono una video intervista e i contenuti sui nostri canali social.

Perché abbiamo scelto Settembre

Settembre, all’anagrafe Andrea Settembre, ha vinto le Nuove Proposte a Sanremo 2025 con Vertebre, che gli ha portato anche quattro premi e il disco d’oro a luglio dello stesso anno. Da luglio 2026 ha pubblicato Due settimane e ora il singolo Lentiggini, uscito venerdì 25 settembre per Latarma Records.

La frase in copertina, “la voce di una generazione fragile ma determinata”, corrisponde a due fatti: Lentiggini racconta il non sentirsi abbastanza per qualcuno, e il percorso va da Io canto nel 2013 a X Factor nel 2023 fino alla vittoria a Sanremo.

Su TikTok Settembre si siede in un parco con due cuffie e fa ascoltare le sue canzoni agli sconosciuti. Nell’intervista ci ha detto di essere “un grandissimo ascoltatore” a cui “piace proprio ascoltare le storie degli altri”.

In una generazione che comunica molto online e poco guardandosi negli occhi, quei video sono il motivo per cui l’abbiamo voluto in copertina.

Cinque curiosità su Settembre

Nel 2013, ancora ragazzino, partecipa a Io canto nella squadra di Claudio Cecchetto .

nella squadra di . Da ragazzino entra nel cast di una produzione del musical Grease al Politeama di Napoli.

Nel 2019 si presenta a The Voice of Italy con Location di Khalid , entra nella squadra di Gigi D’Alessio e viene eliminato alle battle.

con di , entra nella squadra di e viene eliminato alle battle. Nel 2025, da vincitore delle Nuove Proposte, è uno dei cinque giurati italiani dell’Eurovision Song Contest.

Alla domanda sugli ascolti che hanno influenzato le sue sonorità risponde “Di tutto”: da Pino Daniele a Rosalía, da Lucio Battisti a Billie Eilish, dai Beatles a Frank Ocean, fino a Giorgia e Mahmood. Di Rosalía ama particolarmente una frase: “Me contradigo, yo me transformo”.

Tutti i nostri articoli su Settembre, dalle interviste alle news ai testi commentati, sono raccolti nella scheda dell’artista.

Foto di Giordano Mattar