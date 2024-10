Sanremo Giovani 2024: Settembre, smarrito e sofferente, in “Vertebre”

Sanremo giovani 2024 Settembre testo e significato di Vertebre, il brano con cui l’artista napoletano partecipa in gara per provare ad arrivare al Festival di Sanremo 2025.

Da martedì 12 novembre e per cinque settimane, i 24 cantanti si scontreranno nella seconda serata di Rai 2 (conduce Alessandro Cattelan) fino ad arrivare ai sei finalisti che si giocheranno la partecipazione al Festival il 18 dicembre su Rai 1.

La Commissione Musicale che valuterà i 24 giovani artisti è composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia (insieme a Carlo Conti e Claudio Fasulo, giurati fuori onda).

SANREMO GIOVANI 2024 settembre vertebre significato del brano

“Vertebre” parla del dolore e della vulnerabilità nelle relazioni giovanili, di come affrontare sentimenti intensi e difficili da gestire.

Settembre si sente si sente abbandonato, smarrito e sofferente e rappresenta queste sensazione con la metafora dello “strappare la pelle dalle vertebre”, un’immagine che richiama la sensazione di essere esposti e vulnerabili.

QUI per ascoltare la canzone.

VERTEBRE TESTO

Mi hai detto non fa niente

e poi stai lasciando solo

mi hai messo in bocca le tue colpe

e sai che questo non è il modo

giochiamo a fare i grandi ma

piangiamo all’Università

anche io mi sento a volte

un cane perso in mezzo alla città

Strappami la pelle dalle vertebre

ma dimmi pecchè non vuoi chiù parlà con me

nei tuoi occhi brucia la città

che poi essere qui con te è come perdere la dignità

trascurarsi per me è uguale a fottere

e buttarsi nel fuoco senza cenere

e tra noi due non so chi vincerà

nessuno ci ha mai detto

come si piange alla nostra età

Mi hai dato il meglio di te

le tue bugie migliori

ed io le ho strette così forte mentre

imparavo a cadere

Strappami la pelle dalle vertebre

ma dimmi pecchè non vuoi chiù parlà con me

nei tuoi occhi brucia la città

che poi essere qui con te è come perdere la dignità

trascurarsi per me è uguale a fottere

e buttarsi nel fuoco senza cenere

e tra noi due non so chi vincerà

nessuno ci ha mai detto

come si piange alla nostra età

Nessuno ci hai mai detto

nessuno ci hai mai detto no

sulu per nun sparì

Strappami la pelle dalle vertebre

ma dimmi pecchè non vuoi chiù parlà con me

tra noi due non so chi vincerà

nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età