Settembre torna con nuova musica: il suo prossimo singolo si intitola Due settimane ed è in uscita a prossimamente. Il cantautore napoletano lo ha presentato in anteprima sul palco del TIM Summer Hits, la cui messa in onda è prevista su Rai 1, anticipando il primo brano della sua nuova stagione discografica.
Per Settembre è il ritorno con musica inedita dopo un 2025 intenso: il trionfo tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2025 con Vertebre, un primo EP omonimo e una serie di concerti nelle principali città.
Nel 2025 il cantautore non ha pubblicato nuova musica ma lo abbiamo potuto vedere esibirsi durante la finale di Sanremo Giovani e ospite al concerto di Nicolò Filippucci.
Con Due settimane segna ora l’inizio concreto di un nuovo capitolo.
Settembre – Due settimane: cosa racconta il brano
Dai versi diffusi in anteprima, Due settimane racconta la coda di una storia finita, quel tempo sospeso in cui si prova a comportarsi come se niente fosse mentre dentro non è così. Il “come se non fosse niente per te” ripetuto è la maschera dell’indifferenza forzata, il tentativo di minimizzare un legame che invece ha pesato.
Il cuore del brano sta nel contrasto tra la durata di un amore e la sua fine: “amarsi un anno e due settimane”. Quelle due settimane in più diventano l’immagine di ciò che resta dopo, lo strascico, il tempo che non si riesce a chiudere di netto.
Settembre conferma così la scrittura intima e diretta che lo ha fatto notare, costruita su dettagli concreti e su un’emotività senza filtri.
Il testo di Due settimane (anteprima)
Di seguito i versi del brano diffusi in anteprima, in attesa dell’uscita ufficiale del singolo.
Se non erano vere
come se, come se
non fosse niente per te
e la domenica contromano
poi dopo due settimane
Fai come se
come se non fosse niente per te
e gridarci addosso
che non è normale
amarsi un anno
e due settimane
Crediti del brano
Titolo: Due settimane
Artista: Settembre
Etichetta: Isola degli Artisti / ADA / Warner Music Italy
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