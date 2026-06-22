22 Giugno 2026
di
All Music Italia
News
Condividi su:
22 Giugno 2026

Settembre presenta Due settimane, il nuovo singolo in arrivo dopo l’anteprima al TIM Summer Hits

Dopo il trionfo tra le Nuove Proposte di Sanremo 2025 con Vertebre, il cantautore napoletano presenta in anteprima il nuovo singolo.

News di All Music Italia
Primo piano di Settembre, il cantautore napoletano del nuovo singolo Due settimane
Condividi su:

Settembre torna con nuova musica: il suo prossimo singolo si intitola Due settimane ed è in uscita a prossimamente. Il cantautore napoletano lo ha presentato in anteprima sul palco del TIM Summer Hits, la cui messa in onda è prevista su Rai 1, anticipando il primo brano della sua nuova stagione discografica.

Per Settembre è il ritorno con musica inedita dopo un 2025 intenso: il trionfo tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2025 con Vertebre, un primo EP omonimo e una serie di concerti nelle principali città.

Nel 2025 il cantautore non ha pubblicato nuova musica ma lo abbiamo potuto vedere esibirsi durante la finale di Sanremo Giovani e ospite al concerto di Nicolò Filippucci.

Con Due settimane segna ora l’inizio concreto di un nuovo capitolo.

SettembreDue settimane: cosa racconta il brano

Dai versi diffusi in anteprima, Due settimane racconta la coda di una storia finita, quel tempo sospeso in cui si prova a comportarsi come se niente fosse mentre dentro non è così. Il “come se non fosse niente per te” ripetuto è la maschera dell’indifferenza forzata, il tentativo di minimizzare un legame che invece ha pesato.

Il cuore del brano sta nel contrasto tra la durata di un amore e la sua fine: “amarsi un anno e due settimane”. Quelle due settimane in più diventano l’immagine di ciò che resta dopo, lo strascico, il tempo che non si riesce a chiudere di netto.

Settembre conferma così la scrittura intima e diretta che lo ha fatto notare, costruita su dettagli concreti e su un’emotività senza filtri.

Il testo di Due settimane (anteprima)

Di seguito i versi del brano diffusi in anteprima, in attesa dell’uscita ufficiale del singolo.

Se non erano vere
come se, come se
non fosse niente per te
e la domenica contromano
poi dopo due settimane

Fai come se
come se non fosse niente per te
e gridarci addosso
che non è normale
amarsi un anno
e due settimane

Crediti del brano

Titolo: Due settimane
Artista: Settembre
Etichetta: Isola degli Artisti / ADA / Warner Music Italy

Nota copyright: i testi citati sono utilizzati a fini di informazione, analisi e critica ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti restano degli aventi diritto. Per eventuali segnalazioni è possibile contattare la redazione all’indirizzo redazione@allmusicitalia.it.

All Music Italia

Articoli più letti

Luciano Ligabue sul palco dell’Unipol Dome di Milano durante il concerto che anticipa il tour negli stadi del 2026 1

Ligabue scaletta tour 2026: tutte le canzoni di La Notte di Certe Notti
Ultimo, grafica del brano Avevamo cent'anni con il simbolo dell'infinito su sfondo cosmico 2

Ultimo, Avevamo cent'anni: testo e significato del brano dal nuovo album
Ultimo, grafica del brano Quando dorme la città con il simbolo dell'infinito su sfondo cosmico 3

Ultimo, Quando dorme la città: testo e significato del brano dal nuovo album
Eros Ramazzotti in concerto durante Una storia importante World Tour negli stadi italiani 2026 4

Eros Ramazzotti tour 2026: scaletta, date negli stadi e ospiti
Geolier mostra una parte della scaletta del tour 2026 condivisa sui social 5

Geolier Stadi 2026: date del tour, scaletta e ospiti dei concerti
Ultimo, grafica del brano Ci siamo detti tutto con il simbolo dell'infinito su sfondo cosmico 6

Ultimo, Ci siamo detti tutto: testo e significato del brano che chiude l'album
Ultimo, copertina del singolo Il giorno che aspettavo con il simbolo dell'infinito 7

Ultimo, Il giorno che aspettavo: testo e significato della title track del nuovo album
Modà tour estate 2026 date e biglietti con Bianca Atzei special guest 8

Modà, parte il tour estivo con Bianca Atzei ospite in tutte le date
Tommaso Paradiso nella foto promozionale del singolo Agitare coca cola in uscita a giugno 2026 9

Tommaso Paradiso, in “Agitare coca cola” un'infatuazione estiva tra social e nostalgia
Ultimo, grafica del brano Io non so con il simbolo dell'infinito su sfondo cosmico 10

Ultimo, Io non so: testo e significato del brano dal nuovo album

Cerca su A.M.I.