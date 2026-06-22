Settembre torna con nuova musica: il suo prossimo singolo si intitola Due settimane ed è in uscita a prossimamente. Il cantautore napoletano lo ha presentato in anteprima sul palco del TIM Summer Hits, la cui messa in onda è prevista su Rai 1, anticipando il primo brano della sua nuova stagione discografica.

Per Settembre è il ritorno con musica inedita dopo un 2025 intenso: il trionfo tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2025 con Vertebre, un primo EP omonimo e una serie di concerti nelle principali città.

Nel 2025 il cantautore non ha pubblicato nuova musica ma lo abbiamo potuto vedere esibirsi durante la finale di Sanremo Giovani e ospite al concerto di Nicolò Filippucci.

Con Due settimane segna ora l’inizio concreto di un nuovo capitolo.

Settembre – Due settimane : cosa racconta il brano

Dai versi diffusi in anteprima, Due settimane racconta la coda di una storia finita, quel tempo sospeso in cui si prova a comportarsi come se niente fosse mentre dentro non è così. Il “come se non fosse niente per te” ripetuto è la maschera dell’indifferenza forzata, il tentativo di minimizzare un legame che invece ha pesato.

Il cuore del brano sta nel contrasto tra la durata di un amore e la sua fine: “amarsi un anno e due settimane”. Quelle due settimane in più diventano l’immagine di ciò che resta dopo, lo strascico, il tempo che non si riesce a chiudere di netto.

Settembre conferma così la scrittura intima e diretta che lo ha fatto notare, costruita su dettagli concreti e su un’emotività senza filtri.

Il testo di Due settimane (anteprima)

Di seguito i versi del brano diffusi in anteprima, in attesa dell’uscita ufficiale del singolo.

Se non erano vere

come se, come se

non fosse niente per te

e la domenica contromano

poi dopo due settimane

Fai come se

come se non fosse niente per te

e gridarci addosso

che non è normale

amarsi un anno

e due settimane

Crediti del brano

Titolo: Due settimane

Artista: Settembre

Etichetta: Isola degli Artisti / ADA / Warner Music Italy