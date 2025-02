Settembre porta Vertebre live a Roma, Napoli e Milano: date e biglietti

Settembre tour 2025. Dopo la vittoria tra le Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2025, Settembre continua a farsi strada con il suo progetto musicale. Il giovane cantautore napoletano dopo aver pubblicato il suo primo EP Vertebre e ha annunciato i suoi primi concerti, che lo porteranno live a Roma, Napoli e Milano.

Tra gli artisti più apprezzati della 75ª edizione del Festival, Settembre ha conquistato pubblico e critica con Vertebre (brano lanciato per Isola degli Artisti con distribuzione ADA Music Italy, un brano che racconta la fragilità emotiva con una scrittura diretta e personale.

Il pezzo, scritto insieme a Manuel Finotti e Laura Di Lenola, è stato prodotto da Gorbaciof e BNJMN.

Ad oggi il brano ha già superato i 15 milioni di stream sulle piattaforme digitali, confermando l’interesse crescente attorno al giovane artista che ottenuto diversi premi al Festival.

Ha infatti ottenuto il Premio della Critica “Mia Martini” e il Premio della Sala Stampa Lucio Dalla. A questi si aggiungono il Premio NUOVO IMAIE Enzo Jannacci, il Premio SIAE-Roma Videoclip Rivelazione e il premio RTL 102.5 #RADIOFESTIVAL.

Nei giorni successivi al Festival, il Comune di Napoli ha celebrato il suo percorso con una targa speciale, consegnata presso la Sala Giunta di Palazzo San Giacomo dal sindaco Gaetano Manfredi, dalla presidente del consiglio comunale Enza Amato e dal consigliere per la Musica e l’Audiovisivo Ferdinando Tozzi.

Settembre continua così il suo percorso in un panorama musicale in cui la fusione tra cantautorato italiano e influenze partenopee sembra essere la chiave del suo successo. Nel mese di febbraio è uscito anche un EP che porta il nome del brano in gara al Festival. Questa la tracklist:

MIFATROPPORIDERE VERTEBRE CCHIÙ NIENT’ AMANDOTI NON LO VOLEVO VENTO E RUGGINE ORO ORO LACRIME

settembre tour 2025, le date dei concerti

Dopo l’esperienza sanremese, Settembre porterà il suo progetto musicale dal vivo con tre concerti:

8 marzo – Auditorium Parco della Musica, Roma

11 aprile – Casa della Musica, Napoli

19 maggio – Magazzini Generali, Milano

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI





Foto di copertina di Alessandro Rabboni