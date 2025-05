Il Pride Village 2025 compie 18 anni e apre l’estate a Padova con Settembre e Albert Marzinotto

Padova Pride Village 2025. Dal 6 giugno al 6 settembre la Fiera di Padova accoglie la 18ª edizione del Pride Village, il più grande festival LGBTQI+ d’Italia.

Tre mesi di concerti, spettacoli, talk, sport e inclusione per celebrare la maggiore età della manifestazione con un programma rinnovato e una line-up che unisce nuovi talenti e grandi ritorni.

Pride Village 2025: si parte con Settembre e Albert Marzinotto

A inaugurare la nuova edizione del festival venerdì 6 giugno saranno due ospiti d’eccezione: Settembre, vincitore delle Nuove Proposte a Sanremo 2025, e il dj e producer Albert Marzinotto.

Albert, vincitore di Top Dj, porterà alla Fiera il suo sound elegante e magnetico, in grado di fondere house, funk e disco per un set pensato per celebrare la libertà e far ballare fino a notte fonda.

Per la sua maggiore età, il Pride Village si presenta con una nuova disposizione degli spazi, pensata per rendere l’esperienza ancora più immersiva e partecipata.

Il Village Garden accoglierà il pubblico con bar, quattro ristoranti e piccoli live musicali in un’atmosfera rilassata e conviviale. Il Village Disco, con i suoi due palchi, sarà invece il cuore pulsante delle notti estive.

Novità di quest’anno è l’introduzione di una vera e propria Area Sport con campi da basket, pallavolo, teqball e spazi per il corpo libero, pensata per vivere il festival anche in movimento e con spirito di squadra.

Un simbolo di inclusione dal 2008

Dal 2008 a oggi, il Pride Village di Padova ha accolto oltre 1.500.000 persone, diventando un riferimento culturale per la comunità LGBTQI+ e un punto d’incontro per tutte le generazioni.

Con una proposta artistica sempre più ampia e attenta alle istanze sociali, il festival celebra la libertà di espressione, il rispetto e la condivisione, offrendo ogni estate uno spazio autentico in cui ciascuno può sentirsi parte di una comunità viva.

I biglietti per la serata inaugurale sono disponibili in prevendita su Ticketmaster.