Settembre: biografia, discografia, canzoni famose e collaborazioni

Settembre, pseudonimo di Andrea Settembre, è un cantautore nato a Napoli il 9 ottobre 2001. In questa scheda approfondiamo la biografia di Settembre, la sua discografia, le canzoni più famose e le sue collaborazioni.

Chi è Settembre? La biografia

Nonostante la giovane età la biografia di Settembre è molto arzigolata e ricca di esperienze.

Andrea Settembre inizia giovanissimo nel mondo della musica e dello spettacolo: partecipa come speaker a Radio Immaginaria e prende parte a una produzione teatrale del musical Grease. Nel 2013 entra nel cast del talent Io Canto, in onda su Canale 5, nella squadra di Claudio Cecchetto. Due anni dopo è nel programma Fattore Umano e nel 2016 pubblica il primo singolo Selfie, seguito nel 2017 da Su, con cui vince il Festival Show (sezione giovani).

Nel 2019 entra nel team di Gigi D’Alessio a The Voice of Italy. Seguono i singoli Soli insieme e Bum bum. Nel 2022 è finalista di Deejay On Stage e nel 2023 partecipa a X Factor (squadra di Dargen D’Amico), dove si classifica quinto presentando l’inedito Lacrime.

Nel 2024 esce con Amandoti, Oro oro e Fiori nel cemento. A fine anno accede al Festival di Sanremo 2025 tramite Sanremo Giovani. Vince la sezione “Nuove proposte” con il brano Vertebre, aggiudicandosi anche i premi Mia Martini, Lucio Dalla e Enzo Jannacci. Il 14 febbraio 2025 pubblica l’EP d’esordio Vertebre.

Nome d’arte

Il nome d’arte Settembre richiama il cognome anagrafico di Andrea e rappresenta un’identità artistica in grado di evocare introspezione e malinconia, elementi presenti nella sua musica.

Settembre discografia

2025 – Vertebre (EP)

Partecipazioni a Sanremo

2025 – Vertebre (Nuove Proposte – 1º posto)

Collaborazioni

Jelecrois – Fiori nel cemento

– Milano Mobster – Fiori nel cemento

Settembre canzoni famose

Vertebre

Lacrime

Oro oro

Fiori nel cemento

Amandoti

Ultimo aggiornamento: aprile 2025. Segnalazioni: redazione@allmusicitalia.it