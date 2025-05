Settembre, in occasione dello Scudetto del Napoli, annuncia il singolo per l’estate

Settembre testo e singolo del nuovo singolo in uscita prossimamente, probabilmente venerdì 30 maggio, per Isola degli Artisti/ADA/Warner.

A quattro mesi dal trionfo tra le Nuove Proposte di Sanremo 2025 con Vertebre, e dopo aver pubblicato un primo EP omonimo ed essersi esibito in quattro grandi città, Settembre è pronto a inaugurare l’estate con un nuovo singolo che promette ritmo e sentimento.

A svelarne l’arrivo è stato lo stesso cantautore napoletano, che alla vigilia della vittoria dello Scudetto del Napoli ha pubblicato su TikTok un’anteprima del brano con la frase:

«E se il Napoli stasera vince lo scudetto la faccio uscire»

Dopo il trionfo della squadra partenopea, Settembre ha mantenuto la promessa, condividendo un nuovo video in cui scrive: «Napoli sto arrivando da Roma per festeggiareeeee» con la canzone in sottofondo.

il significato del testo nuovo singolo di Settembre

La canzone, ancora non ufficialmente distribuita, ha già raccolto centinaia di migliaia di visualizzazioni e condivisioni. Il brano unisce sonorità urban e pop con un testo che racconta la magia di un incontro improvviso, in una notte che sembra non finire mai. Tra vicoli, club e una corsa nel cuore di Napoli, l’innamoramento arriva come un fulmine a ciel sereno.

Una dedica appassionata, tra dialetto e italiano, che racconta di un sentimento potente e totalizzante, vissuto senza filtri. Lo stile è diretto, viscerale, coerente con la cifra espressiva di Settembre che unisce la tradizione cantautorale partenopea a un linguaggio contemporaneo.

Testo

Io mor pe te

notte lunghissima

Ogni vicolo in un club

baby camm fa?

la tua schiena

se ti cerco in una notte lunghissima

all’improvviso io mi innamorai di te

mi innamorai, mi innamorai, mi innamorai, mi innamorai

mi innamorai, mi innamorai di te

mi innamorai di tu mmh

Testo completo in arrivo prossimamente

Il cantautore nel mese di giugno sarà impegnato in diversi appuntamenti tra cui il Padova Pride Village.