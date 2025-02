Nuove Proposte a Sanremo 2025: una terza classe del Titanic ormai anacronistica

Le nuove proposte di Sanremo 2025, un’occasione mancata.

In questi giorni, tutti stanno analizzando ed elogiando i numeri di Sanremo 2025, il Festival che ha segnato il ritorno di Carlo Conti alla direzione artistica. Si parla di ascolti record, di share in crescita, dei numeri che le canzoni stanno macinando sui social e sulle piattaforme digitali. Nel farlo, però, si rischia di trascurare un aspetto importante: la gestione della categoria Nuove Proposte, che quest’anno ha vissuto un percorso penalizzante nonostante la presenza di artisti anche molto validi, per esempio i finalisti Alex Wyse e Settembre.

A dimostrarlo c’è un dato significativo: mentre tutti sono impegnati ad analizzare le percentuali di voto dei Big, praticamente nessuno ha fatto lo stesso con i giovani. Un silenzio che la dice lunga sullo scarso coinvolgimento che questa categoria ha generato. Proviamo quindi a partire dai dati delle votazioni serata per serata.

LE VOTAZIONI DELLE NUOVE PROPOSTE A SANREMO 2025

Primo scontro (2ª serata – Mercoledì 12 febbraio)

Classifica Giuria della Sala Stampa, TV e Web:

ALEX WYSE VALE LP & LIL JOLIE

Classifica Giuria delle Radio:

ALEX WYSE VALE LP & LIL JOLIE

Classifica Giuria del Televoto:

ALEX WYSE – 86,96% VALE LP & LIL JOLIE – 13,04%

Classifica Congiunta:

ALEX WYSE VALE LP & LIL JOLIE

Secondo scontro (2ª serata – Mercoledì 12 febbraio)

Classifica Giuria della Sala Stampa, TV e Web:

SETTEMBRE MARIA TOMBA

Classifica Giuria delle Radio:

SETTEMBRE MARIA TOMBA

Classifica Giuria del Televoto:

SETTEMBRE – 85,86% MARIA TOMBA – 14,13%

Classifica Congiunta:

SETTEMBRE MARIA TOMBA

Finale (3ª serata – Giovedì 13 febbraio)

Classifica Giuria della Sala Stampa, TV e Web:

SETTEMBRE ALEX WYSE

Classifica Giuria delle Radio:

SETTEMBRE ALEX WYSE

Classifica Giuria del Televoto:

ALEX WYSE – 50,97% SETTEMBRE – 49,03%

Classifica Congiunta:

SETTEMBRE ALEX WYSE

Questo quindi il percorso che ha portato alla vittoria di Settembre con la sua Vertebre. Andiamo ora a fare un’importante riflessione sulla categoria Nuovo proposte e svelarvi un piccolo, ma concreto, gesto del nostro sito nei loro confronti. Cliccate in basso su continua.