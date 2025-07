Certificazioni FIMI 29: Sanremo giovani rivede il disco d’oro grazie a “Vertebre” di Settembre

Certificazioni FIMI settimana 29, lunedì 21 luglio 2025.

Tra le tante certificazioni di questa settimana ce ne è una, il disco d’oro a Settembre per Vertebre, che merita di essere approfondita. Grazie anche alla viralità raggiunta dal pezzo a partire da novembre 2024 su TikTok, questa canzone si è andata ad affermare fino a conquistare la vittoria tra le Nuove proposte.

Un risultato per nulla scontato. Quella di Settembre è il primo brano dei giovani di Sanremo ad essere certificato e porta il totale delle certificazioni del Festival a 20 su 33 brani (29 Big e 4 Nuove Proposte). Le copie di Sanremo 2025 certificate salgono quindi a oltre 2.900.000.

Un risultato importante in un anno in questa categoria è stata molto bistrattata-

Vi ricordiamo che da gennaio 2025 queste sono le soglie in vigore:

ALBUM: disco di platino 50.000 copie, disco d’oro 25.000 copie

SINGOLI: disco di platino 200.000 copie, disco d’oro 100.000

Ecco tutte le certificazioni FIMI della settimana.

CERTIFICAZIONI FIMI settimana 29 – 2025: SINGOLI INTERNAZIONALI

Disco di platino per APT. di ROSÉ & Bruno Mars. È l’unica certificazione per un singolo internazionale in Italia questa settimana.

CERTIFICAZIONI FIMI ALBUM INTERNAZIONALI

Doppio disco di platino per le oltre 100.000 copie/unità certificate a Toxicity di System Of A Down. Disco di platino invece per Papercuts dei Linkin Park.

