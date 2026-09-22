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Settembre, Lentiggini: una canzone per chi ha paura di essere dimenticato

Secondo estratto del nuovo percorso di Settembre, dopo "Due settimane".

Settembre nella foto promozionale di Lentiggini, in uscita il 25 settembre
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Settembre pubblica Lentiggini venerdì 25 settembre, in radio e su tutte le piattaforme digitali, per Latarma Records (distribuito da ADA/Warner Music Italy). Il brano arriva con un videoclip ufficiale in uscita lo stesso giorno e prosegue il percorso avviato con Due settimane, portato sui palchi dei festival radiofonici per tutta l’estate.

Leggi subito il testo integrale ↓

Il significato di Lentiggini di Settembre

Lentiggini segna il secondo capitolo del nuovo percorso artistico di Settembre, aperto a luglio con Due settimane dopo il successo di Vertebre a Sanremo Giovani 2024.

Secondo la scheda di presentazione del brano, Lentiggini racconta la frattura che si apre quando due persone smettono di camminare nella stessa direzione: il rumore lasciato dalla mancanza, la paura di essere già stati dimenticati, e la speranza ostinata che un legame abbia ancora qualcosa da dire.

Il titolo prende corpo in un’immagine dichiarata dallo stesso comunicato: le lentiggini come “coordinata emotiva che resiste al tempo”, un dettaglio minimo che custodisce l’essenza di una persona e la riporta vicina anche quando sembra ormai perduta.

Copertina di Lentiggini, il nuovo singolo di Settembre in uscita il 25 settembre

Testo di Lentiggini di Settembre

Che senso ha lasciarci qui a metà
io e te eravamo di più
ma quanto dura la felicità se
mi lasci fermo in una macchina
dimmi chi ti ha fatto
scordare delle nostre canzoni
c’era già qualcuno forse meglio di me
per te non ero niente
forse non ero niente di che

Foto di Giordano Mattar

Credits del brano

  • ▸ Artista · Settembre
  • ▸ Titolo · Lentiggini
  • ▸ Autori · Andrea Settembre, Laura Di Lenola, Manuel Finotti

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