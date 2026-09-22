Settembre pubblica Lentiggini venerdì 25 settembre, in radio e su tutte le piattaforme digitali, per Latarma Records (distribuito da ADA/Warner Music Italy). Il brano arriva con un videoclip ufficiale in uscita lo stesso giorno e prosegue il percorso avviato con Due settimane, portato sui palchi dei festival radiofonici per tutta l’estate.

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Il significato di Lentiggini di Settembre

Lentiggini segna il secondo capitolo del nuovo percorso artistico di Settembre, aperto a luglio con Due settimane dopo il successo di Vertebre a Sanremo Giovani 2024.

Secondo la scheda di presentazione del brano, Lentiggini racconta la frattura che si apre quando due persone smettono di camminare nella stessa direzione: il rumore lasciato dalla mancanza, la paura di essere già stati dimenticati, e la speranza ostinata che un legame abbia ancora qualcosa da dire.

Il titolo prende corpo in un’immagine dichiarata dallo stesso comunicato: le lentiggini come “coordinata emotiva che resiste al tempo”, un dettaglio minimo che custodisce l’essenza di una persona e la riporta vicina anche quando sembra ormai perduta.

Testo di Lentiggini di Settembre

Che senso ha lasciarci qui a metà

io e te eravamo di più

ma quanto dura la felicità se

mi lasci fermo in una macchina

dimmi chi ti ha fatto

scordare delle nostre canzoni

c’era già qualcuno forse meglio di me

per te non ero niente

forse non ero niente di che

Foto di Giordano Mattar