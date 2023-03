Ricordate “Turuturu” di Francesco Boccia e Giada? Chris Martin l’ha cantata con i Coldplay in Brasile (VIDEO)

“Che c’ho un turuturuturu nella testa, che fa turuturuturu e non mi passa...”. In tanti, ma non tutti, ricorderanno che questo brano si classificò nel 2001 al terzo posto del Festival di Sanremo, categoria Nuove proposte. Non tutti ma tra quelli che lo rammentano c’è Chris Martin dei Coldplay che lo ha cantato in concerto.

Facciamo un passo indietro. Era il 2001 e a presentare il Festival di Sanremo c’era Raffaella Carrà, la direzione artisti era a cura di Mario Maffucci.

A vincere la categoria dei giovani della kermesse furino i Gazosa di Caterina Caselli con Stai con me (Forever). Secondo posto per un’altra band, i Moses, e al terzo posto una coppia di giovanissimi: Francesco Boccia e Giada Caliendo.

La ragazza, che ai tempi aveva 16 anni, dopo l’esperienza del Festival pubblicò altri singoli da solista senza trovare il successo e, nel 2010, lanciò l’album Pasion. Francesco Boccia pubblico l’album omonimo ma anche lui non riuscì a sfondare. Negli ultimi anni si è distinto invece nelle vesti di autori scrivendo, tra le altre, Grande amore il brano con cui Il Volo ha vinto Sanremo nel 2015.

Turuturu, come spiegato dal co-autore Gianfranco Caliendo al mattino, era una canzone nata per un disco di Ambra Angiolini ma che la showgirl e cantante, oggi attrice affermata, scelse poi di non inserire nel suo disco.

Parliamo di una canzone semplice e senza pretese che, nel ritornello, cercava di diventare un tormentone come era giù stato un decennio prima per il du-du-da-da-da di Vattene amore.

E dopo un po’ di storia veniamo alla notizia. Perché Chris Martin e, soprattutto come fa a conoscere questo brano italiano?

Detto fatto. Della canzone esistono sia una versione in spagnolo che una molto famosa incisa in portoghese e pubblica da Sandy e Junior, Quando Você Passa. Il brano è molto noto in America Latina e Chris Martin durante un concerto in Brasile ha deciso di intonarla come potete vedere nel video a seguire.