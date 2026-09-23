Il cinquantesimo Festival di Sanremo si chiude il 26 febbraio 2000 con la vittoria della Piccola Orchestra Avion Travel con Sentimento. L’edizione si svolge dal 21 al 26 febbraio al Teatro Ariston, con la conduzione di Fabio Fazio, affiancato da Luciano Pavarotti, Teo Teocoli e Inés Sastre, e la direzione artistica di Mario Maffucci.

Sul podio salgono anche Irene Grandi, seconda con La tua ragazza sempre, e Gianni Morandi, terzo con Innamorato. Tra i Giovani vince Jenny B con Semplice sai, in una categoria in cui gareggiano anche Tiromancino con Riccardo Sinigallia e un giovane Fabrizio Moro.

Tra le canzoni di quell’edizione, Non dirgli mai di Gigi D’Alessio e Tutti i miei sbagli dei Subsonica otterranno entrambe il disco di platino FIMI ventiquattro anni dopo, nel 2024.

Sanremo 2000: la classifica finale dei Campioni

I Campioni in gara sono sedici e arrivano tutti alla serata finale. La classifica di Sanremo 2000 va dalla vittoria della Piccola Orchestra Avion Travel al sedicesimo posto di Umberto Tozzi.

Festival di Sanremo 2000 · Classifica finale Pos. Artista Canzone 1º Piccola Orchestra Avion Travel Sentimento 2º Irene Grandi La tua ragazza sempre 3º Gianni Morandi Innamorato 4º Max Gazzè Il timido ubriaco 5º Samuele Bersani Replay 6º Gerardina Trovato Gechi e vampiri 7º Carmen Consoli In bianco e nero 8º Matia Bazar Brivido caldo 9º Alice Il giorno dell’indipendenza 10º Gigi D’Alessio Non dirgli mai 11º Subsonica Tutti i miei sbagli 12º Ivana Spagna Con il tuo nome 13º Mietta Fare l’amore 14º Mariella Nava e Amedeo Minghi Futuro come te 15º Marco Masini Raccontami di te 16º Umberto Tozzi Un’altra vita

I Giovani di Sanremo 2000

Sono diciotto gli artisti in gara tra i Giovani. Vince Jenny B con Semplice sai, davanti a Tiromancino e Riccardo Sinigallia con Strade e a Luna con Cronaca.

Nella stessa categoria gareggiano, tra gli altri, Andrea Mirò, Davide De Marinis, Fabrizio Moro, Joe Barbieri, Alessio Bonomo e Moltheni. Il rapporto tra la categoria Giovani e il successivo accesso tra i Big cambierà più volte nella storia del Festival.

Festival di Sanremo 2000 · Giovani Pos. Artista Canzone 1º Jenny B Semplice sai 2º Tiromancino e Riccardo Sinigallia Strade 3º Luna Cronaca 4º Andrea Mirò La canzone del perdono 5º Davide De Marinis Chiedi quello che vuoi 6º Padre Alfonso Maria Parente Che giorno sarà 7º Lythium Noël 8º Enrico Sognato E io ci penso ancora 9º Marjorie Biondo Le margherite 10º Erredieffe Ognuno per sé 11º Claudio Fiori Fai la tua vita 12º B.A.U. Ogni ora 13º Fabrizio Moro Un giorno senza fine 14º Joe Barbieri Non ci piove 15º Alessio Bonomo La croce 16º Laura Falcinelli Uomo davvero 17º Moltheni Nutriente 18º Andrea Mazzacavallo Nord-est

I premi di Sanremo 2000

Premio della Critica “Mia Martini”, Campioni : Replay di Samuele Bersani

: di Premio della Critica “Mia Martini”, Giovani : Semplice sai di Jenny B e Noël dei Lythium

: di e dei Premio alla Carriera : Tony Renis

: Premio Volare per il miglior testo : Claudio Mattone per Cronaca

: per Premio Volare per la miglior musica : Francesco Gazzè per Il timido ubriaco

: per Premio Volare per il miglior arrangiamento: Peppe Vessicchio per Il timido ubriaco

Cosa è successo dopo: le canzoni di Sanremo 2000 rimaste nel tempo

Il Festival del 2000 appartiene a un’epoca precedente agli attuali criteri di certificazione, nei quali lo streaming ha assunto un peso centrale. Per questo i risultati FIMI successivi non possono essere letti come una fotografia delle vendite ottenute dai brani al momento della loro uscita.

Nel database FIMI aggiornato al 22 settembre 2026 risultano due certificazioni legate alle canzoni in gara quell’anno, entrambe ottenute nel 2024.

Sanremo 2000 · Certificazioni FIMI Artista Canzone Pos. Certificazione Gigi D’Alessio Non dirgli mai 10º Campioni Platino (2024) Subsonica Tutti i miei sbagli 11º Campioni Platino (2024) Aggiornato il 22 settembre 2026.

Due dei sedici brani dei Campioni hanno quindi ottenuto una certificazione FIMI, entrambe ventiquattro anni dopo la partecipazione al Festival. Il dato non misura quanto abbiano venduto quelle canzoni nel 2000, ma fotografa la loro presenza nel sistema di certificazioni degli anni successivi. Il confronto tra le diverse edizioni è nel pillar dedicato a copie vendute e certificazioni del Festival.

Al di là delle certificazioni, diverse canzoni di Sanremo 2000 sono rimaste nel repertorio degli artisti e nella memoria del pubblico. Tra queste La tua ragazza sempre di Irene Grandi, Gechi e vampiri di Gerardina Trovato, Brivido caldo dei Matia Bazar, In bianco e nero di Carmen Consoli e Fare l’amore di Mietta.

L’Eurovision del 2000

L’Italia non partecipa all’Eurovision Song Contest 2000. L’assenza italiana dalla manifestazione, iniziata dopo l’edizione del 1997, proseguirà fino al ritorno in gara nel 2011.

Sanremo 2000: la Giuria di Qualità e la vittoria degli Avion Travel

La Giuria di Qualità ha un peso determinante sul risultato finale e contribuisce alla vittoria della Piccola Orchestra Avion Travel con Sentimento. Il verdetto ribalta gli equilibri emersi nel corso della settimana e consegna alla cinquantesima edizione uno dei risultati più discussi della sua storia.

Gerardina Trovato, prima dopo la serata inaugurale, chiuderà invece al sesto posto con Gechi e vampiri.

Tra i Campioni debuttano al Festival Gigi D’Alessio , Samuele Bersani e i Subsonica .

, e i . Irene Grandi e Max Gazzè debuttano tra i Campioni dopo essere passati dalle Nuove Proposte nelle edizioni precedenti.

e debuttano tra i Campioni dopo essere passati dalle Nuove Proposte nelle edizioni precedenti. Gianni Morandi e Umberto Tozzi , vincitori nel 1987 insieme a Enrico Ruggeri , tornano in gara da concorrenti. Stesso destino per Amedeo Minghi e Mietta , terzi insieme nel 1990.

e , vincitori nel 1987 insieme a , tornano in gara da concorrenti. Stesso destino per e , terzi insieme nel 1990. Vasco Rossi e Gaetano Curreri firmano La tua ragazza sempre per Irene Grandi ; Eros Ramazzotti è tra gli autori di Innamorato di Gianni Morandi ; Mango firma Fare l’amore per Mietta .

e firmano per ; è tra gli autori di di ; firma per . Tra i Giovani tornano artisti già passati dal Festival: Andrea Mirò aveva partecipato alle Nuove Proposte nel 1987 e nel 1988, mentre Joe Barbieri era stato in gara nel 1994.

aveva partecipato alle Nuove Proposte nel 1987 e nel 1988, mentre era stato in gara nel 1994. Debutta tra i Giovani Fabrizio Moro , tredicesimo con Un giorno senza fine . Tornerà nel 2007 vincendo le Nuove Proposte con Pensa e nel 2018 vincerà tra i Big insieme a Ermal Meta .

, tredicesimo con . Tornerà nel 2007 vincendo le Nuove Proposte con e nel 2018 vincerà tra i Big insieme a . Il DopoFestival è condotto da Alessia Marcuzzi e Fabio Fazio , con i Fichi d’India e la partecipazione di Teo Teocoli .

è condotto da e , con i e la partecipazione di . Per Fabio Fazio è la seconda conduzione consecutiva del Festival, dopo quella del 1999. Tornerà alla guida della manifestazione nel 2013 e nel 2014.

In televisione il Festival di Sanremo 2000 registra una media di 13.595.000 spettatori e il 54,27% di share, contro il 55,64% dell’edizione precedente. Tutti i dati sono raccolti nell’approfondimento dedicato a share e spettatori di ogni edizione dal 1987.

Sanremo 2000: domande frequenti

Chi ha vinto il Festival di Sanremo 2000?

Il Festival di Sanremo 2000 è stato vinto dalla Piccola Orchestra Avion Travel con Sentimento.

Chi presentava Sanremo 2000?

La conduzione è stata affidata a Fabio Fazio, affiancato da Luciano Pavarotti, Teo Teocoli e Inés Sastre.

Quali erano le canzoni in gara a Sanremo 2000?

Tra i Campioni hanno gareggiato, tra le altre, La tua ragazza sempre di Irene Grandi, Il timido ubriaco di Max Gazzè, Replay di Samuele Bersani, Gechi e vampiri di Gerardina Trovato, In bianco e nero di Carmen Consoli, Brivido caldo dei Matia Bazar, Non dirgli mai di Gigi D’Alessio e Fare l’amore di Mietta. Tra i Giovani figurano Semplice sai di Jenny B, Strade di Tiromancino e Riccardo Sinigallia e Un giorno senza fine di Fabrizio Moro.

Chi ha vinto tra i Giovani a Sanremo 2000?

La categoria Giovani è stata vinta da Jenny B con Semplice sai.

Chi ha rappresentato l’Italia all’Eurovision 2000?

L’Italia non ha partecipato all’edizione 2000 dell’Eurovision Song Contest.

Le altre edizioni: l’edizione precedente è Sanremo 1999.

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