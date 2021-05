Sottotono: dal 28 maggio “Solo Lei Ha Quel Che Voglio 2021”, nuova versione della hit di 25 anni fa

Sarà disponibile dal 28 maggio il brano dei Sottotono Solo Lei Ha Quel Che Voglio 2021, nuova versione della hit inserita nello storico album del 1996 Sotto Effetto Stono.

Per l’occasione Big Fish e Tormento hanno coinvolto alcuni amici: Tiziano Ferro, Guè Pequeno e Marracash.

La canzone, così come la precedente Mastroianni che sta spopolando in radio, anticipa l’atteso nuovo album dei Sottotono Originali, fuori il 4 giugno.

Tiziano Ferro, uno degli ospiti d’onore del brano, non è solo un featuring di indiscutibile livello per rendere ancor più scintillante il remake targato 2021 di una hit storica del duo, tratta dall’LP Sotto effetto stono del 1996.

Più di vent’anni fa, prima ancora che si avviasse la sua folgorante carriera da solista, nella formazione live dei Sottotono c’era proprio lui a dare più di una mano sulle parti vocali.

“I Sottotono per me sono stati sogno, opportunità, lavoro, divertimento, lezione Non ringrazierò mai abbastanza Big Fish e Tormento per avermi scelto a diciannove anni come corista e poi di nuovo oggi per questo meraviglioso progetto.”