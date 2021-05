Dall rap all’urban sono ben 13 le collaborazioni contenute in “Originali”, il nuovo album dei Sottotono

Sottotono Originali tracklist e collaborazioni.

I Sottotono, ovvero Tormento e Big Fish, stanno tornando e questa notizia è già stata svelata da diverso tempo (vedi qui). Ora il contenuto del nuovo album in uscita il 4 giugno in cd e vinile è stato finalmente svelato e, tra le altre cose vede la partecipazione di due coriste davvero speciali: Elisa ed Elodie.

Per la precisione Originali, disco che arriva a vent’anni dall’ultimo lavoro in studio del duo, sarà disponibile in CD, LP e in una speciale edizione CD e LP autografati e, in esclusiva su Amazon, in versione a tiratura limitata del vinile blu.

Il nuovo disco comprende tredici tracce: sei inediti e sette fra i brani di grande successo dei Sottotono completamente riarrangiati e rivisitati insieme a numerosi e prestigiosi esponenti del panorama musicale.

Nell’album ci saranno infatti Tiziano Ferro (che mosse i primi passi della sua carriera proprio come corista dei Sottotono), Guè Pequeno, Marracash, Fabri Fibra, Emis Killa e Jake La Furia, oltre a esponenti della scena urban e pop come Mahmood, Elodie, Coez, Stash, Luchè e Coco. Ma non solo, nel progetto ci sarà anche un’emozionante strofa del mai dimenticato Primo Brown.

Ad anticipare l’uscita dell’album è stato il singolo Mastroianni che, dettaglio mai svelato fino ad oggi, ha visto la partecipazione di due delle cantanti più amate del panorama italiano, Elisa ed Elodie, che hanno impreziosito con le loro voci il ritornello e il bridge.

E così Fish e Tormento descrivono il loro ritorno:

“Più che di una scintilla che ha riacceso un fuoco, questa ripartenza è frutto di una linfa vitale che non ha mai smesso di scorrerci sottopelle e, quando è riemersa, abbiamo subito capito che era come se questi vent’anni non fossero mai passati. Sottotono per noi sono più di una parte di carriera. È il nostro primo amore per la musica, è una famiglia, è un mondo di ricordi che nessun incidente di percorso e nessuna rottura temporanea ha potuto scalfire“.





Ecco la tracklist di Originali:

Mastroianni Ti bacio ancora mentre dormi Altrove Solo lei ha quel che voglio 2021 (feat. Tiziano Ferro, Guè Pequeno & Marracash) Amor de mi vida 2021 (feat. Mahmood) Dimmi di sbagliato che c’è 2021 (feat. Elodie) Tranquillo 2021 (feat. Luchè, Coco) Non c’è amore 2021 (feat. Coez) Cronici 2021 (feat. Primo Brown, Fabri Fibra) Mezze verità 2021 (feat. Emis Killa) Buone Vibes Come la prima volta (feat. Stash, Jake La Furia) Cambi colore al cielo

Foto di Sara Sabatino