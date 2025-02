Festival di Sanremo anni 2000. Tra polemiche, colpi di scena e le grandi polemiche, da Tony Renis direttore artistico con l’abbandono delle major, all’arrivo delle categorie di gara.

Dopo gli anni gli anni ’50, i ’60 , i ’70, ’80 e i ’90, sesto appuntamento e sesto decennio per il nostro viaggio in sette capitoli nella storia del Festival di Sanremo, in attesa dell’edizione 2025.

Il primo decennio del nuovo millennio per il Festival di Sanremo è stato caratterizzato da profondi cambiamenti, alcuni momenti di crisi e decisioni discutibili che hanno segnato la storia della manifestazione. Con conduttori e direttori artistici differenti, il Festival ha attraversato periodi di rinnovamento e di tensione, cercando di rimanere rilevante in un panorama musicale e televisivo in continua evoluzione.

E sono gli anni i cui spesso l'evento televisivo ha preso il sopravvento sulle canzoni.