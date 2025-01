Momenti iconici e controversi del Festival di Sanremo negli anni ’60: dalla promessa di Mina al dramma di Tenco

Continua il nostro viaggio in sette appuntamenti nei sette decenni del Festival di Sanremo, in attesa dell’edizione 2025. Dopo aver raccontato eventi, regolamenti e scandali degli anni ’50, passiamo agli anni ’60, un periodo segnato da un drammatico lutto che ha scosso profondamente la musica italiana.

Gli anni ’60 rappresentano un decennio cruciale per il Festival di Sanremo, un periodo in cui la kermesse si consolida come uno degli eventi culturali più iconici del Paese. Tra successi intramontabili, momenti drammatici e prime esperienze televisive, il Festival entra definitivamente nel cuore degli italiani.

