Momenti iconici o controversi del Festival di Sanremo negli anni ’90: l’era di Pippo Baudo con Pausini, Bocelli e Grignani

Festival di Sanremo anni ’90. Tra polemiche, colpi di scena e l’impero di Pippo Baudo.

Dopo gli anni gli anni ’50, i ’60 , i ’70 e gli ’80, quinto appuntamento e quinto decennio per il nostro viaggio in sette capitoli nella storia del Festival di Sanremo, in attesa dell’edizione 2025.

Gli anni ’90 rappresentano un decennio cruciale per il Festival di Sanremo. Tra cambi di sede, ritorni eccellenti, sperimentazioni e qualche episodio fuori dall’ordinario, ecco i momenti che hanno segnato la storia di questo periodo, rendendolo memorabile, da Pippo Baudo, Laura Pausini, Andrea Bocelli, del ritorno dell’orchestra e molto altro ancora.

